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Android

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Android".

Android є як операційною системою, так і програмною платформою для мобільних приладів на кшталт смартфонів, мобільних телефонів, мобільних планшетів. Android створено компанією Google на базі ядра Linux. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Смартфон-стартапи кинули виклик Google і Apple

Смартфон-стартапи кинули виклик Google і Apple 17.02.2020

Мобільні пристрої реєструють кожен наш крок, але ми все ще довіряємо Apple, Facebook та Android. А якщо "відмовитися від Google" і знову взяти під контроль свої дані? Два стартапи сподіваються, що ми зробимо саме так.
Компанія Huawei представила власну операційну систему

Компанія Huawei представила власну операційну систему 09.08.2019

Компанія Huawei розробила власну операційну систему Harmony OS. Вона може стати конкурентом операційних систем Android від Google та iOS від Apple, які нині домінують на ринку смартфонів.
Reuters: Google заблокує всі оновлення для Huawei

Reuters: Google заблокує всі оновлення для Huawei 20.05.2019

Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, в тому числі Google play і Gmail, оскільки в США компанію внесли в чорний список. У неї залишиться доступ до Android у версії з відкритих джерел.
Google оскаржив в суді багатомільярдний штраф Єврокомісії

Google оскаржив в суді багатомільярдний штраф Єврокомісії 10.10.2018

Адвокати компанії Google подали апеляцію на рішення Європейської Комісії стягнути з інтернет-велетня багатомільярдний штраф за порушення антимонопольного законодавства.
Проти Google позиваються через приховану геолокацію

Проти Google позиваються через приховану геолокацію 21.08.2018

Каліфорнієць звинувачує Google у порушенні приватності через те, що сервіси інтернет-гіганта продовжували відслідковувати геолокацію навіть після відключення відповідних налаштувань.
Трамп про оштрафований Google: ЄС використовує США, але це не надовго

Трамп про оштрафований Google: ЄС використовує США, але це не надовго 19.07.2018

На думку президента США Дональда Трампа, Євросоюз наживається на американських компаніях. Утім, глава Білого дому впевнений, що ситуація невдовзі зміниться.

Коментар: Вигуглили! Або за що Єврокомісія насправді оштрафувала Google

Коментар: Вигуглили! Або за що Єврокомісія насправді оштрафувала Google 19.07.2018

ЄС оштрафував Google на мільярди доларів. Критики вбачатимуть у цьому удар проти США. Однак це неправда, пише Бернд Ріґерт.
Єврокомісія оштрафувала Google на 4,3 мільярда євро

Єврокомісія оштрафувала Google на 4,3 мільярда євро 18.07.2018

Google має сплатити рекордний штраф у 4,3 мільярда євро за перешкоджання конкуренції, оголосили в Єврокомісії. Інтернет-компанії також дали 90 днів, щоб виправити ситуацію.
Соцмережі й захист даних: Facebook знає, коли дзвонила теща

Соцмережі й захист даних: Facebook знає, коли дзвонила теща 27.03.2018

У розпал скандалу з витоком даних мільйонів користувачів тиск на Facebook лише зростає. Дедалі більше людей хочуть знати, які дані зберігає концерн. Виявляється, що й списки телефонних розмов теж у полі зору соцмережі.

Google уклала мирову угоду з антимонопольною службою Росії

Google уклала мирову угоду з антимонопольною службою Росії 17.04.2017

Пошукова система Google більше не буде єдиним пошуковиком, який попередньо встановлено на смартфонах під Android у Росії. Це випливає з мирової угоди, якої Google досягла із Федеральною антимонопольною службою.
Єврокомісія закидає Google маніпулювання ринком мобільних додатків

Єврокомісія закидає Google маніпулювання ринком мобільних додатків 20.04.2016

Операційна система Android, яка домінує на ринку, забезпечує сервісам Google пріоритетне положення. Це заважає інноваціям, вважає єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер.
Сервіси Google підпорядкуються Alphabet

Сервіси Google підпорядкуються Alphabet 11.08.2015

Головній компанії Alphabet підпорядковуватимуться дослідницький центр Google X Lab, інвестиційні підрозділи Google Ventures та Google Capital, YouTube, а також пошуковий сервіс Google.
Дірка у кишені: у смартфонах на Android виявлено вразливість

Дірка у кишені: у смартфонах на Android виявлено вразливість 30.07.2015

Майже мільярд смартфонів у світі під загрозою зараження, а надійного захисту поки нема. Як можна знизити ризик, з'ясувала DW.
ЄС погрожує Google штрафом у понад шість мільярдів доларів

ЄС погрожує Google штрафом у понад шість мільярдів доларів 15.04.2015

Єврокомісія спрямувала Google претензії щодо зловживання своїм становищем як найбільшої пошукової системи у Європі. Сума штрафу може сягнути понад шість мільярдів доларів.
Ingress: завоювання світу за допомогою онлайн-гри

Ingress: завоювання світу за допомогою онлайн-гри 18.11.2013

У дитинстві ви мріяли заволодіти світом? Тепер це можливо. Потрібні лише смартфон, інтернет і участь в онлайн-грі Ingress від Google. Її ціль - усесвітнє панування.
Патентну суперечку між Apple та Google врегулюють їхні керівники?

Патентну суперечку між Apple та Google врегулюють їхні керівники? 31.08.2012

Голови Apple та Google обговорили подробиці патентної суперечки між двома компаніями. Та чи це прямий контакт двох найвпливовіших босів галузі наблизить розв’язання спору поки не ясно.
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