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Геннадій Корбан

Геннадій Корбан - український політик та бізнесмен. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Геннадій Корбан".

Геннадій Корбан був заступником глави Дніпропетровської обласної державної адміністрації з березня 2014 до березня 2015-го року. В той час на чолі Дніпропетровської ОДА перебував Ігор Коломойський. З липня 2015 до січня. 2016 року Геннадій Корбан був головою політичної партії УКРОП. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Долари в банці та викрадення: історія екссудді Чауса схожа на блокбастер

Долари в банці та викрадення: історія екссудді Чауса схожа на блокбастер 03.08.2021

За п’ять років Микола Чаус пережив звинувачення в хабарництві, два таємні переправлення через кордон, операції спецслужб та погоню центром Києва. DW розповідає, як його життя перетворилося на сюжет для блокбастера.
Борис Філатов про Зеленського, конфлікт з Коломойським та відкат децентралізації (відео)

Борис Філатов про Зеленського, конфлікт з Коломойським та відкат децентралізації (відео) 15.07.2020

Мер Дніпра Борис Філатов розповів в інтерв’ю DW про загрозу місцевому самоврядуванню з боку президента та його монобільшості, створення партії мерів "Пропозиція" та стосунки з Геннадієм Корбаном і Ігорем Коломойським.

Борис Філатов про вертикаль влади Зеленського, конфлікт з Коломойським та відкат децентралізації (15.07.2020) 15.07.2020

Мер Дніпра Борис Філатов розповів в інтерв’ю DW про загрозу місцевому самоврядуванню в Україні з боку президента та його монобільшості, мотиви створення партії мерів "Пропозиція" та стосунки з Геннадієм Корбаном і олігархом Ігорем Коломойським.

Геннадій Корбан повернувся в Україну

Геннадій Корбан повернувся в Україну 13.12.2017

Екс-очільник партії "Укроп" Геннадій Корбан повернувся в Україну, повідомив мер Дніпра Борис Філатов. Політик тривалий час перебував на лікуванні в Ізраїлі.
Судочинство по-українськи: їх судять, вони хворіють (відео)

Судочинство по-українськи: їх судять, вони хворіють (відео) 02.08.2016

Українські чиновники, політики і можновладці дуже часто захворюють, коли потрапляють на лаву підсудних. Не завжди відомо, чи були вони здорові до суду, але в залі засідань хвороби регулярно загострюються.

Судочинство по-українськи: їх судять, вони хворіють (02.08.2016) 02.08.2016

Українські чиновники, політики і можновладці дуже часто захворівають, коли потрапляють на лаву підсудних. Не завжди відомо, чи були вони здорові до суду, але в залі засідань хвороби регулярно загострюються.
Корбана повернули під домашній арешт

Корбана повернули під домашній арешт 15.03.2016

Лідера партії "Укроп" Геннадія Корбана повернуть під домашній арешт після більше двох місяців перебування під вартою.
Суд постановив взяти Геннадія Корбана під варту

Суд постановив взяти Геннадія Корбана під варту 28.12.2015

Дніпровський суд змінив запобіжний захід Геннадію Корбану на тримання під вартою. Адвокатка лідера партії "Укроп" заявила про незконність рішення суду. Де перебуватиме під вартою Корбан, поки невідомо.
Суд призначив Корбану державного адвоката після відмови від своїх захисників

Суд призначив Корбану державного адвоката після відмови від своїх захисників 28.12.2015

Корбан відмовився від послуг своїх адвокатів через "неадекватність сприйняття ними того, що відбувається". Судове засідання тривало майже добу.

Чому ГПУ і СБУ згадали про Лукаш 06.11.2015

Експерти вбачають у цьому реакцію на вимогу суспільства покарати спільників Януковича, але сумніваються у щирості цієї спроби.

Чому ГПУ і СБУ згадали про Лукаш - DW Новини (06.11.2015) 06.11.2015

Затримання Лукаш - реакція на вимогу суспільства покарати поплічників Януковича. США вважають версію теракту в літаку над Сінаєм імовірною. Румунський Майдан: чому люди вийшли на вулицю.
Київський суд відпустив Корбана під домашній арешт

Київський суд відпустив Корбана під домашній арешт 06.11.2015

У прес-службі партії повідомили, що суд обрав запобіжний захід Геннадієві Корбану у вигляді домашнього арешту.
ГПУ об'єднала кримінальні провадження проти Корбана

ГПУ об'єднала кримінальні провадження проти Корбана 04.11.2015

Генпрокуратура об'єднала кримінальні провадження проти лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана в одне. 5 листопада Печерський суд розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу для політика.
Справа Корбана: боротьба зі злочинністю чи бійка тиранозаврів?

Справа Корбана: боротьба зі злочинністю чи бійка тиранозаврів? 03.11.2015

Акції протесту та посилення суперечностей у правлячій коаліції - такі наслідки затримання Геннадія Корбана. Подробиці у матеріалі DW.

Хто у виграші від арешту Геннадія Корбана - DW Новини (03.11.2015) 03.11.2015

Арешт Корбана: підкилимні ігри. Факти і міфи авіакатастрофи над Сінаєм.Чи відчутний наплив біженців у німецьких мегаполісах.
Співробітники СБУ ще раз затримали Геннадія Корбана для проведення слідчих дій

Співробітники СБУ ще раз затримали Геннадія Корбана для проведення слідчих дій 03.11.2015

Геннадія Корбана у залі суду затримали співробітники СБУ. Правоохоронці спочатку відпустили Корбана після закінчення 72 годин затримання, як передбачено законодавством, але відразу ж знову затримали.
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