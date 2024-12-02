Переговори про глобальну угоду щодо пластику провалилися

У південнокорейському Пусані у неділю, 1 грудня, завершилися переговори представників понад 170 країн світу щодо укладання договору про боротьбу із пластиковим забрудненням. Угоди не вдалося досягти, але було вирішено продовжити переговори наступного року.

Федеральна міністерка Німеччини з питань довкілля Штеффі Лемке (Steffi Lemke), слова якої наводить агентство KNA, назвала фатальною протидію глобальній угоді з боку низки держав. "Принаймні, одне стало цілком зрозумілим у Пусані: переважна більшість країн хочуть угоду, яка працює. І ця група зростає", - сказала вона.

На заключному пленарному засіданні 1 грудня розглядалось кілька ініціатив. Найбільш популярна з них, запропонована Панамою та підтримана приблизно 100 країнами, була спрямована на створення умов для скорочення виробництва виробів із пластику в усьому світі. Завадою в ході переговорів стали обмеження випуску пластмас, регулювання хімічних речовин, що викликають занепокоєння, а також фінансування допомоги країнам, що розвиваються, в реалізації договору.

Щорічне виробництво пластику - близько 500 мільйонів тонн

Метою сесії під егідою Програми ООН з довкілля (UNEP, ЮНЕП), яка проходила з 25 листопада по 1 грудня, було доопрацювання та затвердження тексту документа. "Наш світ тоне у пластикових відходах. Щороку ми виробляємо 460 мільйонів тонн пластику, більша частина якого швидко стає сміттям", - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у відеозверненні до учасників зустрічі на церемонії відкриття, наголосивши на необхідності термінових дій.

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Гутерріш також зазначив, що угода має охоплювати весь життєвий цикл пластику, включаючи заходи щодо скорочення використання одноразових виробів, покращення управління відходами та розвиток альтернативних матеріалів. Крім того, договір має передбачати доступ усіх країн до сучасних технологій, покращення якості наземного та морського середовища та захист уразливих співтовариств, включаючи тих, хто заробляє на збиранні відходів.

Виробництво пластику до 2050 року, за прогнозами, потроїться. Вчені продовжують знаходити все більше мікропластика в людських тілах та навколишньому середовищі, у тому числі в продуктах харчування, воді та повітрі.

Переговорний процес затягується

Організація WWF у Пусані закликала міжнародне співтовариство якнайшвидше завершити переговорний процес. Рішення про розробку договору щодо боротьби з пластиковим забрудненням було прийнято у 2022 році, відтоді пройшло більше 1000 днів, уточнили у WWF. "За цей час було вироблено понад 800 мільйонів тонн пластику, з яких понад 30 мільйонів тонн опинилися в наших океанах, завдаючи шкоди дикій природі, отруюючи екосистеми та знищуючи життя, не кажучи вже про пластикові відходи, які опинилися на звалищах або були спалені", - наводить KNA слова представника організації.

На думку дипломата з Еквадору Вайяса Вальдів'єсо, обнадіює той факт, що загальної позиції було досягнуто за низкою параграфів запропонованого тексту угоди, але невирішені питання залишаються великою проблемою, для вирішення якої буде потрібен додатковий час. Однак "очевидно", що в Пусані було досягнуто "конкретного та значного прогресу", підкреслив він.

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Найбільші виробники пластику - Китай та США

За даними групи вчених, які виступають за підписання ефективного договору про контроль виробництва пластику, дослідження пов'язують виробництво пластику та пластикові відходи з проблемами зі здоров'ям, у тому числі "безпліддям, ожирінням та неінфекційними захворюваннями, включаючи діабет, серцево-судинні захворювання та багато видів раку".

Згідно з інформацією об'єднання Eunomia, Китай, Індія, Саудівська Аравія, Південна Корея та США входять до п'ятірки найбільших світових виробників полімерної продукції. Представники США та Китаю були відсутні на підсумковій пресконференції саміту, на якій країни закликали до укладання міцного договору, зазначають спостерігачі у Пусані.

Своєю чергою, представники держав, які виступають за обмеження виробництва пластику, підтвердили, що країни-виробники нафти використовували тактику затягування, щоб перешкодити прогресу в договорі - насамперед йшлося про делегатів із Саудівської Аравії та Росії.