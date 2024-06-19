Вбити? Як німецькі міста борються із голубами

У Лімбурзі ухвалили радикальне рішення, яке коштуватиме життя сотням голубів. В інших німецьких містах віддають перевагу більш гуманним способам. Але не всі вони влаштовують зоозахисників.

Голуб - символ миру та любові, без нього не можна уявити собі сучасне місто, але надмірно активне розмноження цих пернатих у міських умовах багатьом завдає занепокоєння. Крім забруднених голубиним послідом будівель, пам'ятників і тротуарів із цим пов'язана небезпека поширення вірусів. Годувати міських голубів у Німеччині заборонено, але це мало допомагає зменшити їхню популяцію. З голубами німці "воюють" по-різному, але одне місто виділилося особливо.

У Лімбурзі вирішили вбивати голубів

У неділю, 9 червня, коли багато німців йшли до виборчих скриньок, щоб проголосувати на виборах до Європарламенту, жителі гессенського міста Лімбурга одночасно вирішували на референдумі долю понад 700 голубів. Міська влада ухвалила скоротити поголів'я шляхом умертвіння і найняти для цього сокольничого. Спосіб умертвіння - не для людей зі слабкими нервами: пернатим після оглушення ударом по голові збираються згортати шиї. Як запевняє сокольничий, смерть настає протягом декількох секунд. Своїм голосом на референдумі жителі маленького містечка, сповненого гарних, але вимазаних голубиним послідом історичних будівель, мали такі плани або підтримати, або скасувати.

Лімбурзький собор - один із найгарніших у землі Гессен Фото: H. Blossey/blickwinkel/picture alliance

Про цей спосіб боротьби з "повітряними щурами", як міських голубів ще називають німці, у Лімбурзі заговорили ще у листопаді торік - тоді на засіданні міської ради за умертвіння голубів виступила більшість депутатів. Акція, на вимогу міського комітету з екології, буде обмежена максимум двома роками. Для цих цілей буде створено спеціальну пастку, куди пернатих заманюватимуть і звідки їм уже не вибратися. Решту бере на себе сокольничий.

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Протести німецьких зоозахисників

Рішення міської влади Лімбурга жваво обговорюється в Німеччині вже кілька місяців. Брутальний метод боротьби з голубами викликав обурення з боку організацій захисту тварин та екологів. Хвиля невдоволення пройшла у соцмережах, на акціях у самому Лімбурзі місцевих політиків називали "бандою вбивць", а сокольничому, за його словами, навіть погрожували. Громадянська ініціатива Stoppt das Taubentöten ("Зупиніть вбивство голубів") запустила петицію, метою якої була організація референдуму. Активісти висловлювали впевненість, що жителі Лімбургу проявлять гуманізм. На думку зоозахисників, умертвіння голубів несучасне і не повинно бути способом поводження з тваринами, за яких людина несе відповідальність як за диких домашніх вихованців. Пройшла низка подіумних дискусій, поширювалися листівки. До жителів міста, зокрема, апелювали Німецьке товариство захисту тварин та Спілка зоозахисників землі Гессен.

Проте результат референдуму шокував зооактивістів. 53 відсотки жителів Лімбурга, які мають право голосу, висловилися "за", 47 відсотків - "проти". На подив місцевої влади, рішення міськради більше підтримали жителі околиці, ніж центру Лімбурга, де голубина проблема набагато гостріша і звідки до міськради часто надходили скарги. Особливо сильно голуби розмножилися під час пандемії COVID-19, коли багато хто їв на свіжому повітрі, а упаковки не утилізували належним чином.

Міські голуби у Франкфурті-на-Майні. Раніше голубник-обманка стояла на даху паркування будівлі суду Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Навіть якщо жителі міста погодилися з планами міськради, може пройти деякий час, перш ніж сокольник почне їх виконувати. Адміністрація міста ще може сказати своє слово. Тільки якщо на 100 квадратних метрів припадає не менше десяти голубів, їх вважають шкідниками, як миш або щурів, і їх можна буде знищувати. Німецьке товариство захисту тварин уже погрожує подати заяву про порушення кримінальної справи проти міської влади одразу після того, як буде умертвлено першого птаха.

