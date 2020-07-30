 Дослідження: реальна кількість інфікованих коронавірусом в Італії може бути в рази більшою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Дослідження: реальна кількість інфікованих коронавірусом в Італії може бути в рази більшою

Антитіла на коронавірус мають в крові 1,5 мільйона італійців або приблизно 2,5 відсотка шістдесятимільйонного населення країни, свідчать дані дослідження, проведеного місцевими МОЗ та статистичним відомством.

Антитіла на коронавірус мають в крові 1,5 мільйона італійців - дослідження

Антитіла на коронавірус мають в крові 1,5 мільйона італійців - дослідження

В Італії реальне число тих, хто заразився коронавірусом, може бути в 6 разів більшим за офіційні дані. Такого висновку дійшли автори дослідження, проведеного міністерством охорони здоров'я та Національним статистичним відомством Istat, опублікованого у понеділок, 3 серпня.

За результатами дослідження, антитіла на коронавірус мають в крові 1,5 мільйона італійців або приблизно 2,5 відсотка шістдесятимільйонного населення країни, повідомляє агенція новин dpa. Відповідно до даних Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса у США, які базуються на офіційних звітах, в Італії заразились коронавірусом 248,2 тисячі осіб, померли від COVID-19 - 35,2 тисячі людей.

Читайте також: Ефект коронавірусу: в Європі навесні суттєво зріс рівень смертності

Дані дослідження свідчать, що у приблизно 30 відсотків його учасників, у яких були виявлені антитіла, не було жодних симптомів захворювання. Під час дослідження з 25 травня до 15 липня протестовано 64660 осіб по всій країні.

Ще одним результатом стало виявлення серйозних розбіжностей на регіональному рівні. Так, в північній провінції Ломбардія імунітет до коронавірусу мають 7,5 відсотків населення, в місті Бергамо, розташованому в цьому регіоні і де фіксувався один з найвищих показників захворюваності в Італії, - близько 24 відсотків. Водночас у сусідній провінції Венеція антитіла є лише у 1,9 відсотка населення. У більшості південних областей країни це рівень ще нижчий, а на Сицилії взагалі антитіла виявлено лише у 0,3 відсотків учасників дослідження, зазначають його автори.

Читайте також: COVID-19: cмертність в Італії у березні зросла вдвічі

Масштабне дослідження на наявність антитіл в крові італійців було розпочато з метою визначення, наскільки офіційна статистика може відрізнятися від справжніх цифр. Нагадаємо, перші випадки інфікування коронавірусом в Італії були зафіксовані у лютому 2020 року. Втім, експерти припускають, що спалах захворювання міг початися набагато раніше. Зокрема, один з експертів департаменту охорони здоров'я в Лігурії повідомляв, що перші випадки могли бути зареєстровані ще 8 грудня 2019 року.

Також за темою

USA New York Coronavirus

Коронавірус: кількість жертв у США перевищила позначку 150 тисяч 30.07.2020

В абсолютних величинах це найвищий показник у світі. На другій сходинці за кількістю жертв - Бразилія, де від COVID-19 померли 90 тисяч людей.

Indien, Neu-Delhi I Delhi Unlock I Chittaranjan Park

У столиці Індії на коронавірус перехворіла майже чверть населення - дослідження 21.07.2020

Тести на антитіла у жителів Нью-Делі свідчать, що практично чверть населення 20-мільйонного міста вже перехворіло на COVID-19.

Coronavirus Hannover Testproben im Tiermedizinischen Labor

Тест на антитіла проти COVID-19: як у Німеччині шукають колективний імунітет 08.04.2020

Яка частка населення ФРН вже перехворіла на COVID-19, не знаючи про це? Вчені та студенти Мюнхенського університету за підтримки поліції почали статистичне дослідження.

Реклама

Докладно

Народжуваність у Німеччині

Німці й народжуваність: дітей дедалі менше

Демографічна ситуація в ФРН погіршується, а прогнози не віщують нічого доброго.  

Судно-трубоукладач академік Черський

В Берліні закликали уникнути ескалації навколо Nord Stream 2

У США немає причин для санкцій щодо "Північного потоку-2", вважає міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  