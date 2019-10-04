"Зеленський допоможе з розслідуванням": оприлюднено переписку американських дипломатів

У Палаті представників США оприлюднили фрагменти переговорів американських дипломатів між собою та з представниками української влади, які дають ширше розуміння контексту історії про можливий тиск, який Вашингтон здійснював на Київ з метою активізувати розслідування щодо Хантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

У документі, датованому 3 жовтня та оприлюдненому на офіційному сайті комітету Палати представників США у закордонних справах, наводяться фрагменти переписки за участі колишнього спецпредставника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера, який наприкінці вересня подав у відставку, особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, посла США в Євросоюзі Гордона Сондленда, тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, помічника президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака.

Про розмову Трампа і Зеленського

Зокрема, документ наводить фрагмент розмови між Волкером та Сондлендом, яка відбулася 19 липня - за тиждень до скандальної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, стенограму якої згодом оприлюднив Білий дім. У цій розмові Волкер повідомляє, що зранку в цей день зустрічався з Руді Джуліані і що він готується до телефонної розмови з Андрієм Єрмаком найближчим часом. "Найважливішим для Зеленського є сказати (у розмові з Трампом. - Ред.), що він допоможе з розслідуванням (...)", - написав Волкер своєму співрозмовнику.

Курт Волкер

21 липня Вільям Тейлор у розмові з Гордоном Сондлендом повідомляє, що напередодні обговорював з Волкером, зокрема, позицію, висловлену тодішнім секретарем РНБО України Олександром Данилюком, "що президент Зеленський чутливо ставиться до того, щоб Україну сприймали серйозно (у США. - Ред.), а не лише інструментом у внутрішній політиці Вашингтона". На це погоджується Сондленд, кажучи, що "потрібно розпочати розмову та будувати відносини".

У день розмови Трампа з Зеленським, 25 липня, незадовго до неї Волкер написав повідомлення Єрмаку наступного змісту: "Отримав від Білого дому - очікують, що президент Зеленський переконає Трампа, що він розслідуватиме /"добереться до самої глибини того, що відбулося" у 2016 році, ми призначимо дату для візиту у Вашингтон". А вже після того, як Зеленський поговорив з Трампом, Єрмак написав Волкеру, що "розмова пройшла добре" і що Трамп запропонував Зеленському обрати дату візиту до Вашингтона, яка йому підходить. У підсумку, за словами Єрмака, Зеленський визначив для поїздки до США 20, 21 і 22 вересня.

Американці радять, що Зеленський має сказати про Burisma

Наступні кілька уривків розмов, наведених у документі, стосуються підготовки проєкту заяви для президента України Володимира Зеленського, в якій він мав заявити про наміри Києва щодо розслідування стосовно української газової компанії Burisma, серед керівників якої був Хантер Байден.

9 серпня Сондленд у розмові з Волкером пропонує, щоб "для уникнення непорозумінь" Андрій Єрмак надіслав їм "проєкт заяви (під ембарго), щоб ми могли чітко побачити, які питання вони пропонують покрити". У той же день Волкер у розмові з Сондлендом та Джуліані запропонував їм втрьох зв'язатися телефоном, "щоб переконатися, що я дам коректні поради Зеленському стосовно того, що він скаже" у своїй заяві. "Хочу переконатися, що ми це зробимо, як належить", - зауважує Волкер. У відповідь Сондленд та Джуліані погоджуються на таку розмову.

Руді Джуліані (ліворуч) - особистий адвокат Дональда Трампа

Наступного дня, 10 серпня, Єрмак написав Волкеру, що "можливо зробити цю заяву і зазначити усі ці речі", утім, за його словами, це було б "логічно зробити після того, як ми отримаємо підтвердження дати" візиту Зеленського до Білого дому. "Коли буде дата (візиту. - Ред.), ми скликаємо брифінг для преси, оголошуємо про майбутній візит та викладаємо бачення перезавантаження відносин між США і Україною, включаючи, серед інших речей, Burisma та втручання у вибори у розслідуваннях", - написав Єрмак Волкеру.

13 серпня Волкер у розмові з Сондлендом ділиться міркуваннями щодо того, що має містити заява Зеленського. За його словами, у заяві "особлива увага має бути приділена втручанню у політичні процеси у Сполучених Штатах, особливо з ймовірним залученням до цього деяких українських політиків". "Ми маємо намір ініціювати та завершити відкрите та неупереджене розслідування усіх наявних фактів та епізодів, включаючи ті, до яких залучена Burisma та вибори в США 2016 року", - формулює Волкер. У відповідь Сондленд відгукується схвально та пропонує відправити це Єрмаку.

Візит і допомога - у відповідь на розслідування?

Надалі у кількох фрагментах розмов дипломатів фактично підтверджується припущення, що Білий дім міг тиснути на Київ з метою розпочати розслідування щодо Burisma. Першого вересня тимчасовий повіреній у справах США в Україні Вільям Тейлор запитав у Сондленда: "Чи говоримо ми зараз про те, що безпекова підтримка та зустріч у Білому домі залежить від розслідувань?" У відповідь Сондленд попросив Тейлора залефонувати йому.

Останній епізод датований 9 вересня - це також уривок розмови Тейлора з Сондлендом. У ній Тейлор двічі виловлює своє занепокоєння стосовно того, що США призупинили надання військової допомоги Україні. "Меседж українцям (і росіянам), який ми надсилаємо, рішенням щодо безпекової підтримки, має ключове значення. Призупиняючи її, ми вже похитнули їхню (України. - Ред.) віру у нас. Це для мене жахливий сценарій", - пише Тейлор. Після цього він висловлює переконання, що "є божевіллям призупиняти безпекову підтримку в обмін на допомогу з політичною кампанією".

У відповідь на це Сондленд висловлює думку, що Тейлор "помиляється щодо намірів президента Трампа". "Президент чітко дав зрозуміти, що не йшлося про надання жодних послуг в обмін на інші послуги. Президент намагається зрозуміти, чи Україна справді збирається прийняти відкритість та реформи, які обіцяв президент Зеленський під час кампанії", - написав Сондленд.

Нагадаємо, раніше члени Палати представників, де більшість зараз за Демократичною партією, ініціювали процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. В рамках розслідувань вони викликали з метою надання свідчень п'ятьох колишніх та нинішніх співробітників Державного департаменту США, в тому числі й Волкера. Законодавці хочуть почути, чи здійснював президент США Дональд Трамп тиск на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови з ним з метою спонукати останнього до розслідувань проти сина Джо Байдена.