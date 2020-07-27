Перемир'я на Донбасі: СММ ОБСЄ зафіксувала 111 випадків порушень

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) зафіксувала 111 порушень перемир'я від початку дії домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня. Усі порушення зафіксовані в Донецькій області, ідеться у щоденному звіті СММ, оприлюдненому у вівторок, 28 липня.

Також місія зафіксувала "22 одиниці озброєння", розміщені в порушення ліній відведення. З них усі, крім однієї, зафіксовані на аеродромі в непідконтрольному українському уряду селищі Переможне Луганської області.

Читайте також: У центрі Києва протестують проти перемир'я на Донбасі

У повідомленні зазначається, що місія продовжувала здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів в районах Станиці Луганської, Золотого і Петровського.

"Безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіусу дії зафіксував присутність людей на ділянках розведення в районах Золотого і Петровського у вечірній і нічний час", - повідомляє СММ.

Читайте також: Україна повідомила про порушення сепаратистами режиму припинення вогню

Нагадаємо, з 27 липня на лінії розмежування на Донбасі, набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Відповідні домовленості були досягнуті Тристоронньою контактною групою (ТКГ) з врегулювання на Сході України у складі представників ОБСЄ, а також Києва і Москви.

Таких повних і всеосяжних угод щодо припинення вогню від початку війни на Донбасі у 2014 році було вже понад 20. Усі вони завершувалися провалом. За час війни, яка триває з 2014 року, з обох сторін загинули понад 14000 осіб. За останніми офіційними даними Управління Верховного комісара ООН із прав людини, станом на кінець жовтня 2019 року з боку України загинули 4100 військових, з боку озброєних груп сепаратистів "ЛНР/ДНР" - 5650 осіб. Жертви серед цивільного населення, включно з пасажирами, які загинули внаслідок катастрофи літака авіакомпанії Malaysia Airlines становили 3345 осіб.