Зеленський скасував візит до Білорусі

Президент України Володимир Зеленський не поїде в жовтні до Білорусі для участі в третьому Форумі регіонів двох країн, який планувався в місті Гродно 8-9 жовтня.

"Справді, візит президента України до Білорусі, який планувався в жовтні, було скасовано. Питання з проведенням Форуму регіонів залежать від дуже багатьох чинників", - сказала у четвер, 24 вересня, прессекретарка президента України Юлія Мендель в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

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Раніше посол Білорусі в Україні Ігор Сокол повідомив, що Україна попросила про перенесення на рік українсько-білоруського форуму, який мав відбутися за участі президента України Володимира Зеленського. Запрошення Зеленському від багаторічного правителя Білорусі Олександра Лукашенка білоруська сторона передала в червні цього року.

Перший Форум регіонів двох країн відбувся у 2018 році у білоруському Гомелі, другий - у жовтні минулого року в Житомирі.

У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, переможцем яких оголошений Олександр Лукашенко. Опозиція не визнала оголошені владою підсумки виборів, вважає їх сфальсифікованими.

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23 вересня в Мінську відбулася інавгурація Лукашенка. Вона заздалегідь не анонсувалася і стала несподіванкою для білоруських журналістів і спостерігачів.

Незабаром після цієї церемонії ряд країн, у тому числі Німеччина і США, заявили про невизнання Лукашенка законним президентом Білорусі.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що інавгурація Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою білоруської держави. "Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди буде підтримувати білоруський народ. Враховуючи хід виборчої кампанії в Білорусі і подальші події, сьогоднішня "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним главою білоруської держави", - написав Кулеба в Twitter.