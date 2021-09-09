Кіберзлочинність

Вибори до Бундестагу-2021. Звідки чекати на хакерські атаки?

Чи захищені вибори до Бундестагу, які відбудуться у вересні нинішнього року в Німеччині, від хакерських атак? Звідки походить основна загроза і як експерти намагаються її мінімізувати?