Дослідження: реальна кількість інфікованих коронавірусом в Італії може бути в рази більшою

В Італії реальне число тих, хто заразився коронавірусом, може бути в 6 разів більшим за офіційні дані. Такого висновку дійшли автори дослідження, проведеного міністерством охорони здоров'я та Національним статистичним відомством Istat, опублікованого у понеділок, 3 серпня.

За результатами дослідження, антитіла на коронавірус мають в крові 1,5 мільйона італійців або приблизно 2,5 відсотка шістдесятимільйонного населення країни, повідомляє агенція новин dpa. Відповідно до даних Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса у США, які базуються на офіційних звітах, в Італії заразились коронавірусом 248,2 тисячі осіб, померли від COVID-19 - 35,2 тисячі людей.

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Дані дослідження свідчать, що у приблизно 30 відсотків його учасників, у яких були виявлені антитіла, не було жодних симптомів захворювання. Під час дослідження з 25 травня до 15 липня протестовано 64660 осіб по всій країні.

Ще одним результатом стало виявлення серйозних розбіжностей на регіональному рівні. Так, в північній провінції Ломбардія імунітет до коронавірусу мають 7,5 відсотків населення, в місті Бергамо, розташованому в цьому регіоні і де фіксувався один з найвищих показників захворюваності в Італії, - близько 24 відсотків. Водночас у сусідній провінції Венеція антитіла є лише у 1,9 відсотка населення. У більшості південних областей країни це рівень ще нижчий, а на Сицилії взагалі антитіла виявлено лише у 0,3 відсотків учасників дослідження, зазначають його автори.

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Масштабне дослідження на наявність антитіл в крові італійців було розпочато з метою визначення, наскільки офіційна статистика може відрізнятися від справжніх цифр. Нагадаємо, перші випадки інфікування коронавірусом в Італії були зафіксовані у лютому 2020 року. Втім, експерти припускають, що спалах захворювання міг початися набагато раніше. Зокрема, один з експертів департаменту охорони здоров'я в Лігурії повідомляв, що перші випадки могли бути зареєстровані ще 8 грудня 2019 року.