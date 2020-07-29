 Дослідження: Люди можуть заразити тварин коронавірусом SARS-CoV-2 | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.08.2020

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Європа

Дослідження: Люди можуть заразити тварин коронавірусом SARS-CoV-2

Люди, інфіковані коронавірусом SARS-CoV-2, можуть заразити домашніх тварин. Натомість, на думку експертів, зворотний шлях зараження практично неможливий.

Домашні тварини й коронавірус

Італійські науковці провели дослідження, протестувавши на наявність коронавірусу SARS-CoV-2 540 собак та 277 котів із домогосподарств, де хтось хворів на COVID-19. Результат: антитіла до вірусу SARS-CoV-2 виявлені в 3,4 відсотка собак та 3,9 відсотка котів.

Дослідження із залученням порівняно великого числа тварин підтверджує попереднє припущення, що люди можуть інфікувати домашніх тварин новим коронавірусом. Натомість можливість зараження навпаки, тобто від домашніх тварин до людей, вважається малоймовірною. Взяті з пащі, носа та горлянки тварин мазки показали негативний результат. Дослідження проводилися з березня по травень 2020 року.

Домашні тварини навряд чи поширюють вірус

Тим часом президент Інституту імені Фрідріха Леффлера (FLI) у Грайфсвальді Томас Меттенляйтер (Thomas Mettenleiter) каже, що результати дослідження його не здивували. "Вони лише підтверджують те, що ми вже знаємо", - визнає він. Однак експерт наголосив на важливості проведення дослідження з такою кількістю протестованих домашніх тварин. Адже отримати доступ до таких аналізів не просто.

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Дослідження підтвердило попереднє припущення FLI, що досі собаки та кішки не відігравали жодної ролі у поширенні коронавірусу. Науковці інституту переконані, що вирішальним чинником є передача від людини до людини. "Ми вважаємо, що як правило трапляється передача від людини до тварини", - каже Меттенляйтер. Саме тому, на думку дослідників, на тепер немає жодних підстав обмежувати контакти здорових людей із домашніми тваринами. Однак науковці радять інфікованим людям про всяк випадок утримуватися від таких контактів.

Тварини й коронавірус

Тварини не інфікують людей коронавірусом, кажуть дослідники

Коронавірус не є згубним для тварин

Досі жодних даних, які б вказували на те, що тварини можуть загинути від коронавірусу, немає. Навіть якщо домашні тварини інфікуються, то це, за даними науковців FLI, ще не означає, що вірус може поширюватися в їхньому організмі та виводитися через шмарклі, мокротиння чи кал.

Крім того, за даними інституту, поки що нічого не вказує на те, що коронавірусом SARS-CoV-2 можуть заражатися свині, кури чи інші свійські тварини. Нині науковці FLI проводять дослідження на багатьох тваринах. Перші результати свідчать, що вірус передається на тхорів (фреток) та кажанів, але не на курей і свиней. Дослідження на коровах розпочалися лише нещодавно.

Спалахи коронавірусу на тваринницьких фермах

Крім того, нині дослідників цікавить питання, як вірус потрапив на норкові ферми в Нідерландах та Іспанії, де заразилися майже всі тамтешні тварини. Тобто йдеться про те, щоб виявити, заразили розведених тварин співробітники ферми чи навпаки - тварини заразили співробітників.

Приміром, спалах на іспанській норковій фермі, розташованій в північно-західному регіоні Арагон, виявили ​​після того, як в кінці травня 14 співробітників ферми протестували на наявність коронавірусу. Навіть після закриття норкової ферми двоє співробітників все ще були інфіковані.

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У квітні спалахи захворювання зафіксували в Нідерландах. Під час тестів ветеринар професор Вім ван дер Поел з Університету Вагінген виявив, що вірусний штам, виявлений у норках, був схожий на штам, що циркулює серед людей.

"Ми запідозрили, що інфекція може знову передаватися (від тварин. - Ред.) людині", - сказав ван дер Поел. Це, зокрема, сталося щонайменше з двома працівниками ферми.

Влада наказала знищити понад мільйон норок

Про всяк випадок за вказівкою іспанської влади було знищено понад 92 тисяч норок на іспанській хутровій фермі в регіоні Арагон. 90 відсотків з тих тварин були заражені коронавірусом.

