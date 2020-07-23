Леонід Кучма вийшов з Тристоронньої контактної групи

Другий президент України Леонід Кучма вийшов зі складу української делегації у Тристоронній контактній групі, повідомляє у вівторок, 28 липня, пресслужба Офісу президента України. Зазначається, що президент Володимир Зеленський подякував Кучмі за його роботу на чолі української делегації у ТКГ і зазначив, що з повагою ставиться до його рішення про припинення участі у діяльності ТКГ.

"Дякую за всі зусилля, яких ви доклали для розблокування Мінського процесу задля досягнення миру. Ваш досвід був надважливим і надзвичайно потрібним. Завжди готовий почути вашу пораду в майбутньому", - наголосив Зеленський під час зустрічі з Кучмою 28 липня.

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Глава української держави наголосив, що робота Кучми в Мінському процесі була надзвичайно важливою й одночасно складною, і зазначив, що з повагою та шаною ставиться до його рішення про припинення участі у діяльності ТКГ, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Зі свого боку, Кучма зазначив, що за останній рік робота ТКГ була відновлена і значно просунулася, а також звернув увагу на досягнення важливих домовленостей. Він також додав, що у разі необхідності готовий надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру.

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Леонід Кучма представляв Україну в ТКГ в 2014-2018 роках, потім на прохання Зеленського з червня 2019 року знову очолив українську делегацію ТКГ на переговорах в Мінську. 5 травня Зеленський затвердив новий склад делегації України в ТКГ, призначивши першим заступником Кучми в ТКГ віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, який раніше був представником України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань.

Нового главу української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі буде названо найближчим часом, зазначили в Офісі президента України.