Коронавірус надовго. Коли наслідки COVID-19 тривають місяцями

Валері Ґізен переводить дух і падає на лавку. При цьому 29-річна дівчина просто йшла по вулиці. Не бігла, а майже повзла. "Це, певно, було моє найбільше навантаження нині", - каже вона. Серце жінки б'ється швидше, раптом стає чутно дихання.

Вісім місяців тому ця пара сотень метрів не становила б для Ґізен жодної проблеми. Тоді вона двічі-тричі на тиждень ходила на танці, час від часу займалася скелелазінням, іноді ходила в басейн. Валері Ґізен - одна з тих, про кого медики зараз кажуть "офіційно одужала, але не здорова". Коронавірусну інфекцію COVID-19 жінка поборола ще понад пів року тому, але добре вона не почувається досі.

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Ще ніколи не почувалася настільки хворою

Ґізен захворіла наприкінці березня: "Моє серце билося дуже швидко, я відчувала такий сильний тиск у грудях. Ніколи раніше я не почувалася настільки хворою". Майже два тижні вона провела в ліжку: тотальна слабкість, болі в легенях. Навіть ходити в туалет було важко, розповідає вона.

Ще влітку Гізен могла спокійно подужати велопохід з Копенгагена до Берліна

Аналіз на коронавірус у Ґізен тоді не брали, адже тестів у данському Копенгагені, де живе німецька антропологиня, не вистачало. "Це була перша хвиля епідемії в Данії, мені навіть страшно було б іти до лікарні", - каже жінка. Але в червні в неї взяли аналіз крові на антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2. Результат виявився позитивним.

Після хвороби Ґізен спершу знову почувалася добре. На ноутбуці вона показує фото з літньої відпустки - жінка проїхала понад 400 кілометрів на велосипеді з Копенгагена до старої батьківщини Берліна. Тоді їй здавалося, що все знову добре.

"Аж як наприкінці серпня почалося", - каже жінка. Вона, власне, мала їхати на польові дослідження, але самопочуття знову погіршилося - Ґізен відчувала постійну слабкість, тиск у легенях, дихати їй було важко. "Я майже не могла підняти голову, усе мені довгий час було дуже тяжко", - розповідає дівчина. Тоді її підтримали сусіди по помешканню - купували для неї продукти чи готували їжу.

Але настільки залежати від когось Ґізен не було незручно, тож вона знову поїхала у Берлін до своїх батьків. Її сімейний лікар у Копенгагені допомогти більше нічим не міг, каже жінка. Симптоми Ґізен має вже близько восьми тижнів. Лише зараз їй стає дещо краще. "Я можу рівно сидіти та говорити - більш ніж два-три речення", - каже вона.

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Попередній діагноз: "посткоронавірусна втома"

У Берліні вона вже пройшла низку медичних обстежень. Як серце, так і функція легень, за даними лікарів, загалом у нормі. Попередній діагноз звучить "поскоронавірусний синдром втоми" (Post-Covid Fatigue Syndrom). Під ним медики на даний момент розуміють тривале відчуття втоми, а також загалом хворобливе самопочуття або ж порушення концентрації.

Наівть звичайна прогулянка перетворюється для Валері Ґізен на випробування

Поки що є лише невеликі дослідження - приміром, в Італії та Ірландії, - які показали, що велика частина пацієнтів із COVID-19 навіть за кілька тижнів після офіційного одужання скаржилася на такі симптоми як задишка та слабкість. Але однозначних даних щодо довгострокових наслідків коронавірусної інфекції науковці поки що не мають, адже від початку пандемії минуло надто мало часу.

Утім, Всесвітня організації охорони здоров'я (ВООЗ) уже зараз повідомляє про те, що симптоми COVID-19 можуть не минати місяцями або ж виникати знову, навіть якщо хвороба не мала важкого перебігу. Це стосується, зокрема, і молодих людей на кшталт Валері Ґізен, які не належать до так званих груп ризику. Але нині вона змушена носити медичні компресійні панчохи та кілька разів на день лягає, аби трохи поспати. Вона порівнює свій стан із ванною. Якщо вона повна - енергія є, але навіть маленьке напруження випускає дуже багато "води". Аби знову наповнити ванну, потрібно перепочити, каже вона.

Поради групи самодопомоги зі США

У мисочці на кухні Ґізен зберігає різноманітні вітаміни та чай з куркуми. Поряд лежить багато свіжих овочів та фруктів. Жінка зараз багато уваги присвячує своєму харчуванню - намагається стежити, аби воно мало протизапальну дію. Таким чином Ґізен намагається самотужки покращити свій стан, адже медики досі надто мало розуміються на тому, що з нею відбувається. За порадами вона звернулася до онлайн-групи самодопомоги людям, які перехворіли COVID-19. Цю групу заснували активістки в США.

Тисячі учасників групи обмінюються своїм досвідом із COVID-19 та пов'язаними з хворобою довгостроковими наслідками через месенджер Slack. Ґізен заглядає у групу щодня і називає це "заспокійливим вечірнім ритуалом": "Я тоді почуваюся не так самотньо".

Валері Ґізен і самій уже вдалося дещо підбадьорити інших, адже попри все вона не втрачає оптимізму: з кожним днем вона почувається трохи краще. Жінка сподівається, що завдяки її історії більше людей усвідомлять, наскільки важкими можуть бути наслідки коронавірусної хвороби.