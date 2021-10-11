Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Дональд Туск

Дональд Туск - полський політик, ексголова Європейської Ради. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дональд Туск".

З 2014 до 2019 року Дональд Туск обіймав посаду голови Європейської Ради. Раніше Дональд Туск очолював уряд Польщі. Він є засновником та лідером партії "Громадянська платформа". У 1980-х роках Дональд Туск брав участь у русі "Солідарність". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Варшаві затримали чотирьох людей під час акцій на підтримку ЄС

У Варшаві затримали чотирьох людей під час акцій на підтримку ЄС 11.10.2021

У неділю, 10 жовтня, польськими містами прокотилась хвиля протестів на підтримку ЄС. Напередодні Конституційний суд країни постановив, що національна конституція має пріоритет над законодавством ЄС.
Дональд Туск скликає поляків на мітинг за європейську Польщу

Дональд Туск скликає поляків на мітинг "за європейську Польщу" 08.10.2021

Заклик голови опозиційної партії "Громадянська платформа" Дональда Туска став реакцією на рішення Коституційного трибуналу про перевагу польського Основного закону над правом ЄС.
Дональд Туск звинуватив ПіС Качинського у підігруванні Путіну

Дональд Туск звинуватив ПіС Качинського у підігруванні Путіну 05.07.2021

Новий глава опозиційної "Громадянської платформи" заявив, що для правлячої у Польщі партії ПіС Росія є ближчою за ЄС.
Дональд Туск очолюватиме головну опозиційну партію Польщі

Дональд Туск очолюватиме головну опозиційну партію Польщі 03.07.2021

Ексглава Європейської Ради Дональд Туск повернувся у польську політику. Він виконуватиме обов'язки голови опозиційної партії "Громадянська платформа".
Європейська народна партія стурбована справами проти Порошенка

Європейська народна партія стурбована справами проти Порошенка 18.06.2020

Європейська народна партія стурбована політичними справами проти п'ятого президента України Петра Порошенка. У політсилі наголосили, що звинувачення не повинні нагадувати політичні переслідування.
Вибори президента Польщі поштою на межі зриву

Вибори президента Польщі поштою на межі зриву 04.05.2020

Вибори президента Польщі, які планували провести 10 травня за допомогою поштового голосування, можуть бути зірвані через спротив опозиції у Сенаті, заявляють в польському уряді.
Чому Дональд Туск закликає бойкотувати президентські вибори в Польщі

Чому Дональд Туск закликає бойкотувати президентські вибори в Польщі 30.04.2020

Голова ЄНП та експрезидент Європейської Ради Дональд Туск вважає вибори президента Польщі 10 травня неконституційними. Опозиція в Польщі наполягає на перенесенні виборів.
Туск закликав поляків бойкотувати президентські вибори

Туск закликав поляків бойкотувати президентські вибори 28.04.2020

Експрем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав поляків не брати участь у президентських виборах, запланованих у країні на 10 травня. Опозиція в Польщі наполягає на перенесенні виборів.
Туск і Ґаук застерегли щодо агресивної політики Путіна

Туск і Ґаук застерегли щодо "агресивної політики" Путіна 01.12.2019

Підтримка України - в інтересах Європи, а європейська безпека важливіша за короткострокові інтереси щодо Росії, наголосив Дональд Туск під час вручення йому премії імені Маріон Денгофф.
Європейська Рада остаточно затвердила склад нової Єврокомісії

Європейська Рада остаточно затвердила склад нової Єврокомісії 28.11.2019

Європейська Рада призначила нову Єврокомісію на період з 1 грудня 2019 року по 31 жовтня 2024 року. Президент Європейської Ради Дональд Туск привітав голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн з початком роботи.
ЄС офіційно схвалив відтермінування Brexit

ЄС офіційно схвалив відтермінування Brexit 29.10.2019

27 країн-членів Євросоюзу офіційно схвалили відтермінування виходу Великобританії з ЄС. Дональд Туск попередив, що це могло бути востаннє.

Парламент Великобританії не підтримав проведення нових виборів

Парламент Великобританії не підтримав проведення нових виборів 28.10.2019

Парламент Великобританії не підтримав пропозицію прем'єр-міністра Бориса Джонсона про проведення нових виборів 12 грудня.
Європейський Союз погодився відтермінувати Brexit на три місяці

Європейський Союз погодився відтермінувати Brexit на три місяці 28.10.2019

Президент Європейської Ради Дональд Туск повідомив про згоду країн-членів ЄС на відтермінування Brexit до 31 січня.
ЄС попередньо погодив нове відтермінування Brexit

ЄС попередньо погодив нове відтермінування Brexit 25.10.2019

Країни ЄС попередньо погодили чергове перенесення терміну Brexit, втім так і не домовились щодо тривалості відстрочки.
Уряд Німеччини не блокуватиме відстрочку Brexit

Уряд Німеччини не блокуватиме відстрочку Brexit 23.10.2019

Німеччина не блокуватиме відтермінування виходу Великобританії з Європейського Союзу, заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт. Тим часом Туск провів телефонну розмову з Джонсоном.
Туск запропонує відтермінувати вихід Великобританії з ЄС

Туск запропонує відтермінувати вихід Великобританії з ЄС 23.10.2019

Президент Європейської Ради Дональд Туск рекомендуватиме членам ЄС ухвалити рішення про перенесення дати виходу Великобританії з ЄС.
Інші статті