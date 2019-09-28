Дипломати США готували заяву для Зеленського щодо розслідувань проти Байдена - NYT

Два дипломати США в серпні 2019 року підготували проєкт заяви для президента України Володимира Зеленського, в якій він мав заявити про наміри Києва щодо розслідування стосовно української газової компанії Burisma. Серед керівників цієї газової компанії був і Хантер Байден - син колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена. Про це в четвер, 3 жовтня, повідомило американське видання The New York Times (NYT), посилаючись на трьох своїх неназваних співрозмовників.

У матеріалі NYT зазначається, що цими дипломатами були колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер та постпред США при ЄС Гордон Сондленд.

Водночас у статті зазначається, що достеменно невідомо, чи Володимир Зеленський був ознайомлений з цим проєктом заяви.

За словами співрозмовників видання, цей документ підготували впродовж кількох тижнів після телефонної розмови між Трампом та Зеленським, що відбулася у липні цього року. Вони також переконані, що проєкт цієї заяви був спробую заспокоїти Трампа та його особистого адвоката Руді Джуліані, а також спробою нормалізувати відносини між двома країнами.

Згодом сам Джуліані підтвердив, що йому було відомо про цю заяву, однак її писали не на його прохання, зазначає NYT.

Волкер заперечує особисту причетність

Водночас сам колишній спецпредставник Державного департаменту США щодо України Курт Волкер заперечив свою особисту причетність до спроб Трампа вплинути на керівництво України розпочати розслідування проти сина Джо Байдена. Про це Волкер заявив 3 жовтня під час свідчень у Палаті представників. Виступаючи перед законодавцями, Волкер запевнив, що він намагався застерегти українську сторону щодо необхідності триматися осторонь американської політики, передає інформагенція AP.

Так само під час 10-годинних свідчень у Конгресі Волкер запевнив, що йому повідомили про те, що зустріч Трампа з Зеленським переноситься на невизначений термін.

Водночас у Державному департаменті повідомили, що Волкер підтвердив, що він допоміг раднику Зеленського встановити контакт з особистим адвокатом Трампа Руді Джуліані. Це відбулося на запит радника Зеленського.

Нагадаємо, члени Палати представників, де більшість зараз за Демократичною партією, ініціювали процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. В рамках розслідувань вони викликали з метою надання свідчень п'ятьох колишніх та нинішніх співробітників Державного департаменту США, в тому числі й Волкера. Законодавці хочуть почути, чи здійснював президент США Дональд Трамп тиск на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови з ним з метою спонукати останнього до розслідувань проти сина Джо Байдена.