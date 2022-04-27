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Довкілля

Довкілля

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Довкілля".

Російські туристи та українські біженці у Туреччині - Європа у фокусі (відео)

Російські туристи та українські біженці у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео) 27.04.2022

Проблеми сурогатних матерів у часи війни в Україні. Кого бояться українські біженки в Туреччині. Чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанські багатії програли екоактивістам. Рецепт корму для корів з Великобританії.

Проблеми сурогатних матерів в Україні через війну - "Європа у фокусі" (26.04.2022) 26.04.2022

Україна: з якими проблемами зіткнулися сурогатні матері. Туреччина: кого бояться українські біженки. Фінляндія: чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанія: як багатії програли екоактивістам. Великобританія: оригінальний рецепт корму для корів.

На Півночі Італії вирують лісові пожежі

На Півночі Італії вирують лісові пожежі 17.04.2022

Полум'я біля озера Лаго-Маджоре вдалося взяти під контроль. Однак у Ломбардії, а також у Лігурії та П'ємонті пожежі не вщухають.
Біля берегів Тунісу затонув танкер із 750 тоннами дизпалива

Біля берегів Тунісу затонув танкер із 750 тоннами дизпалива 16.04.2022

Туніська влада заявила, що намагається запобігти екологічній катастрофі після затоплення судна під прапором Екваторіальної Гвінеї внаслідок поганої погоди.
Екологи: Знищення військами РФ українського довкілля слід зафіксувати на міжнародному рівні

Екологи: Знищення військами РФ українського довкілля слід зафіксувати на міжнародному рівні 30.03.2022

Загроза ядерних інцидентів на українських АЕС, радіаційний дим над Києвом, хімічне забруднення від вибухів ракет, палаючі ліси, непридатні до землеробства території - перші наслідки війни РФ проти України.
Менше грошей для Путіна: Єврокомісія запропонувала еконорми для товарів

"Менше грошей для Путіна": Єврокомісія запропонувала еконорми для товарів 30.03.2022

Єврокомісія затвердила пакет заходів, які мають зробити товари більш тривкими та дружніми до довкілля. Це має зробити ЄС менш залежним від сировини й енергоносіїв, зокрема з Росії.
Війна РФ проти України: наскільки захищені українські АЕС?

Війна РФ проти України: наскільки захищені українські АЕС? 03.03.2022

Побоювання, що вторгнення Росії в Україну може перерости у атомну війну, є цілком реальними. Але є й інша небезпека: що станеться, якщо будь-яка з 15 українських АЕС потрапить під перехресний вогонь?

Гідроелектричні турбіни: більше не потрібні дизельні генератори? (15.02.2022) 15.02.2022

Проточна річка + збірна турбіна = незалежне джерело струму для вашої громади. Це працює 24 години на добу 365 днів на рік. До того ж - безпечно для риб і не спричиняє викидів!

Озеленення міста: як пенсіонер у Загребі тисячу дерев посадив (10.02.2022) 10.02.2022

Він - чоловік, який садить дерева: Владімір Діміч із Загреба хоче зробити столицю Хорватії зеленішою. За сорок років він посадив більше тисячі дерев, причому здебільшого потай.
Як лікарям погрожують смертю за щеплення - Європа у фокусі (відео)

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (відео) 08.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ.

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (07.02.2022) 07.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Австрія: антивакцинатори погрожують лікарям через щеплення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ. Латвія: як зробити власну трасу для бобслею.

Як у Норвегії лід збирають на продаж (07.02.2022) 07.02.2022

Збирання льоду - давня традиція у Норвегії. Найскладніше - залишитися на льоду, а не потрапити під нього... Це справді вражає.

Відмовитися від сиру, щоб врятувати планету? (04.02.2022) 04.02.2022

Світове виробництво сиру стрімко зростає, і для багатьох це головна альтернатива, коли вони відмовляються від м’яса. Але молочні продукти та сир можуть мати такий же негативний вплив на довкілля, як і м’ясо. Ба навіть ще більший. То яка альтернатива?

Гідропоніка: як створити ферму на балконі (03.02.2022) 04.02.2022

Без ґрунту і з більшим врожаєм. Гідропоніка стає дедалі популярнішою. Ось як можна вирощувати здорову та екологічно чисту їжу в себе вдома.

Загроза довкіллю: через пандемію COVID-19 збільшилась кількість медичних відходів

Загроза довкіллю: через пандемію COVID-19 збільшилась кількість медичних відходів 01.02.2022

Десятки тисяч тонн додаткових медичних відходів у результаті боротьби з пандемією загрожують здоров'ю людей та навколишньому середовищу, заявляють у ВООЗ.
Збитки на мільярди: заступника Кличка підозрюють у заподіянні шкоди довкіллю

Збитки на мільярди: заступника Кличка підозрюють у заподіянні шкоди довкіллю 31.01.2022

Заступника голови Київської міськдержадміністрації Пантелеєва підозрюють в ухиленні від проведення заходів зі знезараження території заводу "Радикал". Своєю чергою у КМДА назвали підозру "спробою політичного тиску".
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