Тварини на хутрових фермах заразилися коронавірусом

Тварини на хутрових фермах заразилися коронавірусом

Тільки в Нідерландах, за даними місцевого відомства з безпеки харчових продуктів і споживчих товарів, вже знищили понад 1,1 мільйона норок, інфікованих вірусом.

У Нідерландах налічується близько 160 норкових ферм. Ця європейська країна посідає четверте місце в світі за обсягами виробництва хутра після Данії, Китаю і Польщі. В Іспанії 38 норкових ферм, більшість з яких розташована в регіоні Галісія.

  • Кіт на даху автомобіля в Лісабоні

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Гладити чи не гладити - ось у чому питання

    Дослідники ветеринарного науково-дослідного інституту в китайському Харбіні довели, що новий коронавірус може розмножуватися в організмі котів. Ці тварини можуть передавати вірус іншим представникам свого виду. Однак інфікування відбувається не так легко, вважають дослідники під керівництвом ветеринара Хуалана Чена, який опублікував результати дослідження 31 березня в журналі BioRxiv.

  • Організм котів швидко виробляє антитіла до коронавірусу

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Не хвилюйтеся передчасно!

    Власникам котів не варто впадати в паніку, адже організм тварин швидко виробляє антитіла до вірусу, тому вони можуть бути заразними лише упродовж короткого проміжку часу. Однак людям похилого віку та особам із хронічними захворюваннями все ж варто тимчасово обмежити свободу пересування домашніх тварин. Здорові ж люди мають ретельно мити руки після того, як погладили своїх улюбленців.

  • В організмі собаки коронавірус майже не розмножується

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Собак виправдали

    На відміну від котів, організм собак виявився несприятливим природним резервуаром для розмноження вірусу, ідеться у дослідженні. Тож любителям погуляти з песиками чи потренувати їхню спритність можна видихнути з полегшенням!

  • Вигулювання свині й собаки у Римі

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Хто кого тут може заразити?

    Цій домашній свинці, що прогулюється Римом, не потрібно боятися собаки. Однак і в песика немає причин уникати поросятка. Ветеринари запевняють, що і свині навряд чи годяться на роль природного резервуара для коронавірусу.

  • Тхір

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Тхір на карантині

    Гірше справи у тхорів. Хуалан Чен експериментував і з цими тваринами й дійшов висновку, що SARS-CoV-2 може розмножуватися в них так само, як і в котах. Передача вірусу між тваринами відбувається шляхом крапельного інфікування. Лікарі виявили вірус у мазках із горла й носа тхорів та котів, але не виявили жодних слідів інфекції в легенях тварин.

  • Продавець курей з Уханю

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи становлять небезпеку кури?

    Експерти також закликають не панікувати власників птахів, як-то продавця курей з Уханю на фото. У людей немає причин турбуватися, оскільки кури практично мають імунітет до SARS-CoV-2. Це ж стосується й качок та інших видів птиці.

  • Малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку заразилася коронавірусом від людини

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Коли небезпеку становить людина

    Не тільки люди можуть заражатися від звірів, буває й навпаки. Чотирирічна малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку отримала позитивний результат тесту на коронавірус. "Це, наскільки нам відомо, - перший випадок передачі захворювання COVID-19 від людини до дикої тварини", - повідомив старший ветеринар зоопарку журналові National Geographic.

  • Водяний кажан

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи є звинувачення на адресу кажанів безпідставними?

    Кажани вважаються найбільш вірогідним природним резервуаром розмноження SARS-CoV-2. Однак ветеринари припускають, що в Ухані у грудні 2019 року між кажанами й людиною був ще один посередник у передачі вірусу. Можливо, це були тхори або коти?

  • Панголін

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи все ж таки даний підозрюваний?

    Панголінів також вважають можливим джерелом поширення нового коронавірусу. Хай там як, дослідники з Гонконгу, Китаю та Австралії виявити в організмі малайзійського панголіна вірус, надзвичайно схожий на SARS-CoV-2. Результати дослідження були опубліковані 26 березня в журналі Nature. Панголінами незаконно торгують на китайських ринках диких тварин.

    Автор: Фабіан Шмідт, Олексій Яковійчук


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Докладно

Домашні тварини й коронавірус

Експерти: Люди можуть заразити тварин коронавірусом

Інфіковані коронавірусом люди можуть заразити домашніх тварин. А навпаки інфекція досить малоймовірна.  

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