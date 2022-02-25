Двигун на аміаку зробить судноплавство екологічним?

Цей двигун є великою можливістю для судноплавної індустрії стати чистішою. Він працює на аміаку. А це означає, що він може рухати судно без викидів вуглецю - в теорії.

Якщо аміак виробляється з використанням відновлюваної енергії, його викиди майже нульові.

Нині судноплавна індустрія відповідальна за 3 відсотки світових викидів, але ця цифра може зрости до 10 відсотків, оскільки практично всі відправляють товари по всьому світу морем.

Але цей двигун має потенціал значно зменшити викиди. Чи дійсно це - вирішення проблеми?