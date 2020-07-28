Леонід Кравчук очолив українську делегацію в ТКГ

Колишній президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі. Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав у четвер, 30 липня.

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Як зазначається у повідомленні пресслужби президента України, новий глава делегації Києва в ТКГ активно пояснюватиме українському суспільству рішення, які обговорюються та ухвалюються в межах роботи групи.

За словами Леоніда Кравчука, на своїй посаді він робитиме все можливе для досягнення миру на Донбасі. "Я, природно, думав над цим. Але коли я збагнув, що відбувається там, на Донбасі, коли наші молоді хлопці та дівчата вмирають, захищаючи землю, проливають кров удень і вночі, захищають незалежність і суверенітет України, я прийняв рішення: якщо зможу щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху. Ось чому я й погодився", - заявив він.

На його думку, Україна та країни Європи, які дійсно сповідують принципи міжнародного права, суверенітету, незалежності, мають згуртуватися навколо досягнення миру в Україні. "Маємо шукати шлях і об'єднуватися", - підсумував Леонід Кравчук.

Згідно з опублікованим розпорядженням президента України, Леонід Кравчук очолюватиме українську делегацію в ТКГ на громадських засадах.

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Нагадаємо, 28 липня стало відомо, що другий президент України Леонід Кучма вийшов зі складу української делегації ТКГ. Леонід Кучма представляв Україну в ТКГ в 2014-2018 роках, потім на прохання Зеленського з червня 2019 року знову очолив українську делегацію на переговорах в Мінську. Пояснюючи свій намір піти з посади глави української делегації в ТКГ у 2018 році, Леонід Кучма, якому тоді виповнилося 80 років, казав про досягнення "критичного віку" та "важкі переговори" у Мінську. Леоніду Кравчуку в січні цього року виповнилося 86 років.

5 травня Зеленський затвердив новий склад делегації України в ТКГ, призначивши першим заступником Кучми в ТКГ віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, який раніше був представником України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань.