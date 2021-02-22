 Зеленський скликає вже третє за місяць засідання РНБО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2021

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Новини

Зеленський скликає вже третє за місяць засідання РНБО

Засідання РНБО має відбутися 26 лютого. Президент України пояснює його проведення "необхідністю ухвалення оперативних рішень" з питань державної безпеки.

Володимир Зеленський знову скликає засідання РНБО

Володимир Зеленський знову скликає засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський скликає ще одне засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО)  України. Про це ввечері у четвер, 25 лютого, повідомила пресслужба президента України.

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Засідання має відбутися 26 лютого. Його проведення пояснюють "необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки". Організацію засідання поклали на секретаря РНБО Олексія Данілова. "Всю інформацію, яку можна оприлюднити, буде повідомлено офіційно", - йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Чергові санкції?

Нагдаємо, на засіданні РНБО 2 лютого було ухвалене рішення щодо запровадження санкцій стосовно народного депутата з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та телеканалів "112.Україна", NewsOne та ZIK.

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На засіданні РНБО 19 лютого ухвалили рішення про санкції стосовно голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, ще шести фізичних та 19 юридичних осіб.

Обидва рішення РНБО своїми указами ввів у дію Володимир Зеленський.

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