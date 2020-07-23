 Леонід Кучма вийшов з Тристоронньої контактної групи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2020

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Новини

Леонід Кучма вийшов з Тристоронньої контактної групи

Експрезидент України Леонід Кучма вирішив припинити участь у діяльності Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Леонід Кучма (л) та Володимир Зеленський (архівне фото)

Леонід Кучма (л) та Володимир Зеленський (архівне фото)

Другий президент України Леонід Кучма вийшов зі складу української делегації у Тристоронній контактній групі, повідомляє у вівторок, 28 липня, пресслужба Офісу президента України. Зазначається, що президент Володимир Зеленський подякував Кучмі за його роботу на чолі української делегації у ТКГ і зазначив, що з повагою ставиться до його рішення про припинення участі у діяльності ТКГ.

"Дякую за всі зусилля, яких ви доклали для розблокування Мінського процесу задля досягнення миру. Ваш досвід був надважливим і надзвичайно потрібним. Завжди готовий почути вашу пораду в майбутньому", - наголосив Зеленський під час зустрічі з Кучмою 28 липня.

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Глава української держави наголосив, що робота Кучми в Мінському процесі була надзвичайно важливою й одночасно складною, і зазначив, що з повагою та шаною ставиться до його рішення про припинення участі у діяльності ТКГ, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Зі свого боку, Кучма зазначив, що за останній рік робота ТКГ була відновлена і значно просунулася, а також звернув увагу на досягнення важливих домовленостей. Він також додав, що у разі необхідності готовий надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру.

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Леонід Кучма представляв Україну в ТКГ в 2014-2018 роках, потім на прохання Зеленського з червня 2019 року знову очолив українську делегацію ТКГ на переговорах в Мінську. 5 травня Зеленський затвердив новий склад делегації України в ТКГ, призначивши першим заступником Кучми в ТКГ віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, який раніше був представником України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань.

Нового главу української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі буде названо найближчим часом, зазначили в Офісі президента України.

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