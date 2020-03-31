Законопроєкт Зеленського - шлях до подвійного громадянства в Україні?

Залишити український паспорт українцеві, отримавши іноземне громадянство, та отримати його іноземцеві вже невдовзі може стати простіше. До кінця поточної сесії Верховна Рада має намір розглянути відповідний законопроєкт, внесений на розгляд парламенту президентом України Володимиром Зеленським.

Таким чином Зеленський прагне, як він каже, "об'єднати 65 мільйонів українців" у світі. За словами першого віцеспікера парламенту, депутата з пропрезидентської фракції "Слуга народу" Руслана Стефанчука, мета - "коли в усьому світі йде боротьба за людський капітал, повернути до України інтерес, у першу чергу, українців, які живуть за кордоном".

Парламентські експерти - проти

Парламент мав розглянути законопроєкт уже цього тижня, але на заваді став негативний висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради (ГНЕУ). Експерти управління побоюються, що новий закон "потенційно призведе до поширення в Україні випадків "узаконеного" множинного (подвійного) громадянства та створюватиме певні ризики для національної безпеки України, зважаючи на те, що наша держава наразі перебуває в стані фактичного збройного конфлікту з Російською Федерацією".

Читайте також: З-поміж усіх іноземців росіяни найчастіше отримують паспорти України

Чинне законодавство України подвійного громадянства не визнає. У Конституції зазначено, що в країні існує єдине громадянство, підстави для набуття чи втрати якого визначаються законом. А він передбачає автоматичну втрату українського паспорта в разі, якщо людина добровільно приймає громадянство іншої країни. Хоча на практиці ж чіткий механізм реалізації процедури позбавлення громадянства не прописаний і не працює. Саме цим користуються, зокрема, політики, бізнес-еліта та представники національних меншин, які вже сьогодні часто мають по кілька громадянств, не втрачаючи при цьому українського.

Президент України Володимир Зеленський хоче "об'єднати 65 мільйонів українців" по світу

Змінювати Конституцію

ГНЕУ вказує на те, що змінити законодавство про громадянство можна лише вносячи зміни до Конституції. Для цього потрібен висновок Конституційного суду та підтримка ініціативи на двох сесія парламенту, при чому загалом його має підтримати конституційна більшість у 300 голосів. Натомість президентський законопроєкт пропонує змінити принципи набуття громадянства в обхід Конституції.

Президентський законопроєкт не містить прямих згадувань про подвійне (множинне) громадянство чи біпатридів. Однак з переліку підстав для позбавлення українського громадянства у ньому запропоновано викреслити "добровільне отримання повнолітнім громадянином України громадянства іншої держави". "Це полегшує долю тих українських громадян, які виїхали за кордон і набули іноземного громадянства, не здаючи українського паспорту. Це, зокрема, і про трудових мігрантів. Жодної загрози національній безпеці в цьому немає", - впевнена юристка, експертка з міграції Валентина Суботенко. Вона називає законопроєкт позитивною новацією, яка допоможе потенційно зберегти трудові ресурси, адже маючи поряд з іншими й український паспорт, мігранти матимуть змогу повернутися в Україну в будь-який момент. "Цей документ легалізує ситуацію, яка є зараз де-факто", - каже експертка.

Читайте також: Подвійне громадянство: різні країни, різні закони

І для українців, і для іноземців

Також у законопроєкті пропонується спростити процедуру набуття українського громадянства для іноземців-контрактників Збройних сил України, які захищали "незалежність і українську територіальну цілісність", тих, хто зазнав переслідувань в Росії, а також дітей, яких раніше усиновили іноземці. Крім того, простіше отримати український паспорт у разі ухвалення законопроєкту зможуть біженці та шукачі притулку, чий статус офіційно підтверджено, та люди, чиї предки проживали на території України у межах сучасних кордонів до 24 серпня 1991 року. Для набуття громадянства України замість зобов'язання припинити іноземне громадянство вони матимуть право подавати декларацію про відмову від іноземного громадянства. На думку експертів, це означає, що люди фактично зможуть залишити старий паспорт, не побоюючись юридичних наслідків в Україні.

Опозиція побоюється, що ініціатива Зеленського призведе до легалізації паспортів Росії на Донбасі

Опозиція побоюється легалізації російських паспортів

В опозиційній фракції "Європейська солідарність" критикують президентський законопроєкт. Там вважають, що він може легалізувати російські паспорти, видані жителям окупованих територій Донбасу. "Якщо з законодавства забрати норму про те, що факт набуття іншого громадянства дає державі Україна право забрати український паспорт, люди з російськими паспортами зможуть обирати своїх представників в українські органи влади та обиратися до них", - каже депутатка Ради Вікторія Сюмар. Водночас віцеспікер Руслан Стефанчук зі "Слуги народу" каже, що законопроєкт містить "запобіжники", аби громадяни "держави-агресора" не змогли стати українськими громадянами. "А яких країн можуть бути - це визначається Кабінетом міністрів", - каже Стефанчук.

Читайте також: Понад 120 тисяч жителів ОРДЛО отримали громадянство Росії

Експертка з питань міграції, головна наукова співробітниця Національного інституту стратегічних досліджень Олена Малиновська вказує на те, що в країнах ЄС та Росії фіксується зростання випадків надання громадянства українцям, які виїхали туди на заробітки чи постійне проживання і не відмовлялися від громадянства України. Вона вважає, що таким людям варто дати можливість залишити український паспорт. "Те, що українці отримують громадянство інших країн, не значить, що вони є нелояльними до України. Навпаки, працюючи за кордоном, вони створюють певне лобі України", - каже Малиновська в розмові з DW. Експертка також вказує на те, що в Україні проживають представники численних національних меншин, які, окрім українського, також мають громадянство інших країн. "Ми не знаємо, скільки наших громадян має угорські, румунські, болгарські, польські паспорти. Якщо ми і надалі будемо категорично проти подвійного громадянства, ми ризикуємо отримати регіони, які будуть населені іноземцями", - зауважує Олена Малиновська.