 Закордонні активи СРСР: що досі не поділили Росія й Україна | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.12.2021

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Україна

Закордонні активи СРСР: що досі не поділили Росія й Україна

Росія знову закидає Україні, що та не виконала свої зобов'язання й не передала Москві свою частку радянської закордонної власності. В Києві такі закиди називають маніпулятивними.

Посольство Росії в Берліні розташовується в будівлі, котра раніше належала СРСР

Посольство Росії в Берліні розташовується в будівлі, котра раніше належала СРСР

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну у тому, що вона не передала Росії свою частку радянської закордонної власності. За словами російського президента, Київ нібито був зобов’язана це зробити в обмін на сплату Росією частини зовнішнього боргу України у рамках підписаної угоди. "Борги ми за всіх погасили, але далеко не всі виконали це зобов'язання про передачу нам закордонних активів. Наприклад, Україна цього досі не зробила", - зазначив Путін.

Проте українські експерти та дипломати стверджують: слова російського президента - "маніпуляція фактами", а Російська Федерація користується закордонною нерухомістю та активами колишнього СРСР незаконно. У деталях цього питання спробувала розібратися DW.

Розвал СРСР і так званий "нульовий варіант"

Після розпаду Радянського Союзу новоутвореним державам було важливо якнайшвидше розподілити між собою зовнішній державний борг СРСР. Оскільки без цього західні країни, зокрема ЄС, відмовлялися визнавати нові незалежні держави та встановлювати з ними дипломатичні відносини. Тому 1991 року у Москві було підписано Договір про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів СРСР. У ньому визначили частку кожної республіки у загальній сумі боргу та її частку в активах СРСР. Найбільшою вона була у Росії - понад 61,34 відсотка і України - 16,37 відсотка.

Президент Росії Володимир Путін

Путін закидає Україні, що вона не передала Росії свою частку радянської закордонної власності

Протягом кількох наступних років Росія укладала двосторонні угоди з ексреспубліками щодо зовнішнього боргу та активів СРСР. У 1994 році черга дійшла до України. Київ і Москва підписали міжурядову угоду про так званий "нульовий варіант", суть якої полягала у тому, що Російська Федерація як правонаступниця колишнього СРСР зобов’язується сплатити частку зовнішнього боргу України. За це українська сторона має відмовитися від своєї долі закордонного радянської власності на користь країни-спадкоємиці.

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Україна хоче знати, від чого відмовляється

Проте відтоді угода про "нульовий варіант" так і не набрала чинності. Бо Верховна Рада України двічі відмовлялася її ратифіковувати. І робила це цілком обґрунтована, переконаний колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Українська сторона просила, щоб Росія надала повний перелік всієї закордонної власності СРСР і її вартість, чого Російська Федерація не зробила", - пояснив дипломат у розмові з DW і наголосив, що саме невиконання з боку Москви цієї цілком правомірної вимоги Києва завадило ратифікації "нульового варіанту".

Ексміністр закордонних справ України Огризко вказує на те, що Росія не хоче розкривати інформацію про вартість закордонного майна СРСР

Ексміністр закордонних справ України Огризко вказує на те, що Росія не хоче розкривати інформацію про вартість закордонного майна СРСР

На переконання ексміністра, Росія не хотіла і не хоче відкривати повні дані про обсяги та вартість закордонного майна СРСР, бо "цих активів було значно більше, ніж пасивів".

Колишній український дипломат Вадим Трюхан, вважає підписання угоди про "нульовий варіант" помилкою української влади. Адже, на його думку, Російська Федерація "не просто одноосібно взяла на себе відповідальність за сплату зовнішніх боргів СРСР, а присвоїла собі всі активи СРСР: це і золотовалютний запас, і борги країн третього світу перед СРСР, і нерухомість радянського МЗС і численних державних підприємств СРСР за кордоном". Трюхан переконаний, що ідею про так званий "нульовий варіант" російська влада "вигадала для того, щоб нові незалежні держави, які утворилися на теренах Радянського Союзу, не претендували на свою законну частку в спільних активах". "Але Україна не ратифікувала таку угоду, отже жодних зобов'язань передавати якесь майно чи інші активи Росії не має", - зазначив дипломат.

Україна блокує переоформлення радянської власності

Позиція України щодо "нульового варіанту" фактично блокує переоформлення закордонної власності СРСР на користь Росії. Володимир Огризко розповів, що під час його перебування на посаді посла України в Австрії з 1999 по 2004 рік він "неодноразово мав з цього приводу бесіди з керівниками зовнішньополітичного відомства". "Я заявляв, що Україна протестуватиме у разі, якщо Австрійська Республіка переоформить об’єкти власності колишнього СРСР на Росію, тому що між Україною та РФ це питання не врегульовано", - сказав дипломат.

