Коронавірус в Україні: 3228 нових випадків за добу, 68 померлих

В Україні за останню добу зафіксували 3228 нових випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у п'ятницю, 18 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 68 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 1573 пацієнти одужали.

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Зафіксоване за останню добу число нових випадків - не найвище в Україні з початку пандемії COVID-19. Про найвищий показник повідомляли напередодні - 3584 нових випадки.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській (349), Одеській (322) та Тернопільській (311) областях, а також у Києві (291 новий випадок).

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Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 169472 випадки інфікування, 3468 людей з коронавірусом померли, а 75486 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, про найбільшу добову кількість жертв з коронавірусом - 76 померлих - повідомляли 16 вересня.