Геннадій Корбан - український політик та бізнесмен. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Геннадій Корбан".

Геннадій Корбан був заступником глави Дніпропетровської обласної державної адміністрації з березня 2014 до березня 2015-го року. В той час на чолі Дніпропетровської ОДА перебував Ігор Коломойський. З липня 2015 до січня. 2016 року Геннадій Корбан був головою політичної партії УКРОП. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.