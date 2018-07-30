Закордонпаспорт: Україна в лідерах на пострадянському просторі

Наміри відомих міжнародних лоукостерів розпочати роботу на українському ринку викликають неабияку ейфорію серед українців. Ще б пак! Особливо приємно це через те, що на сьогоднішній день багато країн надають громадянам України можливість безвізового в'їзду. Взагалі щодо можливостей подорожувати без візового клопоту й пов'язаних з цим часових та грошових витрат власники українських паспортів мають значно кращі шанси, ніж їхні сусіди з колишнього Радянського Союзу. Якщо бажаєте дізнатися, в чому переваги українського паспорта, - читайте наш матеріал.

Україна попереду Росії щодо безвізових країн

За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), котрі щорічно систематизує консалтингова компанія Henley & Partners, громадяни України можуть відвідати без візи 128 країн світу. Для них цей список суттєво розширився після запровадження в червні минулого року безвізового режиму з Європейським Союзом. Тепер власники українського біометричного закордонного паспорта можуть подорожувати без візи в 26 з 28 країн ЄС. Візу доведеться оформити лише для в'їзду в Великобританію та Ірландію.

На Близькому Сході до безвізових для громадян України належать також і такі популярні серед прихильників релігійно-історичного та пляжного відпочинку напрямки як Ізраїль та Туреччина. Українським шанувальникам розпечених гарячим сонцем пляжів Перської затоки безвізовий в'їзд надають Об'єднані Арабські Емірати та Катар.

Щодо інших континентів, то українці можуть подорожувати без візи зокрема до більшості країн Південної Америки. Щоправда, віза знадобиться для подорожей до Венесуели, Колумбії і Гайани. Тим, хто хоче податися до Болівії, візу можна отримати на кордоні.

Серед країн Південно-Східної Азії українським громадянам без візи можна подорожувати Індонезією та Малайзією, але, на відміну від росіян, потрібно оформляти візу, до В'єтнаму й на Філіппіни. І зробити це треба ще в Україні. Ті, кого нестримно вабить Таїланд, зможуть без проблем отримати візи в аеропорту, одразу після прибуття в цю екзотичну країну.

Тим з українців, хто змалку мріяв про сафарі в африканській савані, можна без візи податися до Намібії. Ще однією африканською країною з безвізовим в'їздом для громадян України є Сенегал. Щодо Єгипту, то любителі овіяних легендами пірамід Гізи й лазурових хвиль Червоного моря отримають візу прямо після прильоту в аеропорту, сплативши за це відповідну суму.

Росіяни: пощастило менше

Згідно з даними IATA, громадяни Росії можуть поїхати без візи в 118 країн світу. Крім низки колишніх республік СРСР, в цьому списку опинилися практично всі країни Південної Америки, багато країн Африки і Південно-Східної Азії, в тому числі Таїланд і Південна Корея, а також 13 країн Океанії, в тому числі Острови Кука, Фіджі, Мікронезія і Вануату.

Серед країн, для відвідування яких російським громадянам не потрібна віза, також Туреччина та Ізраїль. З лютого 2017 року до переліку фактично безвізових для росіян країн додалися Об'єднані Арабські Емірати. Тепер громадяни Росії, які вирушають до узбережжя Перської затоки, можуть безкоштовно оформити дозвіл на в'їзд після прильоту.

А ось серед країн європейського континенту у росіян вибір не надто великий: крім сусідніх України та Білорусі, без візи вони можуть поїхати в Албанію, Боснію і Герцеговину, Македонію, Молдову, Чорногорію і Сербію.

Тож щодо свободи пересування Європою власникам російського паспорта пощастило менше, ніж деяким сусідам по колишньому СРСР.

Найвигідніші паспорти - в Литві, Латвії та Естонії

Дещо коротшим, ніж в України, виявився список безвізових держав у Молдові - першою з країн СНД, для якої в квітні 2014 року запрацював безвізовий режим з Євросоюзом. Зараз молдаванам не потрібна віза для відвідин 121 країни. Грузія, громадянам якої віза в ЄС не потрібна з березня 2017 року, дещо відстає від Росії. Її перелік безвізових країн налічує 112 пунктів.

