Конгрес США оприлюднив свідчення експосолки в Україні Йованович

Українські чиновники попередили колишню посолку США в Україні Марі Йованович про те, що особистий адвокат американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані мав якісь цілі щодо неї. Про це йдеться в оприлюдненій у понеділок, 4 листопада, стенограмі закритих свідчень Йованович в рамках розслідування справи про імпічмент Дональда Трампа.

За словами колишньої посолки, Джуліані був на зв'язку з тодішнім генеральним прокурором України Юрієм Луценком і в них "були плани, вони збирались … зробити речі, зокрема щодо мене", йдеться у стенограмі. Про це її повідомили у листопаді чи грудні минулого року, додала Йованович. Джуліані та Луценко поки не прокоментували цю заяву.

Йованович також відкинула звинувачення у нелояльності до Трампа. "Я чула заяви у ЗМІ, що я нібито сказала нашій команді в посольстві ігнорувати розпорядження президента, оскільки може бути імпічмент. Це твердження неправдиве. Я ніколи не казала такого моїм колегам з посольства чи комусь іншому", - наголосила колишня посолка.

Марі Йованович дала свідчення одразу трьом комітетам Палати представників 11 жовтня. Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф зазначив, що стенограма була оприлюднена для того, щоб "американська громадськість сама змогла її побачити".

Стенограма інтерв'ю показує, що "президент Трамп схвалив відсторонення високоповажного та ефективного дипломата, засноване на публічній брехні та наклепах щодо характеру посолки Марі Йованович та її роботи на підтримку давніх антикорупційних цілей зовнішньої політики США", йдеться у повідомленні комітетів.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що Йованович розповіла, ніби у травні цього року її "несподівано" викликали з Києва до Вашингтона. Причиною цього стала втрата довіри президента Трампа до неї. Так само Йованович стверджувала, що президент Трамп чинив тиск на Державний департамент з метою домогтися її відставки з посади посолки США в Україні.

Нагадаємо, політичний скандал в США виник у зв'язку з телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Дональду Трампу закидають, що він намагався змусити Київ почати розслідування стосовно сина його потенційного суперника на президентських виборах в 2020 році Джозефа Байдена - Хантера. Трамп відкидає звинувачення.