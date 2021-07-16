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Топтема
Віцеканцлер ФРН виключив можливість подовження роботи АЕС
Німеччина
21.08.2022
21 серпня 2022 р.
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Докладно
Затяжна посуха в Німеччині: всохлі річки і цікаві знахідки
Затяжна посуха в Німеччині: всохлі річки і цікаві знахідки
Через посуху рівень води в Рейні та інших річках Німеччини падає дедалі більше. Деякі річки вже не суднохідні.
Німеччина
18.08.2022
18 серпня 2022 р.
Звідки в Одері мертва риба? Що відомо про екологічне лихо
Звідки в Одері мертва риба? Що відомо про екологічне лихо
Лабораторії в Польщі та Німеччині намагаються з'ясувати причину загибелі риби в Одері. Що відомо?
Німеччина
17.08.2022
17 серпня 2022 р.
У Німеччині через посуху всихають річки
У Німеччині через посуху всихають річки
Тижні посухи призвели до того, що рівень води в Рейні й інших річках падає дедалі більше. Деякі річки вже не суднохідні.
Німеччина
17.08.2022
17 серпня 2022 р.
10 фото
Рекордна посуха у Європі: що насправді відбувається?
Рекордна посуха у Європі: що насправді відбувається?
Десь горять ліси, а в іншому регіоні, навпаки, виникає загроза затоплення. Як таке можливо?
Європа
12.08.2022
12 серпня 2022 р.
Катастрофічно мало води в річках Європи - наслідки вже є
Катастрофічно мало води в річках Європи - наслідки вже є
Обміління річок у Європі серйозно позначається як на довкіллі, так і на економіці та людях.
Європа
10.08.2022
10 серпня 2022 р.
Хвиля аномальної спеки: яка альтернатива кондиціонерам?
Хвиля аномальної спеки: яка альтернатива кондиціонерам?
Замість кондиціонерів експерти радять пасивне охолодження, що значно менше шкодить клімату.
Світ
20.07.2022
20 липня 2022 р.
Пропустити розділ Близькі за темою публікації
Близькі за темою публікації
Біометан замість газу? Чи стане в нагоді ФРН досвід Данії
Біометан замість газу? Чи стане в нагоді ФРН досвід Данії
У Данії до 2034 біометан повністю замістить природний газ. Чому ФРН не прагне розвивати виробництво біогазу як Данія?
Німеччина
19.08.2022
19 серпня 2022 р.
Тривала спека ускладнила життя французьким атомникам
Тривала спека ускладнила життя французьким атомникам
Спекотна погода й посуха шкодять роботі АЕС Франції, що є головною складовою енергосистеми країни.
Франція
16.08.2022
16 серпня 2022 р.
Лісові пожежі в Бранденбурзі та Саксонії: ситуація критична
Лісові пожежі в Бранденбурзі та Саксонії: ситуація критична
Близько 700 пожежників і щонайменше 90 одиниць техніки задіяні у боротьбі з вогнем у двох федеральних землях ФРН.
Німеччина
27.07.2022
27 липня 2022 р.
Аномальна спека у Європі
Аномальна спека у Європі
У деяких регіонах Європи температура перевищує 45°C і вирують найбільші за останні десятиліття пожежі.
Європа
19.07.2022
19 липня 2022 р.
02:40 хв.
У Німеччині вшанували жертв масштабної торішньої повені
У Німеччині вшанували жертв масштабної торішньої повені
У Німеччині пройшли пам'ятні заходи у річницю повені на заході країни. У них взяли участь президент і канцлер ФРН.
Німеччина
15.07.2022
15 липня 2022 р.
Повінь століття у ФРН: що залишилося через рік після лиха
Повінь століття у ФРН: що залишилося через рік після лиха
Це була одна з найстрашніших природних катастроф в історії Німеччини. Як виглядає постраждалий регіон зараз?
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14 липня 2022 р.
05:28 хв.
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Людству потрібно більше струму та менше викидів CO2. Енергія атому може це дати, але якою ціною? Ось за і проти АЕС.
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11 лютого 2022 р.
07:57 хв.
Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Рік після катастрофічної повені в ФРН - травма досі жива
Крістоф Штрак
Коментар
Німеччина
14.07.2022
14 липня 2022 р.
Шукати крайніх після такої катастрофи толку мало
Фабіан Шмідт
Коментар
Німеччина
19.07.2021
19 липня 2021 р.
Кліматична криза змушує нас пристосовуватися
Давід Ель
Коментар
16.07.2021
16 липня 2021 р.
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Панорама
Гідроелектричні турбіни
Проточна річка + збірна турбіна = незалежне джерело струму для громади. Це працює 24 години на добу 365 днів на рік.
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15.02.2022
15 лютого 2022 р.
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Гідропоніка: як створити ферму на балконі
Без ґрунту і з більшим врожаєм. Гідропоніка стає популярнішою. Ось як можна вирощувати здорову їжу в себе вдома.
Світ
04.02.2022
4 лютого 2022 р.
01:22 хв.
МініГЕС вагою лише 18 кілограмів
Японський винахідник створив мінігенератор, здатний освітлювати цілу вулицю.
Японія
24.01.2022
24 січня 2022 р.
01:32 хв.
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