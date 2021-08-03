Долари в банці та викрадення: історія екссудді Чауса схожа на блокбастер

Національне антикорупційне бюро після маже п'яти років розшуку не втрачає надію заарештувати екссуддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса. Втім, підозрюваного в хабарництві тримає в себе Служба безпеки України - таким чином вона начебто забезпечує захист потерпілого від викрадення. Про що може розповісти слідчим Микола Чаус і чому його історія - свідчення химерності усієї правоохоронної системи України, в матеріалі DW.

Фатальний арешт

За 2015 рік Микола Чаус встиг розглянути 122 кримінальні справи - пізніше в Дніпровському райсуді Києва це назвуть внутрішнім рекордом. Та якби 49-річний суддя знав достеменно, чим обернеться передостання справа, точно б відмовився від гонитви за показниками.

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26 грудня до нього на обрання запобіжного заходу просто після операції на серці привезли Геннадія Корбана - впливового бізнесмена, близького соратника Ігора Коломойського. У той час Корбан гартував свою політичну кар'єру в жорсткому протистоянні з адміністрацією президента Петра Порошенка. Справи складались не на користь лідера партії "Укроп": слідом за Коломойським він втратив крісло у Дніпропетровські облдержадміністрації, програв скандальні чернігівські довибори в Верховну Раду і на додачу отримав підозру від СБУ в створенні злочинної організації, розтраті коштів фонду допомоги армії і викраденні чиновників в рідному місті.

Суд над Геннадієм Корбаном - найгучніша справа, яку розлядав Микола Чаус

Засідання тривало з перервами понад добу: захисники політика жбурляли в суддю пляшки з водою, адвокати тягнули час, самого Корбана кілька разів приводили до тями лікарі. Втім, вердикт Миколи Чауса був суворий: він запроторив підозрюваного за ґрати на два місяці, а пізніше подовжив арешт. Засідання Дніпровського суду назвали кричущим порушенням прав людини і в Спеціальні місії ООН, і в Європейському суді.

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"За рівнем підготовки може розглядати різні категорії справ, у цілому забезпечуючи їх правильний розгляд", - зазначається в характеристиці Миколи Чауса, наданій Дніпровським судом 2016 року до Вищої ради юстиції. Рада тоді слухала вже другу дисциплінарну справ проти судді за його 14-річну кар'єру. Цього раз суддю намагались звільнити за позбавлення водійських прав учасників автопробігу до Межигір'я - частину масштабної фальсифікації, викритої свого часу Автомайданом. В лютому 2016 року ВРЮ відмовилась звільняти Чауса попри рекомендації дисциплінарної комісії та протести громадськості.

Хабар у склотарі

Керівник групи адвокатів Корбана Андрій Богдан стверджував: Чаус арештував його клієнта під тиском з боку адміністрації президента, рятуючись від відставки. За три роки Богдан і сам очолив адміністрацію наступника Порошенка - нинішнього президента Володимира Зеленського. Його колега по захисту лідера "Укропу" Андрій Смирнов і досі працює заступником голови Офісу президента, опікуючись правоохоронною системою. Але в 2016-му він несподівано стане адвокатом Миколи Чауса у справі про рекордний суддівський хабар.

Адвокати Корбана стверджували, що на суддю Чауса тиснув тодішній президент Петро Порошенко

Тоді НАБУ стежило за суддею пів року і в серпні 2016 врешті задокументувало, як посередник передав Чаусові 150 тисяч доларів. Той начебто розпихав гроші по скляних банках, одну з яких закопав біля свого двору, а іншу лишив в машині. Після того Чаус повернувся до суду і ухвалив рішення у справі підприємниці-пенсіонерки, за яке буцімто і отримав хабар. Обвинувачену в незаконній торгівлі нарковмісними ліками суддя звільнив від покарання з іспитовим терміном в рік.

Дружина Чауса та він сам пізніше назвуть хабар провокацією від давнього колеги по прокураторі Олександра Поліщука - це його тещу поліція обвинувачувала в зберіганні і продажі тисяч таблеток димедролу. За три місяці Поліщук отримає в НАБУ посаду керівника відділу роботи з громадськістю.

В серпні суддівський імунітет не дозволив затримати Чауса - детективи допитали його, провели обшук, поширили фотографії з доларовими "закрутками" та взялися чекати на повернення парламенту з літніх канікул для зняття недоторканності. Суддя теж взяв на роботі відпустку і зник. Його оголосили спочатку в національний, а потім в міжнародний розшук, і в листопаді 2017 врешті звільнили з посади судді за ухилення від правосуддя.