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Аугсбурзький метод - голубники-обманки

Коли ухвалювалося рішення на засіданні міськради в Лімбурзі, розглядався й інший варіант: створити для голубів два приміщення для гніздування, залучати їх туди кормом та замінювати голубині яйця на їхню копію з гіпсу. Таку модель застосовують у Франкфурті-на-Майні. Муніципалітет планує встановити по одному голубнику у кожному із 16 районів міста і виділяє на це 140 тисяч євро. Один голубник на 200 птахів нещодавно розмістили у зеленій зоні. Раніше схожі два будинки для гніздування стояли на дахах паркувань, але договори про оренду не було продовжено.

Чотири такі споруди стоять і у Вісбадені. Птахам, що гніздуються, дають корм, воду і необхідний медичний догляд. Більшу частину дня голуби проводять у голубнику. Це значно знижує пов'язані з ними незручності та забруднення довкілля, зазначається на сайті міста. Крім того, волонтери з громадського об'єднання Stadttaubenhilfe Mainz/Wiesbaden наглядають за кількома дикими місцями розмноження, наприклад, у гаражах або на задніх дворах, і там замінюють голубині яйця на муляжі. А місця розведення, які неможливо доглядати, вони закривають. До скорочення популяції такі заходи поки що не призвели, проте її зростання сповільнене.

Волонтерка з Веймара Барбара Мендра замінює голубині яйця на гіпсові Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Голуб'ячий готель на даху багатоповерхівки у Веймарі Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Такі готелі для голубів відкриті і у Веймарі. Тут говорять про успіх: якщо три роки тому в місті налічувалося 1700 голубів, то зараз їх на 600 особин менше. Першим такий підхід застосував баварський Аугсбург. Там до 1995 року голубів відстрілювали, але це не призвело до довгострокового скорочення чисельності особин. Згодом на вимогу зоозахисників було розроблено цілу концепцію. Сьогодні тут десять голубників-обманок. Аугсбурзький метод зоозахисники називають найгуманнішим, проте для його ефективності потрібна достатня кількість голубиних обманок і персонал за доглядом. Проблема і в тому, що багато птахів гніздяться на горищах і балконах, у нішах порожніх будівель, недоступних для заміни яєць.

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Кастрація та "протизаплідні" таблетки для голубів

Тому у Вісбадені вирішили вжити додаткових, радикальніших заходів - самців тут каструватимуть. Подібна концепція поряд із голубниками-обманками практикується з 2020 року в Дюссельдорфі на заході Німеччини. 10-хвилинні операції під повним наркозом проводять ветеринари.

А в місті, Гагені крім заміни яєць на гіпсові муляжі, з цього квітня голубам дають "протизаплідні" таблетки. Препарат Ovistop, випробуваний в інших європейських країнах, являє собою кукурудзяні зерна з оболонкою з нікарбоцину - ця речовина використовується для боротьби з паразитами в птахівництві і як побічний ефект тимчасово викликає безпліддя. "Протизаплідними" пігулками будуть годувати голубів, які гніздяться у голуб'ятні-вежі біля вокзалу. Місцева влада розраховує на те, що вже в перший рік застосування цього препарату можна досягти скорочення популяції на 15-20 відсотків, а через чотири роки - на 80 відсотків.

Цей медикамент також використовується в Кельні та Вупперталі. Проте як стерилізацію, так і таблетки зоозахисники вважають спірними методами. Операція може мати серйозні наслідки для ослабленого організму птахів, а можливі побічні ефекти від таблеток у випадку голубів ще не вивчені. Крім того, незрозуміло, як уникнути того, що інші птахи будуть їсти корм, який містить Ovistop.