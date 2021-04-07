 Коронавірус: Великобританія починає щеплення вакциною Moderna | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2021

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Коронавірус: Великобританія починає щеплення вакциною Moderna

Спочатку цю вакцину колотимуть жителям Уельсу, а згодом решті Сполученого Королівства. Moderna стане третьою вакциною, яку застосовують у країні після AstraZeneca та BioNTech/Pfizer.

Вакцина від коронавірусу американської компанії Moderna

Вакцина від коронавірусу американської компанії Moderna

Великобританія у середу, 7 квітня, розпочинає щеплення вакциною від коронавірусу американської компанії Moderna. Спочатку вакцинуватимуть жителів Уельсу, а згодом, як очікується, щеплення робитимуть решті населення Сполученого Королівства.

Таким чином уряд хоче посилити систему охорони здоров'я країни на тлі падіння обсягу поставок вакцини AstraZeneca через виробничі проблеми, зокрема на заводі в Індії, пише агентство Reuters. Moderna стане третьою вакциною, яку застосовують у країні після затвердження AstraZeneca та BioNTech/Pfizer.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав жителів країни зробити щеплення відразу як тільки їх запросять.

Згідно з останніми даними, загалом у країні першу дозу вакцини  отримали 31,6 мільйона людей, а другу - 5,5 мільйона осіб. Незабаром першу дозу вакцини отримає половина жителів Сполученого Королівства, де загалом проживає 66,6 мільйона людей.

Нагадаємо, вакцина від коронавірусу компанії Moderna, як і вакцина BioNTech/Pfizer, заснована на новітній РНК-технології. За інформацією, наданою натепер виробниками - компаніями BioNTech, Pfizer і Moderna - ці вакцини також є ефективними проти нових варіантів коронавірусу. 

Читайте також: Як у Дессау в Німеччині виробляють вакцини від коронавірусу

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    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

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  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

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    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

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    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

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    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

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    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

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    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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