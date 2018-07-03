 Дональд Трамп не їде до Данії через відмову продати Гренландію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2019

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Новини

Дональд Трамп не їде до Данії через відмову продати Гренландію

Запланований за два тижні візит президента США Дональда Трампа до Данії не відбудеться. Трамп пояснив свою відмову їхати до Копенгагена небажанням данського уряду продати Гренландію США.

Гренландія

Президента США цікавлять природні ресурси і геополітичне значення Гренландії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував свій запланований візит до Данії. Про це Трамп написав у вівторок, 20 серпня, в мікроблозі у соціальній мережі Twitter.

"Данія - дуже особлива країна з неймовірними людьми, але, враховуючи коментарі прем'єр-міністерки Метте Фредеріксен, що вона не зацікавлена в обговоренні купівлі Гренландії, я переношу нашу зустріч, що мала відбутися за два тижні, на інший час" - написав Трамп.

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Напередодні візиту до Данії Дональд Трамп зацікавився можливістю купівлі данської автономії Гренландії, пише The Wall Street Journal. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на плани президента США. (16.08.2019)

Своєю пропозицією купити Гренландію Дональд Трамп вкотре розхитує світовий порядок, за яким живе західний світ після війни. При цьому для Трампа найголовнішим є геополітичний вплив в Арктиці, вважає Олівер Саллет. (20.08.2019)

Дональд Трамп цікавиться можливістю придбання Сполученими Штатами данського острова Гренландія, пише The Wall Street Journal. (16.08.2019)

В іншому дописі господар Білого дому подякував керівниці данського уряду, що вона своєю недвозначною відвертою позицією заощадила "багато коштів і зусиль як для США, так і для Данії". Водночас Трамп висловив сподівання, що його зустріч з Фредеріксен ще відбудеться в майбутньому.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп має ідеєю купівлі острова Гренландія, що належить Данії. За даними видання The Wall Street Journal, Трамп неодноразово запитував своїх радників про можливість для Сполучених Штатів купити цей автономний регіон Королівства Данія.

Повідомлялося, що Трампа особливо цікавлять природні ресурси та геополітичне значення Гренландії. Деякі радники американського лідера підтримували президента, тоді як інші називали питання купівлі острова лише "швидкоплинною примхою" Трампа, наголошували у WSJ.

Згодом Трамп сам визнав, що не проти придбати Гренландію. Напередодні в одному з дописів у Twitter американський президент опублікував фотомонтаж, де на тлі крихітних будиночків мешканців острова височіє його Trump International Hotel Las Vegas, вилискуючи золотом. У коментарі до фотомонтажу Трамп написав: "Обіцяю не робити такого в Грендандії!"

Утім, такі пропозиції ідеї з боку господаря Білого дому зустріли несхвальну реакцію у Копенгагені. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала розмови щодо цього "абсурдною дискусією", цитує агенція новин AP.

Гренландія розташована між Північним Льодовитим та Атлантичним океаном, вона є автономною територією в складі Королівства Данія. Населення острова становить майже 57 тисяч осіб. Ідея придбати Гренландію вже лунала з боку США за президентства Гаррі Трумена. 1946 року Трумен пропонував купити острів за 100 мільйонів доларів.

 

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