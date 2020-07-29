Дослідження: Люди можуть заразити тварин коронавірусом SARS-CoV-2

Італійські науковці провели дослідження, протестувавши на наявність коронавірусу SARS-CoV-2 540 собак та 277 котів із домогосподарств, де хтось хворів на COVID-19. Результат: антитіла до вірусу SARS-CoV-2 виявлені в 3,4 відсотка собак та 3,9 відсотка котів.

Дослідження із залученням порівняно великого числа тварин підтверджує попереднє припущення, що люди можуть інфікувати домашніх тварин новим коронавірусом. Натомість можливість зараження навпаки, тобто від домашніх тварин до людей, вважається малоймовірною. Взяті з пащі, носа та горлянки тварин мазки показали негативний результат. Дослідження проводилися з березня по травень 2020 року.

Домашні тварини навряд чи поширюють вірус

Тим часом президент Інституту імені Фрідріха Леффлера (FLI) у Грайфсвальді Томас Меттенляйтер (Thomas Mettenleiter) каже, що результати дослідження його не здивували. "Вони лише підтверджують те, що ми вже знаємо", - визнає він. Однак експерт наголосив на важливості проведення дослідження з такою кількістю протестованих домашніх тварин. Адже отримати доступ до таких аналізів не просто.

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Дослідження підтвердило попереднє припущення FLI, що досі собаки та кішки не відігравали жодної ролі у поширенні коронавірусу. Науковці інституту переконані, що вирішальним чинником є передача від людини до людини. "Ми вважаємо, що як правило трапляється передача від людини до тварини", - каже Меттенляйтер. Саме тому, на думку дослідників, на тепер немає жодних підстав обмежувати контакти здорових людей із домашніми тваринами. Однак науковці радять інфікованим людям про всяк випадок утримуватися від таких контактів.

Тварини не інфікують людей коронавірусом, кажуть дослідники

Коронавірус не є згубним для тварин

Досі жодних даних, які б вказували на те, що тварини можуть загинути від коронавірусу, немає. Навіть якщо домашні тварини інфікуються, то це, за даними науковців FLI, ще не означає, що вірус може поширюватися в їхньому організмі та виводитися через шмарклі, мокротиння чи кал.

Крім того, за даними інституту, поки що нічого не вказує на те, що коронавірусом SARS-CoV-2 можуть заражатися свині, кури чи інші свійські тварини. Нині науковці FLI проводять дослідження на багатьох тваринах. Перші результати свідчать, що вірус передається на тхорів (фреток) та кажанів, але не на курей і свиней. Дослідження на коровах розпочалися лише нещодавно.

Спалахи коронавірусу на тваринницьких фермах

Крім того, нині дослідників цікавить питання, як вірус потрапив на норкові ферми в Нідерландах та Іспанії, де заразилися майже всі тамтешні тварини. Тобто йдеться про те, щоб виявити, заразили розведених тварин співробітники ферми чи навпаки - тварини заразили співробітників.

Приміром, спалах на іспанській норковій фермі, розташованій в північно-західному регіоні Арагон, виявили ​​після того, як в кінці травня 14 співробітників ферми протестували на наявність коронавірусу. Навіть після закриття норкової ферми двоє співробітників все ще були інфіковані.

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У квітні спалахи захворювання зафіксували в Нідерландах. Під час тестів ветеринар професор Вім ван дер Поел з Університету Вагінген виявив, що вірусний штам, виявлений у норках, був схожий на штам, що циркулює серед людей.

"Ми запідозрили, що інфекція може знову передаватися (від тварин. - Ред.) людині", - сказав ван дер Поел. Це, зокрема, сталося щонайменше з двома працівниками ферми.

Влада наказала знищити понад мільйон норок

Про всяк випадок за вказівкою іспанської влади було знищено понад 92 тисяч норок на іспанській хутровій фермі в регіоні Арагон. 90 відсотків з тих тварин були заражені коронавірусом.

Тварини на хутрових фермах заразилися коронавірусом

Тільки в Нідерландах, за даними місцевого відомства з безпеки харчових продуктів і споживчих товарів, вже знищили понад 1,1 мільйона норок, інфікованих вірусом.

У Нідерландах налічується близько 160 норкових ферм. Ця європейська країна посідає четверте місце в світі за обсягами виробництва хутра після Данії, Китаю і Польщі. В Іспанії 38 норкових ферм, більшість з яких розташована в регіоні Галісія.