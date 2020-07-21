Кадиров, санкції США і вибачення Зеленського (відео)

"Помпео, ми приймаємо бій! Далі буде цікавіше!" - такими словами, а також фотографією на тлі стелажів зі зброєю і двома автоматами в руках прокоментував Рамзан Кадиров інформацію про нові санкції, які на нього та його родину наклали США. Чергові обмеження поширюються не лише на главу Чечні, але і на його дружину Медні Кадирову і доньок. Подробиці тут:

