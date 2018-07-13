Коментар: Вигуглили! Або за що Єврокомісія насправді оштрафувала Google

Рекордний штраф, який Євросоюз наклав на американський інтернет-концерн Google та його материнську компанію Alphabet, мало чи навіть узагалі жодним чином не пов'язаний із нинішним різноголоссям у трансатлантичних відносинах. Але з Білого дому чи з лав націоналістично-консервативних прибічників президента США знову лунатимуть протилежні думки. Схожі перевірки щодо Google проводяться також в Індії та Туреччині.

Дональд Трамп може сприймати наступ на американські фірми, які зловживають своїм становищем на ринку, як напад на самого себе. Але він помиляється, називаючи данську єврокомісарку з питань конкуренції Маргрете Вестагер "жінкою-податківцем, яка ненавидить Америку". Саме з такими словами він минулого тижня поскаржився на Вестагер за перевірки щодо Google та інших компаній. Після розслідувань, які тривали роками, у неї немає сумнівів у тому, що інтернет-гігант використовує своє панівне становище у випадку з операційною системою Android, аби просувати власні продукти та заробляти таким чином іще більше грошей.

Google, Apple та Amazon уже давно перебувають під прицілом Єврокомісії - не через те, що їхні материнські штаб-квартири розташовані у США, а тому що вони настільки успішно розрослися на європейському ринку і тепер, може, зловживають своїм становищем. Європейських концернів, які тримали б у своїх руках настільки разючу владу на ринку, просто не існує.

Оглядач DW Бернд Ріґерт

Жодного покарання Google у США

Інтернет-концерни, безумовно, виграли від того, що антимонопольне законодавство на їхній батьківщині хоч і жорстке, але не застосовується послідовно на практиці. Схожа з європейською перевірка Google в США ще 2013 року завершилася мировою угодою. Призначений Трампом новий директор Федеральної торговельної комісії США, яка відповідає за питання конкуренції, ніби хоче запустити перевірку щодо Google наново. Не оминуть його уваги також соцмережа Facebook та платформа онлайн-торгівлі Amazon.

Тобто ЄС просто робить те, що мали б робити й американці - пильніше придивлятися до компаній та не давати заколихати себе маркетинговими балачками та промиванням мізків з боку лобістів. Між іншим, Європейська Комісія лише тоді вдається до перевірок, коли на нечесну конкуренцію з боку якоїсь компанії скаржаться інші гравці на ринку. Національні мотиви рідко відіграють якусь роль.

Чи внесуть Google та інші бодай якісь суттєві зміни в свою бізнес-стратегію після виписаних їм штрафів, передбачити важко. Спершу треба дочекатися завершення процесу в Європейському суді, до якого поскаржився інтернет-велетень. Це може затягнутися на два-чотири роки, але у переважній більшості подібних випадків рішення були на користь ЄС.

Призначений Google штраф у п'ять мільярдів доларів США видається на перший погляд великим. Однак не варто забувати, що зловживання мали місце протягом років. За цей час компанія мала величезні прибутки. Готівкові резерви Google становлять, за наявними даними, 90 мільярдів доларів. Тобто з фінансової точки зору компанія може відносно безболісно пережити цей штраф. Дійсно дорого Google доведеться поплатитися, якщо суд вирішить, що компанія не дотримується нових приписів Єврокомісії, порушуючи таким чином закон. У цьому випадку доведеться викласти ще 6,5 мільярда доларів. І так щороку.

Трамп проти Amazon

Сам Трамп, до речі,жорстко розкритикував платформу онлайн-торгівлі Amazon. На думку президента, концерн "з'їдає" маленькі магазини в реальному світі поза межами інтернету. Крім того, засновник Amazon Джефф Безос є ще й власником газети Washington Post, яка досить критично стежить за діяльністю президента Трампа та майже щодня проливає світло на нові ходи клану Трампа в Білому домі.

Безос зробив із Трампа особистого ворога, тож не дивно, що президент трощить інтернет-концерн. Утім, те, що Amazon займає панівне становище на ринку США, є безперечним фактом. Це ще одна причина, чому Федеральна торговельна комісія хоче взятися за компанію. Вбачати в цьому політичні мотиви просто смішно.

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