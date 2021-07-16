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Запорізька АЕС
Щоденник війни

Екологія

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Топтема

АЕС Isar 2 у Баварії

Віцеканцлер ФРН виключив можливість подовження роботи АЕС

Німеччина
21 серпня 2022 р.
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Докладно

Маловоддя на Ельбі в Дрездені

Затяжна посуха в Німеччині: всохлі річки і цікаві знахідки

Затяжна посуха в Німеччині: всохлі річки і цікаві знахідки

Через посуху рівень води в Рейні та інших річках Німеччини падає дедалі більше. Деякі річки вже не суднохідні.
Німеччина
18 серпня 2022 р.
Мертва риба в Одері

Звідки в Одері мертва риба? Що відомо про екологічне лихо

Звідки в Одері мертва риба? Що відомо про екологічне лихо

Лабораторії в Польщі та Німеччині намагаються з'ясувати причину загибелі риби в Одері. Що відомо?
Німеччина
17 серпня 2022 р.
Рейн біля Бінгена. За нормального рівня води галькові поля затоплені водою. Зараз деякі береги виступають далеко в річку, утворюючи острови. Для суден навігація стає дедалі складнішою. Пасажирські судна мають невелику осадку, тож ними легше керувати. Але вантажні судна насилу пересуваються або вже застрягли в гаванях.

У Німеччині через посуху всихають річки

У Німеччині через посуху всихають річки

Тижні посухи призвели до того, що рівень води в Рейні й інших річках падає дедалі більше. Деякі річки вже не суднохідні.
Німеччина
17 серпня 2022 р.
10 фото
посуха, дохла риба на березі Одера

Рекордна посуха у Європі: що насправді відбувається?

Рекордна посуха у Європі: що насправді відбувається?

Десь горять ліси, а в іншому регіоні, навпаки, виникає загроза затоплення. Як таке можливо?
Європа
12 серпня 2022 р.
Обмілілий через посуху Дунай

Катастрофічно мало води в річках Європи - наслідки вже є

Катастрофічно мало води в річках Європи - наслідки вже є

Обміління річок у Європі серйозно позначається як на довкіллі, так і на економіці та людях.
Європа
10 серпня 2022 р.
Фасад будинку з кондиціонерами у Гонконгу

Хвиля аномальної спеки: яка альтернатива кондиціонерам?

Хвиля аномальної спеки: яка альтернатива кондиціонерам?

Замість кондиціонерів експерти радять пасивне охолодження, що значно менше шкодить клімату.
Світ
20 липня 2022 р.
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Близькі за темою публікації

Установка виробництва біогазу в Шведті на сході Німеччини

Біометан замість газу? Чи стане в нагоді ФРН досвід Данії

Біометан замість газу? Чи стане в нагоді ФРН досвід Данії

У Данії до 2034 біометан повністю замістить природний газ. Чому ФРН не прагне розвивати виробництво біогазу як Данія?
Німеччина
19 серпня 2022 р.
АЕС Гольфеш на півдні Франції

Тривала спека ускладнила життя французьким атомникам

Тривала спека ускладнила життя французьким атомникам

Спекотна погода й посуха шкодять роботі АЕС Франції, що є головною складовою енергосистеми країни.
Франція
16 серпня 2022 р.
Вогонь на Саксонію перекинувся з чеського парку "Богемська Швейцарія"

Лісові пожежі в Бранденбурзі та Саксонії: ситуація критична

Лісові пожежі в Бранденбурзі та Саксонії: ситуація критична

Близько 700 пожежників і щонайменше 90 одиниць техніки задіяні у боротьбі з вогнем у двох федеральних землях ФРН.
Німеччина
27 липня 2022 р.
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Аномальна спека у Європі

Аномальна спека у Європі

У деяких регіонах Європи температура перевищує 45°C і вирують найбільші за останні десятиліття пожежі.
Європа
19 липня 2022 р.
02:40 хв.
Франк-Вальтер Штайнмаєр у церкві в Ойскірхені

У Німеччині вшанували жертв масштабної торішньої повені

У Німеччині вшанували жертв масштабної торішньої повені

У Німеччині пройшли пам'ятні заходи у річницю повені на заході країни. У них взяли участь президент і канцлер ФРН.
Німеччина
15 липня 2022 р.
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Повінь століття у ФРН: що залишилося через рік після лиха

Повінь століття у ФРН: що залишилося через рік після лиха

Це була одна з найстрашніших природних катастроф в історії Німеччини. Як виглядає постраждалий регіон зараз?
Німеччина
14 липня 2022 р.
05:28 хв.
Пропустити розділ DW рекомендує

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Німеччина знову спалюватиме вугілля, найбрудніше викопне паливо, аби знизити залежність від російського газу.
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80-річна британка замість відпочинку на пенсії рятує клімат

Сью Парфітт нерідко бере участь у кліматичних протестах. Пенсіонерка проти намірів уряду щодо заборони таких протестів.
Великобританія
18 лютого 2022 р.
02:14 хв.
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Атомна енергетика: розвивати чи згортати?

Людству потрібно більше струму та менше викидів CO2. Енергія атому може це дати, але якою ціною? Ось за і проти АЕС.
Німеччина
11 лютого 2022 р.
07:57 хв.
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Точка зору

Strack Christoph Kommentarbild App

Рік після катастрофічної повені в ФРН - травма досі жива

Крістоф Штрак
Коментар
Німеччина
14 липня 2022 р.
Фабіан Шмідт - науковий оглядач DW

Шукати крайніх після такої катастрофи толку мало

Фабіан Шмідт
Коментар
Німеччина
19 липня 2021 р.
Kommentarbild- David Ehl

Кліматична криза змушує нас пристосовуватися

Давід Ель
Коментар
16 липня 2021 р.
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Панорама

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Гідроелектричні турбіни

Проточна річка + збірна турбіна = незалежне джерело струму для громади. Це працює 24 години на добу 365 днів на рік.
Світ
15 лютого 2022 р.
01:39 хв.
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Гідропоніка: як створити ферму на балконі

Без ґрунту і з більшим врожаєм. Гідропоніка стає популярнішою. Ось як можна вирощувати здорову їжу в себе вдома.
Світ
4 лютого 2022 р.
01:22 хв.
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МініГЕС вагою лише 18 кілограмів

Японський винахідник створив мінігенератор, здатний освітлювати цілу вулицю.
Японія
24 січня 2022 р.
01:32 хв.