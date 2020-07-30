 Кравчук: Без США встановити мир на Донбасі буде складно | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2020

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Кравчук: Без США встановити мир на Донбасі буде складно

Новий голова української делегації в ТКГ хоче, аби Вашингтон у майбутньому приєднався до встановлення миру на Донбасі.

Новий голова делегації України у ТКГ в Мінську Леонід Кравчук (фото з архіву)

Новий голова делегації України у ТКГ в Мінську Леонід Кравчук (фото з архіву)

Перший український президент Леонід Кравчук, який нещодавно очолив Тристоронню контактну групу з врегулювання ситуації на Донбасі, заявив, що бажає приєднання США до зусиль з вирішення конфлікту на Сході України. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" у суботу, 1 липня. На думку Кравчука, без участі американської сторони вирішити цей конфлікт буде непросто.

"Я скажу відверто: поки в цьому форматі, якщо і далі буде патова ситуація, поки не будуть введені в формат із встановлення миру на Донбасі США, це буде дуже складно", - зазначив новий голова української делегації в ТКГ. Необхідність залучення Вашингтона Кравчук пояснив тим, що Сполучені Штати є "найбільш сильною, найбільш багатою країною світу, яка може мати найбільший вплив".

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Водночас політик визнав, що зараз США мають значну кількість власних проблем, серед яких він назвав майбутні президентські вибори та боротьбу із епідемією COVID-19 у країні. Тому, зазначив Кравчук, про залучення Вашингтона він говорить "у перспективі".

Кравчук замінив Кучму у ТКГ

Указ про призначення першого президента України головою української делегації в контактній групі Володимир Зеленський підписав у четвер, 30 липня. У цій ролі Кравчук замінив ще одного колишнього президента України Леоніда Кучму. За версією пресслужби Зеленського, завданням Кравчука буде активне пояснення українському суспільству рішень, які обговорюються і ухвалюються в межах роботи групи.

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Сам Кравчук пояснив своє бажання представляти Україну у ТКГ наступним чином: "Я, природно, думав над цим. Але коли я збагнув, що відбувається там, на Донбасі, коли наші молоді хлопці та дівчата вмирають, захищаючи землю, проливають кров удень і вночі, захищають незалежність і суверенітет України, я прийняв рішення: якщо зможу щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху. Ось чому я й погодився", - заявив він.

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