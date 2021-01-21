Коментар: Навальний проти Путіна - фінальна битва почалася?

Двогодинний фільм Олексія Навального та його команди "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря" набрав понад 56 мільйонів переглядів за майже три дні - абсолютний рекорд серед усіх розслідувань Фонду боротьби з корупцією (ФБК). Однак важливішим є той потужний удар, якого Навальний завдав по політичному іміджу Володимиру Путіна.

Прорахований удар ФБК

Цінним є не тільки зміст цього фільму, а й момент його оприлюднення. Відео на каналі Навального з'явилося вже після затримання політика й запроторення його до СІЗО. Та й на початку фільму опозиціонер пояснює: оприлюднити розслідування від початку планували після повернення Навального до Росії. Крок продуманий і важливий, якщо не сказати, вирішальний. Олексій Навальний учергове демонструє, що правила відтепер встановлює він. Здавалося б: із волі Кремля опозиціонера затримали безпосередньо на кордоні, блискавично помістили до СІЗО всупереч усім нормам права, але навіть в ув'язнені він виглядає сильною стороною.

Тетяна Фельгенгауер - журналістка російської радіостанції "Эхо Москвы"

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Розслідування Олексія Навального - це не розповідь про палац Путіна, а справжній психологічний портрет президента Росії. Ретельна, педантична робота з документами, архівами, джерелами - причепитися у фільмі особливо немає до чого: він справляє дуже сильне враження саме історією життя самого Володимира Путіна.

Відповідь критикам Навального

Фільм "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря" можна розцінювати не тільки як реакцію глави ФБК і його співробітників на отруєння опозиційного політика. Це ще й відповідь багатьом критикам Навального, які постійно перепитували, коли ж він зробить розслідування про Володимира Путіна. Навальний традиційно відповідав, що у всіх розслідуваннях ФБК тією чи іншою мірою йдеться про президента Росії, та ось тепер усі ті, хто запитував, нарешті отримали відповідь.

Розслідування про Путіна є, і воно містить неймовірну кількість важливої ​​інформації. Звичайно, хтось скаже, що багато чого про палац у Геленджику вже було відомо, однак я не погоджуся: такої ретельної, докладної і всеосяжної роботи ще ніхто не виконував. І не можна також скидати з рахунків унікальне вміння Навального захопливо розповідати - навіть про нудну фінансову звітність.

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Перше місце у трендах YouTube свідчить саме про себе: жодне розслідування не збирало стільки переглядів. Мабуть, ці цифри вразили і Кремль, адже прессекретар президента Дмитро Пєсков заявив буквально наступне: "Ми попереджаємо всіх громадян, тим більше з урахуванням такої великої кількості переглядів: подумайте, перш ніж переказувати гроші таким справжнім шахраям". Олексій Навальний знову визначає порядок денний, і Кремль змушений відповідати.

Як відреагують влада й суспільство Росії?

Як відреагує влада на фільм, перегляди якого зростають, вгадати складно. Наразі ми бачимо дрібну мстивість, яка проявляється у тому, що служба відправки електронних листів через систему служби виконання покарань не приймає листи Навальному (дружина Навального Юлія і журналісти розповіли про проблеми з доставкою листів політику до СІЗО). Варто наголосити, що опозиціонер утримується в СІЗО, відомому як "Кремлівський централ", - своєрідній спецв'язниці у прямому підпорядкуванні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП).

2 лютого відбудеться судове засідання на вимогу ФСВП змінити умовний термін Навальному на реальний, але до цього відбудеться ще одна подія, яка може відіграти важливу роль. Олексій Навальний закликав росіян вийти на вулиці своїх міст найближчої суботи, 23 січня. Штаби Навального по всій країні вже почали публікувати час і місце проведення акцій. Свого часу, після вироку щодо "Кіровлісу", вулична активність вплинула на звільнення політика. З того часу багато чого змінилося, і ставки максимально зросли.

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Олексій Навальний пережив замах, повернувся до Росії, опинився у СІЗО, і йому загрожує тюремний термін. Однак він демонструє не тільки людську мужність, а і якості справжнього політика, публікуючи розслідування про свого головного опонента - президента Росії. Питання в тому, як це вплине на прихильників Навального і просто небайдужих громадян країни.

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