За його словами, на сьогодні у багатьох країнах світу колишня власність СРСР "дефакто знаходиться в управлінні Російської Федерації, але деюре вона їй не належить".

Активи СРСР можуть значно перевищувати його зовнішній борг

На сьогодні говорити про справедливість "нульового варіанту" справді складно. Адже Російська Федерації ніде і ніколи не розкривала повних даних про склад та вартість радянських зарубіжних активів.

За інформацією економіста незалежної групи макроекономічного анлізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook Михайла Кухаря, станом на 1991 рік борг СРСР становив близько 90 мільярдів доларів за різними строками погашення. "Золотий та алмазний фонд СРСР оцінювався в понад 100 мільярдів доларів в тодішніх цінах, проте до його аудиту не пустили не лише Україну, а й жодну з колишніх республік СРСР", - відзначає експерт.

Щодо нерухомих об’єктів закордонної власності, то в стенограмі засідання Верховної Ради від 18 лютого 1997 року, говориться: "Нам дали такі цифри: балансова вартість у 1991 році становила 3,5 мільярда російських рублів. За даними МЗС України (з російських джерел), вона становить 300-400 мільярдів доларів".

З огляду навіть на ці неповні дані недивно, що протягом усіх цих років в українському уряді були переконані: переговірники 1990-их допустилися помилки, підписавши низку угод щодо розподілу активів та зобов’язань колишнього СРСР, відзначає Михайло Кухар.

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Росія не має важелів тиску щодо "нульового варіанту"

Росія завжди запускає в інформаційний простір подібного роду конфлікті питання у період активного загострення відносин, хоча проблему "нульового варіанту" Москва не могла вирішити навіть за лояльних до Росії українських президентів, сказав у коментарі DW старший аналітик української групи Geostrategy Володимир Денисюк.

Проте він вважає, що Києву не варто звертати уваги на заяви Росії щодо "уявних зобов’язань України", оскільки "у цьому питання Москва не має важелів юридичного тиску". "Росія не піде з цим до жодного суду в жодній країні світу, оскільки їй доведеться надати суду повну інформацію про радянські активи", - каже Денисюк. На його думку, Росії невигідно "відкривати ці активи, оскільки вони значно перевищують виплачений борг, про який говорять у Кремлі". "Отже заяви Путіна - лише психологічний тиск на Україну, і розраховані вони радше на російську аудиторію та на не надто досвідчених представників української влади, які мають слабку інституційну пам'ять", - вважає Денисюк.

  • Пам'ятник жертвам комунізму в Празі (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Чехія

    Сім бронзових скульптур стоять на білих сходах біля підніжжя пагорба Петршин у Празі. Відкритий у 2002 році меморіал жертвам комунізму створив чеський скульптор та колишній політв'язень Олбрам Зоубек. Згідно з написом на постаменті, меморіал присвячений не лише тим, хто "був ув'язнений чи страчений, а й усі тим, чиє життя було зруйноване тоталітарним деспотизмом".

  • Колишня в'язниця штазі в Берліні - нині меморіал (picture alliance/dpa/P. Zinken)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Німеччина

    Понад 11 тисяч людей побували під вартою у цій в'язниці міністерства держбезпеки НДР "штазі" у період з 1951 до 1989 року. До того на території в східноберлінському районі Гоєншенгаузен був розташований спеціальний табір окупаційної радянської влади для противників режиму. Звідси ув'язнених, зокрема, доправляли і в споруджений нацистами концтабір "Заксенгаузен". Нині в будівлі меморіал.

  • Пам'ятник жертвам комуністичних злочинів у Львові (DW/V. Pryhid)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Україна

    Пам'ятник жертвам комуністичних злочинів у Львові відкрили в 1997 році. Йому передував кам'яний знак, встановлений 1992 року з ініціативи колишнього політв'язня Василя Кубіва. Символічним став вибір місця - навпроти колишньої "Тюрми на Лонцького", яку використовували польська, радянська та нацистська влада і де з 2009 року працює національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів.

