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Екологія

ФРН та Індія поглиблюють співпрацю, попри розбіжності щодо Росії

ФРН та Індія поглиблюють співпрацю, попри розбіжності щодо Росії 02.05.2022

Німеччина та Індія домовилися спільно розвивати "зелені технології", зокрема для виробництва "зеленого" водню. Сторони намагалися обходити теми, за якими вони мають розбіжності.
Російські туристи та українські біженці у Туреччині - Європа у фокусі (відео)

Російські туристи та українські біженці у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео) 27.04.2022

Проблеми сурогатних матерів у часи війни в Україні. Кого бояться українські біженки в Туреччині. Чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанські багатії програли екоактивістам. Рецепт корму для корів з Великобританії.

Біля берегів Тунісу затонув танкер із 750 тоннами дизпалива

Біля берегів Тунісу затонув танкер із 750 тоннами дизпалива 16.04.2022

Туніська влада заявила, що намагається запобігти екологічній катастрофі після затоплення судна під прапором Екваторіальної Гвінеї внаслідок поганої погоди.
Екологи: Знищення військами РФ українського довкілля слід зафіксувати на міжнародному рівні

Екологи: Знищення військами РФ українського довкілля слід зафіксувати на міжнародному рівні 30.03.2022

Загроза ядерних інцидентів на українських АЕС, радіаційний дим над Києвом, хімічне забруднення від вибухів ракет, палаючі ліси, непридатні до землеробства території - перші наслідки війни РФ проти України.

Гідроелектричні турбіни: більше не потрібні дизельні генератори? (15.02.2022) 15.02.2022

Проточна річка + збірна турбіна = незалежне джерело струму для вашої громади. Це працює 24 години на добу 365 днів на рік. До того ж - безпечно для риб і не спричиняє викидів!

Атомна енергетика: розвивати чи згортати? (11.02.2022) 11.02.2022

Людству потрібно більше енергії та менше викидів CO2. Атомна енергетика це може забезпечити, але якою ціною? DW зібрала усі "за" і "проти" АЕС.

Озеленення міста: як пенсіонер у Загребі тисячу дерев посадив (10.02.2022) 10.02.2022

Він - чоловік, який садить дерева: Владімір Діміч із Загреба хоче зробити столицю Хорватії зеленішою. За сорок років він посадив більше тисячі дерев, причому здебільшого потай.
Як лікарям погрожують смертю за щеплення - Європа у фокусі (відео)

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (відео) 08.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ.

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (07.02.2022) 07.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Австрія: антивакцинатори погрожують лікарям через щеплення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ. Латвія: як зробити власну трасу для бобслею.

Як у Норвегії лід збирають на продаж (07.02.2022) 07.02.2022

Збирання льоду - давня традиція у Норвегії. Найскладніше - залишитися на льоду, а не потрапити під нього... Це справді вражає.

Відмовитися від сиру, щоб врятувати планету? (04.02.2022) 04.02.2022

Світове виробництво сиру стрімко зростає, і для багатьох це головна альтернатива, коли вони відмовляються від м’яса. Але молочні продукти та сир можуть мати такий же негативний вплив на довкілля, як і м’ясо. Ба навіть ще більший. То яка альтернатива?

Гідропоніка: як створити ферму на балконі (03.02.2022) 04.02.2022

Без ґрунту і з більшим врожаєм. Гідропоніка стає дедалі популярнішою. Ось як можна вирощувати здорову та екологічно чисту їжу в себе вдома.

Австралія виділить 700 мільйонів доларів на порятунок Великого бар'єрного рифу

Австралія виділить 700 мільйонів доларів на порятунок Великого бар'єрного рифу 28.01.2022

Уряд Австралії надасть додаткові кошти обсягом 700 мільйонів доларів США на покращення стану унікальної екосистеми. Останні роки Великий бар'єрний риф страждає від змін клімату.
У Перу оголосили надзвичайну екологічну ситуацію внаслідок розливу нафти

У Перу оголосили надзвичайну екологічну ситуацію внаслідок розливу нафти 24.01.2022

Після розливу нафти внаслідок аварії на узбережжі поблизу Ліми в Перу оголосили надзвичайну ситуацію. Аварію спричинили аномальні хвилі після виверження вулкана поблизу архіпелагу Тонга.
Річка як каналізація: чи можна ще врятувати Почайну, де хрестили Русь (відео)

Річка як каналізація: чи можна ще врятувати Почайну, де хрестили Русь (відео) 19.01.2022

Саме у річці Почайні, за літописами, хрестили Русь. Однак ще кілька років тому річка була занедбана і поволі вмирала. Допоки за порятунок Почайни не взялися місцеві жителі.

Боротьба за ріку: чому занепадають історичні водойми у Києві? (18.01.2022) 18.01.2022

Саме у річці Почайні, за літописами, хрестили Русь. Однак ще кілька років тому річка була занедбана і поволі вмирала. Допоки за порятунок Почайни не взялися місцеві жителі.
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