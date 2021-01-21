Коментар: Навальний проти Путіна - фінальна битва почалася?
Навіть із СІЗО Олексій Навальний продовжує завдавати ударів у боротьбі з Володимиром Путіним. Ставки високі як ніколи, вважає російська журналістка Тетяна Фельгенгауер.
Олексій Навальний у поліцейському відділку міста Хімки, 18 січня 2021 року
Двогодинний фільм Олексія Навального та його команди "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря" набрав понад 56 мільйонів переглядів за майже три дні - абсолютний рекорд серед усіх розслідувань Фонду боротьби з корупцією (ФБК). Однак важливішим є той потужний удар, якого Навальний завдав по політичному іміджу Володимиру Путіна.
Прорахований удар ФБК
Цінним є не тільки зміст цього фільму, а й момент його оприлюднення. Відео на каналі Навального з'явилося вже після затримання політика й запроторення його до СІЗО. Та й на початку фільму опозиціонер пояснює: оприлюднити розслідування від початку планували після повернення Навального до Росії. Крок продуманий і важливий, якщо не сказати, вирішальний. Олексій Навальний учергове демонструє, що правила відтепер встановлює він. Здавалося б: із волі Кремля опозиціонера затримали безпосередньо на кордоні, блискавично помістили до СІЗО всупереч усім нормам права, але навіть в ув'язнені він виглядає сильною стороною.
Тетяна Фельгенгауер - журналістка російської радіостанції "Эхо Москвы"
Розслідування Олексія Навального - це не розповідь про палац Путіна, а справжній психологічний портрет президента Росії. Ретельна, педантична робота з документами, архівами, джерелами - причепитися у фільмі особливо немає до чого: він справляє дуже сильне враження саме історією життя самого Володимира Путіна.
Відповідь критикам Навального
Фільм "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря" можна розцінювати не тільки як реакцію глави ФБК і його співробітників на отруєння опозиційного політика. Це ще й відповідь багатьом критикам Навального, які постійно перепитували, коли ж він зробить розслідування про Володимира Путіна. Навальний традиційно відповідав, що у всіх розслідуваннях ФБК тією чи іншою мірою йдеться про президента Росії, та ось тепер усі ті, хто запитував, нарешті отримали відповідь.
Розслідування про Путіна є, і воно містить неймовірну кількість важливої інформації. Звичайно, хтось скаже, що багато чого про палац у Геленджику вже було відомо, однак я не погоджуся: такої ретельної, докладної і всеосяжної роботи ще ніхто не виконував. І не можна також скидати з рахунків унікальне вміння Навального захопливо розповідати - навіть про нудну фінансову звітність.
Перше місце у трендах YouTube свідчить саме про себе: жодне розслідування не збирало стільки переглядів. Мабуть, ці цифри вразили і Кремль, адже прессекретар президента Дмитро Пєсков заявив буквально наступне: "Ми попереджаємо всіх громадян, тим більше з урахуванням такої великої кількості переглядів: подумайте, перш ніж переказувати гроші таким справжнім шахраям". Олексій Навальний знову визначає порядок денний, і Кремль змушений відповідати.
Як відреагують влада й суспільство Росії?
Як відреагує влада на фільм, перегляди якого зростають, вгадати складно. Наразі ми бачимо дрібну мстивість, яка проявляється у тому, що служба відправки електронних листів через систему служби виконання покарань не приймає листи Навальному (дружина Навального Юлія і журналісти розповіли про проблеми з доставкою листів політику до СІЗО). Варто наголосити, що опозиціонер утримується в СІЗО, відомому як "Кремлівський централ", - своєрідній спецв'язниці у прямому підпорядкуванні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП).
2 лютого відбудеться судове засідання на вимогу ФСВП змінити умовний термін Навальному на реальний, але до цього відбудеться ще одна подія, яка може відіграти важливу роль. Олексій Навальний закликав росіян вийти на вулиці своїх міст найближчої суботи, 23 січня. Штаби Навального по всій країні вже почали публікувати час і місце проведення акцій. Свого часу, після вироку щодо "Кіровлісу", вулична активність вплинула на звільнення політика. З того часу багато чого змінилося, і ставки максимально зросли.
Олексій Навальний пережив замах, повернувся до Росії, опинився у СІЗО, і йому загрожує тюремний термін. Однак він демонструє не тільки людську мужність, а і якості справжнього політика, публікуючи розслідування про свого головного опонента - президента Росії. Питання в тому, як це вплине на прихильників Навального і просто небайдужих громадян країни.
Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Обличчя російської опозиції
Колишній юрист Олексій Навальний, пішовши у політику, став одним із найбільш відомих облич російської опозиції. Його популярність почалася 2008 року завдяки блогу, присвяченому випадкам зловживання службовим становищем представниками російської влади та найбільших державних компаній країни. Опубліковані ним викриття навіть призвели до відставок, що рідкість у російській політиці.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Суперечливі парламентські вибори
2011 року Олексія Навального вперше заарештували на 15 діб за його роль в акції протесту перед Державною Думою у Москві. Причиною протестів стали повідомлення у соціальних мережах про фальсифікацію голосування на парламентських виборах, на яких перемогла партія влади "Єдина Росія". Після звільнення Навальний пообіцяв продовжити вести простестний рух.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Друге ув'язнення
Через рік після повернення Володимира Путіна у президентське крісло, у 2013 році, опозиціонера знову затримали та засудили, цього разу до п'яти років ув'язнення, за обвинуваченням у розкраданні майна компанії "Кировлес". Утім, уже наступного дня він був звільнений за рішенням Верховного суду. Пізніше його все ж засудили до умовного строку.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Розширення антикремлівської платформи
Попри проблеми з правосуддям Навальному дозволили взяти участь у виборах мера Москви 2013 року. Голосування завершилося для нього другим місцем після провладного кандидата Сергія Собяніна. Цей результат був сприйнятий як величезний успіх та став каталізатором опозиційного руху в Росії.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Курс на соцмережі
Через антикремлівську риторику шлях на провладне телебачення Росії для Навального був закритий. Це змусило його активізувати свою діяльність у соціальних мережах та на своєму блозі. Його красномовство, ефектний підбір потрібних слів та вдала іронія на адресу Путіна та його оточення забезпечили йому велику підтримку серед російської молоді.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Президентські амбіції
У грудні 2016 Навальний оголосив про формальний початок своєї кампанії на виборах президента Росії у березні 2018 року. Утім, нові звинувачення в корупції, які його прихильники називають політично мотивованими, поставили хрест на його шансах взяти участь у перегонах.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Рішення ЄСПЛ
2016 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення, визнавши порушення права Навального на чесний суд у процесі щодо "Кировлеса". Попри те, що Верховний суд Росії скасував вирок, за яким опозиціонер мав відсидіти п'ять років у в'язниці, у 2017 році суд у тому ж Кірові знову засудив Навального, тепер уже до умовного строку.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Найбільші протести в Москві за шість років
У лютому 2017 року протести в десятках російських міст завершилися арештами понад тисячі демонстрантів, зокрема й Навального. Протести, які називають найбільшими у Москві з 2012 року, почалися після публікації Навальним даних, які начебто доводять зв'язок тодішнього прем'єра Росії Дмитра Медведєва із імперією нерухомості загальною вартістю в мільярди євро. 15 днями потому Навального звільнили.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Напади й насильство
У квітні 2017 року Навального облили зеленкою і пошкодили око, внаслідок чого політик опинився у лікарні. Роговиця ока була пошкоджена назавжди. Навальний звинуватив російську владу в створенні перепон для лікування за кордоном через умовне ув'язнення за звинуваченням у корупції. Лише завдяки втручанню голови Ради з прав людини при президенті Росії йому вдалося виїхати до Іспанії на операцію.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Повторні арешти
2018 року Навальний опинився за ґратами на 30 діб. Після його звільнення у вересні на нього чекав новий 20-денний арешт. У квітні 2019 року ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав Навального під час процесу щодо "Кировлеса", коли політик протягом майже всього 2014 року перебував під домашнім арештом.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Замах на отруєння
У липні 2019 року, через кілька тижнів після звільнення з-під чергового 10-денного арешту, Навального кинули за ґрати на 30 діб за порушення сурових російських законів про масові зібрання. Натомість політик звинуватив російську владу в отруєнні його алергенною речовиною під час відбування покарання.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Обшуки та заморожені активи
Станом на грудень 2019 року Навальному вдалося заручитися підтримкою мільйонів прихильників завдяки соцмережам та Youtube. У штабквартирі очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією провели обшуки, а його знову заарештували. Співробітники фонду розповіли, що влада хотіла конфіскувати їхнє технічне обладнання. У березні 2020 року Навальний повідомив, що рахунки його та його родини були заморожені.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
У комі після чаю в аеропорту
20 серпня речниця Навального повідомила, що політику раптово стало зле у літаку після того, як він випив чаю в аеропорту. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебуває в комі та підключений до апарату штучного дихання. Команда Навального заявила, що його отруїли, та натякнула на зв'язок із попередніми нападами на політика.