Викрадення перше: майже молдаванин

Лише в липні 2019 правоохоронці почнуть офіційно розслідувати обставини втечі судді. З рішень Антикорупційного суду, наявних у відкритому доступі, а також оприлюднених журналістами "Слідство.інфо", випливає: до організації був імовірно причетний депутат восьмого скликання і близький соратник Петра Порошенка Олександр Грановський, начальник служби безпеки президента Юрій Федоров, а ще співробітники СБУ та Головного управління розвідки міноборони.

В серпні 2016 рок вони маже два тижні ховали Чауса на конспіративних квартирах, а потім відправили приватним бізнес-джетом до Кишинева з паспортом молдовського бізнесмена В'ячеслава Турку, на якого екссуддя трохи схожий зовні, та в супроводі іншого бізнесмена Дорина Дамира. Обидва в коментарі журналістам видання RISE Moldova відкидали причетність до незаконного транспортування судді через кордон, втім, їхні слова шли в розріз із даними прикордонників.

Микола Чаус просив про політичний притулок у тодішнього президента Молдови Ігоря Додона

За пів року, після оголошення в розшук Інтерполом Микола Чаус прийшов до адміністрації президента Молдови Ігора Додона і попросив про політичний притулок. Пізніше він та його дружина назвуть втечу до Кишинева викраденням. Втім, адвокат Андрій Смирнов, який за версією НАБУ теж був причетний до спецоперації, стверджує: з України суддя поїхав добровільно, побоюючись покарання за хабар.

Викрадення друге: дипломатичний вантаж

В Молдові Микола Чаус уник покарання за незаконний перетин кордону, хоча і просидів два тижні у в'язниці. Але і в політичному притулку йому відмовили - оскарження цього рішення розтягнулось на роки. Весь це час екссуддя, вільно пересувався Кишиневом, до нього переїхала дружина і, за її словами, навіть знайшла роботу.

Та подружжю постійно надокучали візитери - численні переговірники та адвокати. Одні пропонували повернутись до України і дати свідчення про втручання оточення Порошенка в правосуддя, інші - наполегливо радили цього не робити і далі переховуватись від слідства. А 3 квітня Миколу Чауса викрали просто посеред вулиці Кишинева.

Молдавські правоохоронці практично одразу заявили про причетність України до зухвалого кіднепінгу. Під час досліджень вуличних камер виявиться, що менш ніж за годину після викрадення Чауса пересадили до позашляховика із дипломатичними номерами, який належав українському посольству. За дві години посольська Toyota буде вже на молдовсько-українському кордоні. За кермом, як стверджують журналісти RISE Moldova та "Слідство.інфо", був військовий аташе українського посольства Сергій Сметанюк. Скориставшись дипломатичним імунітетом, той безперешкодно вивіз Чауса на батьківщину. Сметанюк відмовився говорити з журналістами, а українське МЗС - знімати з нього імунітет для допиту молдовською поліцією .

Журналісти RISE Moldova та "Слідство.інфо" отримали від молдовського слідства паспортні дані загалом десятьох українців, імовірно причетних до викрадення екссудді. Частина з них належить неіснуючим людям, що дає підстави вважати, що для перетину кордон викрадачі користувалися так званими "паспортами прикриття" спецслужб. Журналістам вдалося встановити, що принаймні двоє з фігурантів раніше служили в Головному управлінні розвідки міноборони, ще двоє - в поліції та нацгвардії.

Наввипередки до суду

Справа про викрадення судді Чауса в Кишиневі розслідується за зверненням його дружини. Окрім правоохоронців, нею замається спеціальна парламентська комісія. В Україні ж за чотири місяці розслідування так і не розпочали. Офіційний Київ заперечував причетність до зникнення Чауса, а військова розвідка неоригінально списувала все на провокації російських спецслужб.

Вищий антикорупційний суд розглядатиме справу про арешт Чауса

А минулої п'ятниці, 30 липня, Микола Чаус вийшов напівголий з лісу у Вінницькій області неподалік молдовського кордону і начебто попросив про захист СБУ. Спецслужба примчала досить швидко та повезла втікача до столиці.

Як і в справжньому блокбастері, фінал історії не обійшовся без видовищної погоні. 30 липня детективи НАБУ, які досі офіційно розслідують і хабар Чауса і його зникнення з України, переслідували кортеж СБУ, в якому Чауса везли вулицями Києва, марно вимагаючи зупинитися. Спецслужбі вдалося сховати екссуддю, та НАБУ ініціювала судове засідання про його арешт. Воно має продовжитись 4 серпня. Звісно, якщо СБУ доставить підозрюваного до Вищого антикорупційного суду.

Адвокат Ростислав Кравець, який теж має угоду про захист з Чаусом, чи не єдиний цивільний, хто зміг зустрітися з ним під наглядом СБУ. Він запевняє, що екссуддя сам попросив спецслужбу про захист. Кравець, який і сам фігурує в розслідуванні НАБУ проти суддів Окружного адмінсуду, подав клопотання до Офісу генпрокурора про зміну підслідності справи Чауса.