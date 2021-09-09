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Кіберзлочинність

Кіберзлочинність

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кіберзлочинність".

У ФРН прокуратура розслідує кібератаки на німецьких політиків

У ФРН прокуратура розслідує кібератаки на німецьких політиків 09.09.2021

Слідчі підозрюють російські спецслужби в причетності до скоєних кібернападів на німецьких політиків. У МЗС ФРН не виключають, що хакерські атаки могла ініціювати російська ГРУ.
США та союзники офіційно звинувачують Китай у хакерських атаках

США та союзники офіційно звинувачують Китай у хакерських атаках 19.07.2021

США офіційно звинувачують Китай у хакерських атаках. У цьому їх підтримують ЄС, НАТО, Великобританія, Австралія, Японія, Нова Зеландія та Канада, заявили в Білому домі.
Кібератака на Kaseya: хакери зменшили свої апетити щодо викупу - ЗМІ

Кібератака на Kaseya: хакери зменшили свої апетити щодо викупу - ЗМІ 06.07.2021

Журналістам Reuters вдалося зв'язатися з хакерами, які зламали програму компанії Kaseya, і дізнатися про їхню готовність зменшити суму викупу.
На саміті НАТО планують ухвалити нову стратегію захисту від кібернападів

На саміті НАТО планують ухвалити нову стратегію захисту від кібернападів 11.06.2021

Єнс Столтенберг очікує, що союзники під час саміту НАТО 14 червня ухвалять нову стратегію протидії кібернападам.
Вибори до Бундестагу-2021. Звідки чекати на хакерські атаки?

Вибори до Бундестагу-2021. Звідки чекати на хакерські атаки? 02.06.2021

Чи захищені вибори до Бундестагу, які відбудуться у вересні нинішнього року в Німеччині, від хакерських атак? Звідки походить основна загроза і як експерти намагаються її мінімізувати?
Хакери DarkSide отримали від своїх жертв мінімум 90 мільйонів доларів

Хакери DarkSide отримали від своїх жертв мінімум 90 мільйонів доларів 19.05.2021

Кіберзлочинці отримували викуп в біткоінах, середній платіж становив 1,9 мільйона, з'ясували аналітики Elliptic. Хакери DarkSide атакували оператора мережі трубопроводів Colonial.
Євросоюз подовжив санкції щодо хакерів з Росії, Китаю та Північної Кореї

Євросоюз подовжив санкції щодо хакерів з Росії, Китаю та Північної Кореї 18.05.2021

Санкції за кібератаки, що становлять загрозу для ЄС, продовжено до 18 травня 2022 року. Заходи включають заборону на в'їзд кіберзлочинців до Євросоюзу та арешт їхніх рахунків.
Кіберзлочинність під час пандемії. Що нового дізналися спецслужби Німеччини

Кіберзлочинність під час пандемії. Що нового дізналися спецслужби Німеччини 13.05.2021

Під час пандемії в Німеччині зросла кількість злочинів, скоєних в інтернеті. На кого націлені хакерські атаки, і що нового дізналися фахівці BKA, котрі підготували щорічний звіт.
Кібератака на трубопровід: спецслужби США перевіряють причетність Росії

Кібератака на трубопровід: спецслужби США перевіряють причетність Росії 11.05.2021

У США спецслужби перевіряють, чи пов'язане російськомовне хакерське угруповання DarkSide, що паралізувало роботу одного з найбільших трубопроводів у США, з владою РФ.
Вакцинна кібератака: хакери вкрали частину документів EMA

"Вакцинна" кібератака: хакери вкрали частину документів EMA 11.12.2020

Європейське агентство лікарських засобів заявило, що хакери отримали доступ до частини документів.

Хакери атакували регулятор ЄС, який вирішує щодо допуску COVID-вакцини

Хакери атакували регулятор ЄС, який вирішує щодо допуску COVID-вакцини 09.12.2020

Європейське агентство лікарських засобів підтвердило хакерську атаку. Проводиться розслідування.
Смерть пацієнтки в Німеччині на сумлінні російських хакерів?

Смерть пацієнтки в Німеччині на сумлінні російських хакерів? 24.09.2020

У Німеччині розслідують напад імовірно російських хакерів на університетську клініку Дюссельдорфа. Це перший випадок, коли, можливо, внаслідок атаки загинула пацієнтка.
Діти-жертви насильства: хто їм допоможе в Україні (відео)

Діти-жертви насильства: хто їм допоможе в Україні (відео) 24.09.2020

За різними даними, від одного до трьох мільйонів дітей в Україні стають жертвами або свідками домашнього насильства. На тлі неефективності поліції допомогти постраждалим дітям намагається колишня поліцейська Зоя Мельник.

Насильство над дітьми: де шукати допомоги жертвам в Україні (23.09.2020) 23.09.2020

За різними даними, від одного до трьох мільйонів дітей в Україні стають жертвами або свідками домашнього насильства, зокрема й сексуального. На тлі неефективності поліції допомогти постраждалим дітям намагається правозахисниця з Одеси, колишня поліцейська Зоя Мельник.
США оголосили винагороду за інформацію про двох українських хакерів

США оголосили винагороду за інформацію про двох українських хакерів 22.07.2020

Держдеп США оголосив винагороду по одному мільйону доларів за кожного з двох українських хакерів.
Що робити, якщо ваші персональні дані продають в інтернеті?

Що робити, якщо ваші персональні дані продають в інтернеті? 15.05.2020

Останній "злив" даних українців, які продаютьcя у Telegram-каналах, привернув увагу до проблеми незахищеності персональної інформації в Україні. Чи захищені ваші персональні дані і що робити, якщо ними вже торгують?
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