Тим часом найвигіднішими на пострадянському просторі паспортами для подорожей світом мають громадяни Латвії й Литви. Обидві балтійські країни мають безвізовий режим із 179 країнами. Естонія відстає всього на один пункт: її громадяни можуть подорожувати без візи в 178 країн.

Крім Євросоюзу, куди входять всі три країни Балтії, громадяни Латвії, Литви та Естонії можуть поїхати без віз, приміром, до Швейцарії, Норвегії, Японії та Канади. В'їзд у США для них можливий за електронним дозволом. А ось для поїздки в Росію латишам, литовцям і естонцям потрібно отримувати візу.

Найбільш невигідні паспорти

З 15 колишніх союзних республік найбільш невигідні паспорти мають громадяни Узбекистану, Таджикистану й Туркменії. Їм потрібна віза для поїздки в більшість країн світу. Безвізовий режим для них діє з 59, 58 і 53 країнами відповідно. Білорусь опинилася рівно посередині списку кращих і гірших паспортів на пострадянському просторі. Її громадяни можуть їздити без візи (або оформити її під час перетину кордону) в 77 країн. До речі, Білорусь - єдина країна на пострадянському просторі, громадяни якої можуть подорожувати без віз усією територією Китаю.

Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet Перше місце: Севілья, Іспанія Перше місце в рейтингу рекомендованих для поїздки наступного року міст світу посіла Севілья. Після успіху серіалу "Гра престолів" визначні місця Севільї посідатимуть беззаперечне перше місце серед найпривабливіших для туристів місць. Крім того, останніми роками Севілья, що раніше постійно мала проблеми через затори на дорогах, стала містом велосипедистів.

Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet Друге місце: Детройт, США Після років тривалого занепаду колись столиця автомобілебудування США повільно оговтується. До міста повертаються не лише мешканці, а й туристи, вважають аналітики популярного путівника Lonely Planet. Свій блискавичний злет популярності Детройт завдячує й молодим креативщикам, котрі перетворили велетенські занедбані виробничі площі на мануфактури, магазини та галереї.

Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet Третє місце: Канберра, Австралія Кажуть, хто побував у Канберрі, той зазирнув у саму душу Австралії. У Національній галереї, Національній бібліотеці та Австралійському воєнному меморіалі є що відкрити для себе. Або прогулятися Національним дендрарієм. У цьому лісопарковому комплексі площею 250 гектарів багато велосипедних доріжок та хідників. У лісах комплексу проживають занесені у Червону книгу австралійські види тварин.

Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet Четверте місце: Гамбург, Німеччина Привабливим для туристів північнонімецьке портове місто на Ельбі робить не лише нещодавно відкрита Ельбська філармонія. Гамбург завдячує статус однієї з найкращих метрополій Європи своїй відкритості до світу та нічному життю.

Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet П'яте місце: Гаосюн, Тайвань З усіх метрополій Азії до десяти найпривабливіших для туристів міст світу потрапило лише друге за чисельністю населення місто Тайваню Гаосюн. Тут можна побачити як традиційні храми, так і сучасний центр мистецтв та культури, розташований у порту міста.

Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet Шосте місце: Антверпен, Бельгія Класична елегантність та модерний шарм. Саме таке поєднання дозволило одному з найбільшим міст Європи Антверпену посісти шосте місце в рейтингу. 2018 року тут відбудеться культурна мегаподія - Antwerp Baroque 2018. Цей захід - ніби символічний міст, що поєднає епоху найвідомішого сина цього міста Рубенса, з інноваційною сценою дизайну та архітектури сьогоднішнього Антверпена.

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Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet Восьме місце: Сан-Хуан, Пуерто-Рико У вересні 2017 року потужний ураган "Марія" безжально пронісся й над Сан-Хуаном. Але аналітики в галузі туризму впевнені, що після відбудови місто швидко поверне собі статус перлини Карибського регіону.

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