 ″Зеленський допоможе з розслідуванням″: оприлюднено переписку американських дипломатів | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

"Зеленський допоможе з розслідуванням": оприлюднено переписку американських дипломатів

Скандальна історія щодо можливого тиску Трампа на Зеленського задля розслідування щодо сина Джо Байдена набирає обертів. У Конгресі США оприлюднили розмови дипломатів, які можуть підтверджувати цю версію.

Володимир Зеленський (ліворуч) і Дональд Трамп у Нью-Йорку

Володимир Зеленський (ліворуч) і Дональд Трамп у Нью-Йорку, 25 вересня 2019 року

У Палаті представників США оприлюднили фрагменти переговорів американських дипломатів між собою та з представниками української влади, які дають ширше розуміння контексту історії про можливий тиск, який Вашингтон здійснював на Київ з метою активізувати розслідування щодо Хантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

У документі, датованому 3 жовтня та оприлюдненому на офіційному сайті комітету Палати представників США у закордонних справах, наводяться фрагменти переписки за участі колишнього спецпредставника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера, який наприкінці вересня подав у відставку, особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, посла США в Євросоюзі Гордона Сондленда, тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, помічника президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака.

Про розмову Трампа і Зеленського

Зокрема, документ наводить фрагмент розмови між Волкером та Сондлендом, яка відбулася 19 липня - за тиждень до скандальної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, стенограму якої згодом оприлюднив Білий дім. У цій розмові Волкер повідомляє, що зранку в цей день зустрічався з Руді Джуліані і що він готується до телефонної розмови з Андрієм Єрмаком найближчим часом. "Найважливішим для Зеленського є сказати (у розмові з Трампом. - Ред.), що він допоможе з розслідуванням (...)", - написав Волкер своєму співрозмовнику.

Курт Волкер

Курт Волкер

21 липня Вільям Тейлор у розмові з Гордоном Сондлендом повідомляє, що напередодні обговорював з Волкером, зокрема, позицію, висловлену тодішнім секретарем РНБО України Олександром Данилюком, "що президент Зеленський чутливо ставиться до того, щоб Україну сприймали серйозно (у США. - Ред.), а не лише інструментом у внутрішній політиці Вашингтона". На це погоджується Сондленд, кажучи, що "потрібно розпочати розмову та будувати відносини".

У день розмови Трампа з Зеленським, 25 липня, незадовго до неї Волкер написав повідомлення Єрмаку наступного змісту: "Отримав від Білого дому - очікують, що президент Зеленський переконає Трампа, що він розслідуватиме /"добереться до самої глибини того, що відбулося" у 2016 році, ми призначимо дату для візиту у Вашингтон". А вже після того, як Зеленський поговорив з Трампом, Єрмак написав Волкеру, що "розмова пройшла добре" і що Трамп запропонував Зеленському обрати дату візиту до Вашингтона, яка йому підходить. У підсумку, за словами Єрмака, Зеленський визначив для поїздки до США 20, 21 і 22 вересня.

Американці радять, що Зеленський має сказати про Burisma

Наступні кілька уривків розмов, наведених у документі, стосуються підготовки проєкту заяви для президента України Володимира Зеленського, в якій він мав заявити про наміри Києва щодо розслідування стосовно української газової компанії Burisma, серед керівників якої був Хантер Байден. 

9 серпня Сондленд у розмові з Волкером пропонує, щоб "для уникнення непорозумінь" Андрій Єрмак надіслав їм "проєкт заяви (під ембарго), щоб ми могли чітко побачити, які питання вони пропонують покрити". У той же день Волкер у розмові з Сондлендом та Джуліані запропонував їм втрьох зв'язатися телефоном, "щоб переконатися, що я дам коректні поради Зеленському стосовно того, що він скаже" у своїй заяві. "Хочу переконатися, що ми це зробимо, як належить", - зауважує Волкер. У відповідь Сондленд та Джуліані погоджуються на таку розмову.

Руді Джуліані (ліворуч) - особистий адвокат Дональда Трампа

Руді Джуліані (ліворуч) - особистий адвокат Дональда Трампа

Наступного дня, 10 серпня, Єрмак написав Волкеру, що "можливо зробити цю заяву і зазначити усі ці речі", утім, за його словами, це було б "логічно зробити після того, як ми отримаємо підтвердження дати" візиту Зеленського до Білого дому. "Коли буде дата (візиту. - Ред.), ми скликаємо брифінг для преси, оголошуємо про майбутній візит та викладаємо бачення перезавантаження відносин між США і Україною, включаючи, серед інших речей, Burisma та втручання у вибори у розслідуваннях", - написав Єрмак Волкеру.

