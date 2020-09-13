 Коронавірус в Україні: рекордні 3584 нові випадки за добу, 60 померлих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: рекордні 3584 нові випадки за добу, 60 померлих

В Україні за останню добу зафіксували 3584 нові випадки зараження коронавірусом, що є рекордним показником з початку пандемії. 60 людей з коронавірусом померли. Найбільше інфікувань - у Харківській області.

В Україні за останню добу зафіксували 3584 нові випадки зараження коронавірусом

В Україні за останню добу зафіксували 3584 нові випадки зараження коронавірусом

В Україні за останню добу зафіксували 3584 нові випадки зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у четвер, 17 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 60 людей,  в яких підтвердили зараження коронавірусом, 1589 пацієнтів одужали.

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Підтверджене напередодні число нових випадків - рекордне для України з початку пандемії COVID-19. До цього про найвищий показник повідомляли 11 вересня - 3144 нових випадків.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській (483), Тернопільській (390) та Одеській (325) областях, а також у Києві (379 нових випадків).

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Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 166244 випадків інфікування, 3400 людей з коронавірусом померли, 73917 пацієнти одужали.

Нагадаємо, напередодні повідомляли про найбільшу добову кількість померлих, в яких підтвердили зараження коронавірусом, - 76 жертв.

Дивитись відео 08:16

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