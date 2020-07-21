 Кадиров, санкції США і вибачення Зеленського (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.07.2020

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Політика й суспільство

Кадиров, санкції США і вибачення Зеленського (відео)

Президент Чечні Рамзан Кадиров зажадав від Володимира Зеленського "підтвердити вибачення" за сатиричний ролик ще 2014 року. Тим часом, США запровадили проти Кадирова нові санкції. За що саме?

Tschetschenien Ramsan Kadyrow (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

"Помпео, ми приймаємо бій! Далі буде цікавіше!" - такими словами, а також фотографією на тлі стелажів зі зброєю і двома автоматами в руках прокоментував Рамзан Кадиров інформацію про нові санкції, які на нього та його родину наклали США. Чергові обмеження поширюються не лише на главу Чечні, але і на його дружину Медні Кадирову і доньок. Подробиці тут: 
 

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Навіщо Кадиров знову вимагає вибачень від Зеленського?

Президент Чечні зажадав від президента України нових "підтверджень вибачень" за відеоролик кількарічної давнини. Що стоїть за цими претензіями? Докладніше - у матеріалі DW. (21.07.2020)  

США внесли Кадирова у "чорний список" за порушення прав людини

У США стурбовані тим, що Кадиров використовує пандемію коронавірусу як виправдання для порушення прав людини. (20.07.2020)  

Міст на честь Кадирова у Петербурзі: місцеві жителі обурені (відео)

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Після заяви Володимира Путіна про перемогу над "Ісламською державою" в Сирії чеченські рекрути джихадистів почали повертатися додому. Таких чеченців, за деякими даними, близько 800. (23.01.2018)  

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