13 серпня Волкер у розмові з Сондлендом ділиться міркуваннями щодо того, що має містити заява Зеленського. За його словами, у заяві "особлива увага має бути приділена втручанню у політичні процеси у Сполучених Штатах, особливо з ймовірним залученням до цього деяких українських політиків". "Ми маємо намір ініціювати та завершити відкрите та неупереджене розслідування усіх наявних фактів та епізодів, включаючи ті, до яких залучена Burisma та вибори в США 2016 року", - формулює Волкер. У відповідь Сондленд відгукується схвально та пропонує відправити це Єрмаку.

Візит і допомога - у відповідь на розслідування?

Надалі у кількох фрагментах розмов дипломатів фактично підтверджується припущення, що Білий дім міг тиснути на Київ з метою розпочати розслідування щодо Burisma. Першого вересня тимчасовий повіреній у справах США в Україні Вільям Тейлор запитав у Сондленда: "Чи говоримо ми зараз про те, що безпекова підтримка та зустріч у Білому домі залежить від розслідувань?" У відповідь Сондленд попросив Тейлора залефонувати йому.

DW.COM

Дональд Трамп вважає, що звинувачення проти нього у тиску на Володимира Зеленського та початок процедури імпічменту є "найбільшим обманом" в історії американської політики. (29.09.2019)

Відставка Курта Волкера з посади спецпредставника Держдепу США щодо України стала для українських політиків і експертів несподіванкою. DW поговорила з експертами про наслідки цього кроку для України. (02.10.2019)

Дональд Трамп звернувся до Володимира Зеленського з проханням "зробити послугу". Які запитання виникли після оприлюднення стенограми телефонної розмови між президентами США і України? (27.09.2019)

Адміністрація президента США оприлюднила стенограму телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. У ній очільник Білого дому закликає українського президента до розслідування справи щодо Байдена. (25.09.2019)

Останній епізод датований 9 вересня - це також уривок розмови Тейлора з Сондлендом. У ній Тейлор двічі виловлює своє занепокоєння стосовно того, що США призупинили надання військової допомоги Україні. "Меседж українцям (і росіянам), який ми надсилаємо, рішенням щодо безпекової підтримки, має ключове значення. Призупиняючи її, ми вже похитнули їхню (України. - Ред.) віру у нас. Це для мене жахливий сценарій", - пише Тейлор. Після цього він висловлює переконання, що "є божевіллям призупиняти безпекову підтримку в обмін на допомогу з політичною кампанією".

У відповідь на це Сондленд висловлює думку, що Тейлор "помиляється щодо намірів президента Трампа". "Президент чітко дав зрозуміти, що не йшлося про надання жодних послуг в обмін на інші послуги. Президент намагається зрозуміти, чи Україна справді збирається прийняти відкритість та реформи, які обіцяв президент Зеленський під час кампанії", - написав Сондленд.

Нагадаємо, раніше члени Палати представників, де більшість зараз за Демократичною партією, ініціювали процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. В рамках розслідувань вони викликали з метою надання свідчень п'ятьох колишніх та нинішніх співробітників Державного департаменту США, в тому числі й Волкера. Законодавці хочуть почути, чи здійснював президент США Дональд Трамп тиск на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови з ним з метою спонукати останнього до розслідувань проти сина Джо Байдена.

Дивитись відео 01:52

Зеленський і Трамп: перший обмін люб'язностями віч-на-віч (26.09.2019)

Посилання в інтернеті

Документ на сайті комітету Палати представників США у закордонних справах

Аудіо й відео до теми

Зеленський і Трамп: перший обмін люб'язностями віч-на-віч (26.09.2019)  

Також за темою

Kurt Volker ehemaliger NATO-Botschafter der USA

Дипломати США готували заяву для Зеленського щодо розслідувань проти Байдена - NYT 04.10.2019

Колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер та постпред США при ЄС Гордон Сондленд готували текст заяви для українського президента Володимира Зеленського щодо сина Байдена, пише The New York Times.

USA Präsident Donald Trump in Baltimore

Трамп припустив, що оприлюднить стенограму розмови з Зеленським 23.09.2019

Дональд Трамп заявив, що припускає можливість оприлюднення стенограми телефонної розмови з Володимиром Зеленським. Водночас він наголосив на занепокоєнні через подібний прецедент.

Donald Trump PK G7

Трамп не проти, щоб Джуліані свідчив у Конгресі щодо сина Байдена в Україні 22.09.2019

Дональд Трамп не проти, щоб його адвокат Руді Джуліані свідчів у Конгресі щодо історії про розслідування в Україні стосовно компанії Burisma, до ради директорів якої входив син Джо Байдена.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський (ліворуч) і Дональд Трамп у Нью-Йорку

Тиск Трампа на Зеленського: про що говорили дипломати США

У Конгресі США оприлюднили розмови дипломатів, які можуть підтверджувати, що Трамп тиснув на Україну.  

Що Кадрі Сімсон думає про Північний потік-2

Що майбутня єврокомісарка думає про "Північний потік-2"

Комітет Європарламенту провів слухання Кадрі Сімсон, кандидатки на посаду єврокомісарки з енергетики.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  