Коронавірус в Україні: найвище число померлих за добу з початку пандемії

В Україні за останню добу зафіксували найвищу кількість померлих, в яких підтвердили зараження коронавірусом, від початку пандемії COVID-19. Згідно з оприлюдненими вранці у середу, 16 вересня, даними на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, за останню добу померли 76 людей, у яких встановили інфікування коронавірусом.

Раніше про найбільшу добову кількість жертв з коронавірусом - 72 померлих - повідомляли 12 вересня.

Крім того, впродовж останньої доби підтверджено 2958 нових випадків зараження коронавірусом, а 1514 пацієнти одужали.

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Зафіксоване за останню добу число нових випадків - не найвище в Україні з початку пандемії COVID-19. Про найвищий показник повідомляли 11 вересня - 3144 нових випадків.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Тернопільській (380), Одеській (284) та Харківській (272) областях, а також у Києві (356 нових випадків).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 162 660 випадків інфікування, 3340 людей з коронавірусом померли, а 72324 пацієнтів одужали.

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