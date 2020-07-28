 Леонід Кравчук очолив українську делегацію в ТКГ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2020

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Леонід Кравчук очолив українську делегацію в ТКГ

Експрезидент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. За словами Кравчука, він робитиме все можливе для досягнення миру на Донбасі.

Леонід Кравчук (на архівному фото) очолив українську делегацію ТКГ

Леонід Кравчук (на архівному фото) очолив українську делегацію ТКГ

Колишній президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі. Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав у четвер, 30 липня.

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Як зазначається у повідомленні пресслужби президента України, новий глава делегації Києва в ТКГ активно пояснюватиме українському суспільству рішення, які обговорюються та ухвалюються в межах роботи групи.

За словами Леоніда Кравчука, на своїй посаді він робитиме все можливе для досягнення миру на Донбасі. "Я, природно, думав над цим. Але коли я збагнув, що відбувається там, на Донбасі, коли наші молоді хлопці та дівчата вмирають, захищаючи землю, проливають кров удень і вночі, захищають незалежність і суверенітет України, я прийняв рішення: якщо зможу щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху. Ось чому я й погодився", - заявив він.

На його думку, Україна та країни Європи, які дійсно сповідують принципи міжнародного права, суверенітету, незалежності, мають згуртуватися навколо досягнення миру в Україні. "Маємо шукати шлях і об'єднуватися", - підсумував Леонід Кравчук.

Згідно з опублікованим розпорядженням президента України, Леонід Кравчук очолюватиме українську делегацію в ТКГ на громадських засадах.

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Нагадаємо, 28 липня стало відомо, що другий президент України Леонід Кучма вийшов зі складу української делегації ТКГ. Леонід Кучма представляв Україну в ТКГ в 2014-2018 роках, потім на прохання Зеленського з червня 2019 року знову очолив українську делегацію на переговорах в Мінську. Пояснюючи свій намір піти з посади глави української делегації в ТКГ у 2018 році, Леонід Кучма, якому тоді виповнилося 80 років, казав про досягнення "критичного віку" та "важкі переговори" у Мінську. Леоніду Кравчуку в січні цього року виповнилося 86 років. 

5 травня Зеленський затвердив новий склад делегації України в ТКГ, призначивши першим заступником Кучми в ТКГ віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, який раніше був представником України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань.

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