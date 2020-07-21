Кадиров, санкції США і вибачення Зеленського (відео)

Президент Чечні Рамзан Кадиров зажадав від Володимира Зеленського "підтвердити вибачення" за сатиричний ролик ще 2014 року. Тим часом, США запровадили проти Кадирова нові санкції. За що саме?
"Помпео, ми приймаємо бій! Далі буде цікавіше!" - такими словами, а також фотографією на тлі стелажів зі зброєю і двома автоматами в руках прокоментував Рамзан Кадиров інформацію про нові санкції, які на нього та його родину наклали США. Чергові обмеження поширюються не лише на главу Чечні, але і на його дружину Медні Кадирову і доньок. Подробиці тут:
Президент Чечні зажадав від президента України нових "підтверджень вибачень" за відеоролик кількарічної давнини. Що стоїть за цими претензіями? Докладніше - у матеріалі DW. (21.07.2020)
У США стурбовані тим, що Кадиров використовує пандемію коронавірусу як виправдання для порушення прав людини. (20.07.2020)
Безіменний міст на околиці Санкт-Петербурга навряд чи привернув би до себе увагу, якби влада не вирішила назвати його ім'ям Ахмата Кадирова. Противники перейменування впевнені, що він не має стосунку до історії міста. (06.06.2016)
Російський опозиціонер Ілля Яшин розповів про наслідки того, що Володимир Путін дав Рамзану Кадирову повну свободу керувати Чечнею в обмін на придушення сепаратистських настроїв. (23.02.2016)