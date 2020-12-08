Коронавірус Німеччині: рекордні 590 жертв COVID-19 за добу

За добу, що минула, в Німеччині померли 590 осіб, хворих на COVID-19. Про це вранці середи, 9 грудня, повідомили у Інституті імені Роберта Коха (RKI).

Таким чином це стало новим рекордом добової кількісті жертв коронавірусу від початку пандемії. Загалом від COVID-19 у Німеччині вже померли 19 932 людини.

Згідно з методологією RKI, до летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, відносять ситуації, коли COVID-19 безпосередньо спричинив смерть чи призвів до загострення хронічної хвороби, васлідок чого пацієнт помер. Тому у Німеччині використовують формулювання "померлі від чи на тлі вірусу".

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Кількість заражень коронавірусом знову зростає

Також протягом минулої доби було зафіксовано 20 815 нових випадки інфікування коронавірусом у ФРН. Для порівняння, тиждень тому цей показник склав 17 270 випадків. Кількість жертв, про яку повідомлялося минулої середи, також була значно меншою - 487.

Водночас найвищий показник за кількістю нових інфікувань було зафіксовано значно раніше - 20 листопада. Тоді RKI повідомляв про 23 648 виявлених протягом доби нових заражень коронавірусом.

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Голоси на підтримку "жорсткого" локдауну

На тлі цих даних у Німеччині все гучніше лунають заклики запровадити жорсткіші протиепідемічні обмеження. Такої думки, зокрема, дотримуються у федеральному уряді. Однак рішення про посилення локдауну, згідно з німецьким законодавством, мають ухвалювати окремі федеральні землі. Поки на такі кроки пішли лише у Баварії та Саксонії.

Баварський уряд, зокрема, оголосив з 9 грудня режим надзвичайної ситуації на території цієї федеральної землі. Посилення обмежень передбачають дозвіл залишати домівку лише з поважних причин, а у особливо уражених епідемією регіонах - комендантську годину. Ці обмеження будуть послаблені лише під час святкування Різдва- з 23 до 26 грудня.

У Саксонії з 14 грудня будуть закриті більшість магазинів, а школи будуть переведені на дистанційне навчання. За словами прем'єр-міністра федеральної землі Міхаеля Кречмера (Michael Kretschmer), "м'який локдаун", який діє в Німеччині з початку листопада, виявився неефективним.

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) підтримав рішення урядів цих двох федеральних земель. На його думку, посилення обмежень у Баварії та Скасонії є "абсолютно правильними".