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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Android".
Android є як операційною системою, так і програмною платформою для мобільних приладів на кшталт смартфонів, мобільних телефонів, мобільних планшетів. Android створено компанією Google на базі ядра Linux. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.