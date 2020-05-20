Зеленський про "плівки Деркача": Буде розслідування

Президент України Володимир Зеленський заявив, що правоохоронні органи повинні реагувати на інформацію з аудіозаписів з голосами, схожими на голоси експрезидента України Петра Порошенка та ексвіцепрезидента США Джо Байдена, які напередодні оприлюднив народний депутат Андрій Деркач.

"Про Порошенка і Байдена, так, я чув, я прокоментую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати", - сказав Зеленський під час пресконференції у середу, 20 травня.

Він додав, що він "знає, що це може бути кваліфіковано як державна зрада". "Все - до правоохоронців", - додав український президент.

Як повідомлялося, Офіс генпрокурора відкрив провадження на підставі заяви народного депутата України Андрія Деркача. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію за статтею про державну зраду і зловживання владою або службовим становищем.

Напередодні народний депутат України Андрій Деркач під час пресконференції оприлюднив аудіоматеріали. У них містяться голоси, схожі на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка і ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

За словами Деркача, ці записи можуть свідчити про вплив Байдена на Порошенка. Деркач стверджує, що отримав ці записи від журналістів-розслідувачів, а розмови нібито записував сам Порошенко.

У партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка назвали оприлюднення цих записів "російською провокацією, яка не має нічого спільного з дійсністю".

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що у Верховній Раді є ініціатива створення відповідної тимчасової слідчої комісії. Водночас спікер парламенту уточнив, що ця ініціатива ще "не оформлена документально".

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