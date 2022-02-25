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ЕкономікаСвіт

Двигун на аміаку зробить судноплавство екологічним?

30 вересня 2024 р.

Аміак може стати альтернативою судновому дизелю, бо згорає без викидів вуглецю і дешевший за метанол. Чи може він дійсно вирішити екологічну проблему судноплавства?

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Цей двигун є великою можливістю для судноплавної індустрії стати чистішою. Він працює на аміаку. А це означає, що він може рухати судно без викидів вуглецю - в теорії.
Якщо аміак виробляється з використанням відновлюваної енергії, його викиди майже нульові.
Нині судноплавна індустрія відповідальна за 3 відсотки світових викидів, але ця цифра може зрости до 10 відсотків, оскільки практично всі відправляють товари по всьому світу морем.
Але цей двигун має потенціал значно зменшити викиди. Чи дійсно це - вирішення проблеми?

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