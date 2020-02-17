Смартфон-стартапи кинули виклик Google і Apple

Мобільні пристрої реєструють кожен наш крок, але ми все ще довіряємо Apple, Facebook та Android. А якщо "відмовитися від Google" і знову взяти під контроль свої дані? Два стартапи сподіваються, що ми зробимо саме так.