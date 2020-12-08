 Коронавірус Німеччині: рекордні 590 жертв COVID-19 за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2020

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Коронавірус Німеччині: рекордні 590 жертв COVID-19 за добу

У Німеччині зафіксовано новий рекорд за добу за кількістю померлих інфікованих коронавірусом людей. Деякі федеральні землі вже посилили протиепідемічні обмеження.

Реанімаційне відділення для хворих на COVID-19 однієї з лікарень у Баварії

Реанімаційне відділення для хворих на COVID-19 однієї з лікарень у Баварії

За добу, що минула, в Німеччині померли 590 осіб, хворих на COVID-19. Про це вранці середи, 9 грудня, повідомили у Інституті імені Роберта Коха (RKI).

Таким чином це стало новим рекордом добової кількісті жертв коронавірусу від початку пандемії. Загалом від COVID-19 у Німеччині вже померли 19 932 людини.

Згідно з методологією RKI, до летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, відносять ситуації, коли COVID-19 безпосередньо спричинив смерть чи призвів до загострення хронічної хвороби, васлідок чого пацієнт помер. Тому у Німеччині використовують формулювання "померлі від чи на тлі вірусу".

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Кількість заражень коронавірусом знову зростає

Також протягом минулої доби було зафіксовано 20 815 нових випадки інфікування коронавірусом у ФРН. Для порівняння, тиждень тому цей показник склав 17 270 випадків. Кількість жертв, про яку повідомлялося минулої середи, також була значно меншою - 487.

Водночас найвищий показник за кількістю нових інфікувань було зафіксовано значно раніше - 20 листопада. Тоді RKI повідомляв про 23 648 виявлених протягом доби нових заражень коронавірусом.

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Голоси на підтримку "жорсткого" локдауну

На тлі цих даних у Німеччині все гучніше лунають заклики запровадити жорсткіші протиепідемічні обмеження. Такої думки, зокрема, дотримуються у федеральному уряді. Однак рішення про посилення локдауну, згідно з німецьким законодавством, мають ухвалювати окремі федеральні землі. Поки на такі кроки пішли лише у Баварії та Саксонії.

Баварський уряд, зокрема, оголосив з 9 грудня режим надзвичайної ситуації на території цієї федеральної землі. Посилення обмежень передбачають дозвіл залишати домівку лише з поважних причин, а у особливо уражених епідемією регіонах - комендантську годину. Ці обмеження будуть послаблені лише під час святкування Різдва- з 23 до 26 грудня.

У Саксонії з 14 грудня будуть закриті більшість магазинів, а школи будуть переведені на дистанційне навчання. За словами прем'єр-міністра федеральної землі Міхаеля Кречмера (Michael Kretschmer), "м'який локдаун", який діє в Німеччині з початку листопада, виявився неефективним.

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) підтримав рішення урядів цих двох федеральних земель. На його думку, посилення обмежень у Баварії та Скасонії є "абсолютно правильними".

  • Гольстинські ворота - символ Любека

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Любек

    Гольстинські ворота - цей символ Любека не можна уявити собі без святкового блиску на Різдво. Незважаючи на те, що різдвяний ярмарок скасували, поруч із брамою встановили ялинки та прикрасили їх яскравими гірляндами.

  • Юнгфернштіг - одна з центральних вулиць Гамбурга

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Гамбург

    Центри німецьких містах перед Різдвом традиційно постають у святковому вбранні, як, наприклад, Юнгфернштіг - одна із центральних вулиць Гамбурга. Різдвяних ярмарків не буде й тут, але натомість по всьому місту встановили окремі ятки, де можна купити, наприклад, різдвяні ласощі або прикраси, виготовлені народними майстрами.

  • Люнебург у Нижній Саксонії

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Люнебург

    Різдвяні ярмарки скасовані й у Люнебурзі, що в Нижній Саксонії. Заради збереження різдвяного настрою в часи пандемії COVID-19 у місті вирішили не обмежуватися лише яскравими гірляндами, але ще й освітили цілі будівлі.

  • Тауенцінтштраcсе в Берліні

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Берлін

    Німецька столиця відома своїми різдвяними ярмарками, які тут, як правило, відбуваються майже в кожному районі міста. Але нинішній коронавірусний рік є винятком із цього правила. Однак по-різдвяному освітлені бульвари у берлінців не змогла відібрати навіть пандемія. На фото: Тауенцінтштраcсе, що в західній частині Берліна, яка вважається одним із найдорожчих у Німеччині місць.

  • Центр Мюнстера

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Мюнстер

    Інколи вистачає однієї скромної ялинки, аби нагадати про Різдво. Ретельно і з любов'ю відреставрований середньовічний центр вестфальського міста Мюнстер з його й без того святково таємничою атмосферою більшого й не потребує.

  • Центр Бохума - міста на Заході Німеччини

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Бохум

    Також західнонімецький Бохум засяяв святковими вогнями. У центрі міста чимало порожніх приміщень, де колись були крамниці. Деякі з них вирішили здати в оренду власникам різдвяних яток.

  • Агустусплац - найбільша площа Лейпцига

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Лейпциг

    Порожні просторі площі з поодинокими ялинками замість веселої тисняви на галасливих різдвяних ярмарках - типова картина для німецьких міст у передріздвяний час 2020 року. Агустусплац - найбільша площа Лейпцига - не є винятком. Єдина втіха, якщо, звичайно, це ще можна назвати втіхою: заздалегідь підготовлені для цьогорічного різдвяного ярмарку чашки можна придбати онлайн.

  • Історичний центр Ерфурта

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Ерфурт

    Скасували також різдвяний ярмарок в Ерфурті. Цього року він мав стати ювілейним - 170-м. Зате тепер можна безперешкодно насолоджуватися різдвяною ялинкою та традиційною різдвяною пірамідою, встановленими на площі перед собором.

  • Центральна площа Франкфурта-на-Майні - Ремерберг

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Франкфурт

    Одинока ялинка на центральній площі Франкфурта-на-Майні Ремерберзі нагадує, що й тут різдвяний ярмарок став жертвою коронавірусу. До речі, ялинку заввишки 21 метр до банківської метрополії цього року привезли з Австрії. Там її довелось зрубати через роботи, пов'язані з розчищенням русла одного зі струмків.

  • Майнц - столиця федеральної землі Рейнланд-Пфальц

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Майнц

    У Майнці - столиці федеральної землі Рейнланд-Пфальц - вирішили заповнити незвичну порожнечу на площі перед кафедральним собором, що має тисячолітню історію, різдвяними гірляндами, аби хоч якось врятувати передріздвяну атмосферу.

  • Крісткіндлесмаркт (ринок Малюка-Ісуса) у Нюрнберзі - найстаріший у Німеччини

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Нюнберг

    Крісткіндлесмаркт ("ринок Малюка-Ісуса") у Нюрнберзі - найстаріший у Німеччини. І 2020-го з балкону церкви Фрауенкірхе (на фото) його мав відкрити Малюк-Ісус. На цю роль раз на два роки обирають дівчат віком від 17 до 19 років. Після скасування ярмарку дівчина, яка грає Малюка-Ісуса, сказала: "Не віддавайте цю радість. Є так багато всього, що нам приносить радість, щастя й тепло".

  • Центр Штутгарта

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Штутгарт

    Замість різдвяного ярмарку в центрі Штутгарта можна побачити величезні світлові скульптури, серед них - і здибленого коня, зображення якого містить герб міста. 33 ятки, які мали стояти скупчено на ярмарку, встановили в різних куточках центральної частини Штутгарта.

    Автор: Андреас Кірхгофф


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