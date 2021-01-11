 Дубінський заперечує свою причетність до втручання в вибори в США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2021

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Дубінський заперечує свою причетність до втручання в вибори в США

Депутат ВР Олександр Дубінський заперечує зв'язок з нардепом Андрієм Деркачем та причетність до спроб вплинути на вибори в США.

Олександр Дубінський

Олександр Дубінський (архівне фото)

Член фракції "Слуга народу" в Верховній Раді, заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський заперечує будь-яку свою причетність до спроб вплинути на перебіг виборів у США. Про це Дубінський написав у понеділок, 11 січня, в своєму Telegram-каналі, коментуючи запровадження проти нього санкцій міністерством фінансів США.

"Я ніколи не втручався у вибори в інших державах, зокрема і американські вибори, і ніколи не мав стосунку до оприлюднення або інших подібних дій так званих плівок Порошенка-Байдена", - написав Дубінський. Крім того, він запевнив, що не мав жодного зв'язку з народним депутатом України Андрієм Деркачем, щодо якого США у вересні 2020 року запровадили санкції за спроби вплинути на американські президентські вибори.

Тих, хто вказував на його можливий зв'язок з Деркачем, Дубінський назвав "аферистами". "Викликає жаль, що деякі посадові особи США користуються брехливими доносами аферистів, які фактично сприяють корупції в Україні", - констатував політик.

Говорячи про свої подальші дії, нардеп запевнив, що вони носитимуть юридичний характер. Водночас Дубінський переконаний, що готовий "випробувати тимчасові незручності й тимчасово побувати" в американських підсанкційних списках.

Він також заявив, що не має наміру бути "маріонеткою для країни-агресора або для наших євроатлантичних партнерів".

Нагадаємо, раніше цього дня мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти кількох українських фізичних і юридичних осіб. Насамперед їм закидали стосунок з українським нардепом Андрієм Деркачем, якого в США вважають російським агентом. Крім того, у мінфіні США переконані, що Деркач і Дубінський хотіли домогтися зміни керівництва Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та "дискредитувати НАБУ як організацію".

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Як пояснили в мінфіні США, відтепер "всі активи цих осіб блокуються, а особам на території США забороняється здійснювати з ними будь-які операції". Крім того, "блокується робота будь-яких організацій, які на 50 відсотків і більше належать одній або кільком" зазначеним особам.

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