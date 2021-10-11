Дональд Туск - полський політик, ексголова Європейської Ради. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дональд Туск".

З 2014 до 2019 року Дональд Туск обіймав посаду голови Європейської Ради. Раніше Дональд Туск очолював уряд Польщі. Він є засновником та лідером партії "Громадянська платформа". У 1980-х роках Дональд Туск брав участь у русі "Солідарність". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.