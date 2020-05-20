Зеленський: У справі "плівок Деркача" мене цікавить, як можна було записати президента

Президент України Володимир Зеленський заперечує свою причетність до появи записів розмов між колишнім президентом України Петром Порошенком та віцепрезидент США Джо Байденом. "Навіщо треба знову втягувати в це Україну? Нині ми насолоджуємося двопартійною підтримкою в США, і в Конгресі, і в Сенаті. У нас є підтримка президента (Дональда Трампа. - Ред.). Ці записи не є чимось пріоритетним", - сказав він в інтерв'ю британському виданню The Telegraph, оприлюдненому в понеділок, 1 червня.

Він також наголосив, що Україна не хоче впливати на ситуацію або на процес виборів у будь-якій країні. "Ми - незалежна держава. Сполучені Штати Америки - незалежна країна", - зазначив він.

Зеленський зазначив, що не мав уявлення про ймовірну розмову між Порошенком і Байденом. "Послухайте, я нічого не знаю про деталі цієї угоди (між Порошенком і Байденом. - Ред.). І чи було цю угоду досягнуто або відкинуто, і чи існувала взагалі ця угода. Мене цікавить лише те, як можна було підслухати, записати на плівку офіс президента України", - сказав він.

Нагадаємо, що 19 травня народний депутат України Андрій Деркач під час пресконференції оприлюднив аудіоматеріали. У них чути голоси, схожі на голоси Порошенка і Байдена. За словами Деркача, ці записи можуть свідчити про вплив Байдена на Порошенка. Деркач стверджує, що отримав ці записи від журналістів-розслідувачів, а розмови нібито записував сам Порошенко.

У партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка назвали оприлюднення цих записів "російською провокацією, яка не має нічого спільного з дійсністю". Своєю чергою представник команди Байдена Ендрю Бейтс заявив, що розглядає це як продовження російських зусиль завдати шкоди ексвіцепрезиденту США. 20 травня Офіс генпрокурора України повідомив, що вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію за статтею про державну зраду та зловживання владою або службовим становищем за заявою Деркача.