Коронавірус: Зеленський розповів про план вакцинації українців

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в країні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 близько половини населення протягом 2021 року та на початку 2022 року.

"Наразі ми виділяємо наступний пріоритет у боротьбі з коронавірусом - вакцинацію. Її дорожня карта розроблена для забезпечення належного і рівного доступу до вакцини для всіх жителів України. Її головним завданням є охоплення щонайменше половини населення України протягом 2021 та початку 2022 року", - сказав Зеленський на відкритті Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" в понеділок, 8 лютого.

За його словами, в Україну надійдуть вакцини від COVID-19 від чотирьох компаній. "Ми домовилися про поставку в Україну вакцини від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa та Novavах. Перший етап вакцинації розпочнеться вже цього місяця. Першими вакцину отримають наші медики, військові та нацгвардійці", - цитує Зелеського агенція "Інтерфакс-Україна".

При цьому він ще раз наголосив, що Україна не закуповуватиме російську вакцину від коронавірусу "Спутник V" через відсутність підтвердження її ефективності.

"Ніякого підтвердження ефективності російської вакцини "Спутник V" не існує", - сказав він і додав, що Україна закуповуватиме тільки безпечні вакцини світових виробників.

"Жодної офіційної інформації, що російська вакцина дає ефект 91 відсоток, ні від ВООЗ, ні від фахівців світових не існує. Глава ВООЗ сьогодні сказав, що є кілька ключових моментів, на які необхідно звернути увагу, один із них - фейки. Громадяни України - це люди й точно не кролики, на них експериментувати ми не маємо права", - сказав Зеленський.

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Зеленський визнав проблему з довірою українців до вакцини

Президент України наголосив, що влада повинна дати можливість усім громадянам вакцинуватися від коронавірусу, але є проблема з довірою людей до вакцинації.

"Ми повинні дати можливість вакцинуватися всім, але 50 відсотків у вакцинацію не вірить", - сказав Зеленський. Він заявив, що "готовий вакцинуватися разом із військовими як верховний головнокомандувач".

Крім того, президент вважає, що вакцинація для держслужбовців і тих, хто працює з людьми, має бути обов'язковою. "Якщо люди працюють на державу і контактують з людьми, вакцинація має бути обов'язковою - лікарі, вчителі та інші", - наголосив Зеленський і сказав, що Україна отримає 10 мільйонів доз вакцини до літа 2021 року. За словами президента, Україна також повинна дзеркально діяти у форматі дозволів на поїздки до країни іноземців, враховуючи обмеження, які впроваджуватимуть для українських громадян інші країни, зокрема сусіди України. "Ми робитимемо те саме", - уточнив Зеленський.

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