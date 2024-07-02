ФРН виплатить компенсації жертвам окупації у Польщі

Після зустрічі з Туском Шольц заявив, що ФРН визнає свою провину перед жертвами нацистської окупації та готова надати їм допомогу.

Особи, які пережили нацистську окупацію під час Другої світової війни у Польщі, найближчим часом зможуть отримати допомогу від уряду ФРН. Про це у вівторок, 2 липня, на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).

За словами Шольца, Німеччина "визнає тяжкість своєї провини" та відповідальність "за мільйони жертв німецької окупації". Він зазначив, що Берлін продовжує дотримуватись принципу історичної відповідальності. Туск додав, що фінансова допомога має надійти протягом найближчих кількох місяців. Політики не уточнили, яким буде обсяг компенсацій, що виплатять приблизно 40 тисячам полякам, які постраждали від нацистської окупації у роки Другої світової війни.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск своєю чергою назвав заяву канцлера ФРН правильним кроком. "Немає такої суми грошей, яка б могла компенсувати все, що сталося під час Другої світової війни", - сказав він. Тим не менш, обіцяна Шольцом допомога може позитивно позначитися на відносинах двох держав.

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Шольц та Туск також обговорили співпрацю у сфері безпеки

На продовження думки про історичну відповідальність Шольц заявив, що нести її потрібно не лише за минуле, а й за майбутнє. "Безпека Польщі - це також безпека Німеччини", - заявив він і закликав розширити співпрацю у сфері безпеки.

Польський прем'єр у свою чергу заявив, що Німеччина стане "лідером у питаннях безпеки Європи". Крім того, він нагадав, що його країна "витрачає величезні гроші на озброєння", тому він би хотів, щоб зусилля Варшави у цій сфері "були добре скоординовані із зусиллями інших країн".

Попередній уряд Польщі вимагав у Німеччини репарацій

Попередній консервативний уряд Польщі, сформований партією "Право і справедливість", раніше вимагав від Берліна репарацій за завдані під час Другої світової війни збитки урозмірі 1,3 трлн євро. У вересні 2022 року лідер "Права і справедливості" Ярослав Качинський заявив: "Німеччина ніколи не відповідала за свої злочини проти Польщі; німецьку історичну політику злочинів проти польської нації не було прийнято. Ми повинні прагнути відновити самосвідомість німецького народу", - наводило тоді його слова польське видання Bankier.pl.