  • Пам'ятник руху опору в Бухаресті, Румунія (Florian Kindermann)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Румунія

    На постаменті знесеної статуї Леніна в Бухаресті з 2016 року розміщений 20-метровий пам'ятник скульптора Міхая Букулея. Скульптура, що складається з трьох крил, стоїть перед однією з найважливіших будівель часів Сталіна на площі Вільної преси. Ініціатором встановлення пам'ятника виступило об'єднання колишніх політичних ув'язнених.

  • Будинок листя в Тірані, Албанія (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Албанія

    Перший меморіал з моменту падіння сталінського режиму в Тірані відкрили лише у 2017 році. В часи нацистської окупації німці використовували будівлю як в'язницю. Після того, як до влади в 1945 році прийшли комуністи, тут катували та вбивали людей. Згодом "Будинок листя", як називають цю будівлю через обвитий плющем фасад, використовувала Сігурімі - таємна поліція Албанії.

  • Музей радянської окупації в Грузії (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Грузія

    У Горі, де народився Йосип Сталін, радянського диктатора все ще вшановують в музеї його імені - через 65 років після його смерті та 27 років з моменту здобуття Грузією незалежності. Щоправда, нині вже є плани реорганізації виставки. Скоєні в часи Сталіна злочини та репресії натомість з 2006 року тематизують в Музеї радянської окупації, який є частиною Грузинського національного музею в Тбілісі.

  • Національний музей Меморіал жертв Голодомору у Києві, Україна (picture-alliance/ZUMAPRESS/N. Furyk)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Україна

    У багатьох містах та селах України встановлено пам'ятники жертвам Голодомору 1932/33 років. За різними оцінками, штучний голод, організований радянською владою, забрав життя від 3 до 7 мільйонів осіб. Геноцидом українського народу Голодомор визнали вже 16 країн світу. На фото - меморіальний комплекс, зведений у 2008-2010 роках у Києві.

  • Пам'ятник жертвам голоду в Астані, Казахстан (Dr. Jens Schöne )

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Казахстан

    Майже 1,5 мільйона осіб загинули від голоду у 1932/33 роках внаслідок примусової колективізації і в Казахстані. Загиблим присвячена скульптурна композиція в Астані, яку урочисто відкрили 31 травня 2012 року, в національний День пам'яті жертв політичних репресій.

  • Монумент Свободи у Ризі, Латвія (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Латвія

    19-метровий обеліск у центрі Риги увінчаний мідною фігурою молодої дівчини з трьома позолоченими зірками, яку в народі називають Мілдою. Спорудили Монумент Свободи ще у 1935 році, тобто до радянської окупації в 1940-му. Для латишів статуя є головним символом їхнього прагнення свободи і самовизначення. Саме звідси упродовж багатьох років починалися протести і акції руху опору.

  • Улан-Батор, Монголія (Torsten Baar)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Монголія

    Розташована між Росією та Китаєм Монголія майже все XX століття потерпала від окупації та експлуатації. Найдовший період часу вона перебувала в політичній та економічній залежності від СРСР. Музей в пам'ять про жертв політичних репресій відкрився в Улан-Баторі в 1996 році, ще через рік було споруджено меморіал.

  • Мунсан, Південна Корея (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Південна Корея

    Споруджений ще на початку XX-го століття міст через річку Імджинган - єдиний зв'язок між двома частинами розколотої країни. Під час Корейської війни 1950-1953 років так званий "міст свободи" мав величезне стратегічне значення для військових. На південному боці нині можна пройти аж до перегородки. Багато відвідувачів залишають на цьому місці прапори та особисті послання.

  • Ступа, Камбоджа (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Камбоджа

    За приблизними оцінками, 2,2 мільйона камбоджійців загинули під час панування терористичного режиму "Червоних кхмерів". Це майже половина тогочасного населення країни. Після вторгнення в Камбоджу так само комуністичних військ з В'єтнаму останки загиблих були виставлені на огляд публіки, аби задокументувати скоєні "кхмерами" злочини. Однак багато масових поховань досі лишаються незнайденими.

  • Богиня демократії у Вашингтоні, Китай (Prof. Dr. Hope Harrison )

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    США для жертв КНР

    Відкрита у 2007 році статуя у Вашингтоні - копія "Богині демократії", яку китайські студенти 1989 року встановили на площі Тяньаньмень в Пекіні наприкінці своїх протестів, які були жорстоко придушені комуністичним режимом. Про спорудження у столиці США пам'ятника сотням жертв подбали не лише американські політики, а й борці за свободу зі Східної Європи, зокрема Вацлав Гавел та Лех Валенса.

    Автор: Марсель Фюрстенау, Тетяна Бондаренко


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