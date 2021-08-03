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Геннадій Корбан - український політик та бізнесмен. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Геннадій Корбан".
Геннадій Корбан був заступником глави Дніпропетровської обласної державної адміністрації з березня 2014 до березня 2015-го року. В той час на чолі Дніпропетровської ОДА перебував Ігор Коломойський. З липня 2015 до січня. 2016 року Геннадій Корбан був головою політичної партії УКРОП. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Мер Дніпра Борис Філатов розповів в інтерв’ю DW про загрозу місцевому самоврядуванню з боку президента та його монобільшості, створення партії мерів "Пропозиція" та стосунки з Геннадієм Корбаном і Ігорем Коломойським.
Мер Дніпра Борис Філатов розповів в інтерв’ю DW про загрозу місцевому самоврядуванню в Україні з боку президента та його монобільшості, мотиви створення партії мерів "Пропозиція" та стосунки з Геннадієм Корбаном і олігархом Ігорем Коломойським.