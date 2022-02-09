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Державне бюро розслідувань (ДБР)

Державне бюро розслідувань – слідчий орган, який формується в Україні у процесі реформи правоохоронних органів.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Державне бюро розслідувань". Державне бюро розслідувань (ДБР) має стати аналогом американського ФБР. Воно розслідуватиме справи, пов'язані з корупцією, але ті, які не належать до компетенції НАБУ. Окрім того, ДБР здійснюватиме розслідування злочинів, пов'язаних із діяльністю злочинних організацій, вчинених правоохоронцями, а також особливо тяжких насильницьких злочинів, за які Кримінальним кодексом передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Слідчих для ДБР відбиратимуть на конкурсній основі. Своєю постановою уряд України створив Державне бюро розслідувань ще в листопаді 2015 року. Зараз ця структура перебуває на стадії формування. Директором ДБР було призначено Романа Трубу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Поліцейські на допиті не підтвердили пропозицію Трухіним хабаря - ДБР

Поліцейські на допиті не підтвердили пропозицію Трухіним хабаря - ДБР 09.02.2022

Під час допиту співробітниками ДБР, поліцейські не підтвердили інформацію про пропозицію хабаря від нардепа Трухіна, запевняють слідчі. 
Трагедія у Дніпрі на Південмаші: ДБР розглядає три версії стрілянини

Трагедія у Дніпрі на "Південмаші": ДБР розглядає три версії стрілянини 09.02.2022

Слідство розглядає три версії масової стрілянини на підприємстві "Південмаш" у Дніпрі - нестатутні відносини, психічне захворювання підозрюваного нацгвардійця та диверсію.
Януковича викликають на допит у справі про дезертирство працівників УДО

Януковича викликають на допит у справі про дезертирство працівників УДО 07.02.2022

Колишнього президента Віктора Януковича викликають на допит 9 лютого як підозрюваного Захист експрезидента говорить, що підозра у цій справі не вручалася.

ДТП з Трухіним: ДБР викликало на допит патрульного через відео з місця аварії

ДТП з Трухіним: ДБР викликало на допит патрульного через відео з місця аварії 07.02.2022

Держбюро розслідувань вивчило відеозаписи з камер спостереження у справі про ДТП з участю Олександра Трухіна і стверджує, що за кермом авто перед аварією перебувала "особа в одязі червоного кольору".
Справа про держзраду: Порошенко відмовився давати свідчення

Справа про держзраду: Порошенко відмовився давати свідчення 31.01.2022

Експрезидент України Петро Порошенко відмовився співпрацювати з Державним бюро розслідувань та закликає повернути йому закордонний паспорт.
Порошенка викликають на допит у ДБР 31 січня

Порошенка викликають на допит у ДБР 31 січня 26.01.2022

У ДБР кажуть, що Петро Порошенко здав свої чотири паспорти громадянина України для виїзду за кордон та дипломатичного паспорту лише 24 січня 2022 року "після публічного висвітлення факту ігнорування ним рішення суду".
Вугільна справа: у чому саме звинувачують Петра Порошенка

"Вугільна справа": у чому саме звинувачують Петра Порошенка 17.01.2022

Петро Порошенко 17 січня повернувся до Києва після перебування за кордоном, щоб постати перед судом. DW розбиралася, на чому саме ґрунтуються звинувачення у держзраді та підтримці тероризму.
У ДБР заявили про арешт усіх акцій заводу Більшовик у Києві

У ДБР заявили про арешт усіх акцій заводу "Більшовик" у Києві 13.01.2022

Арешт накладено через кримінальне провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна під час приватизації заводу. Раніше продаж "Більшовика" називали першим успішним прикладом "великої приватизації".
Екран під арештом: що відбувається з медіаактивами Порошенка

Екран під арештом: що відбувається з медіаактивами Порошенка 12.01.2022

Попри публічну відмову Петра Порошенка від права власності на телеканали, якими він володів багато років, вони все одно опинились серед переліку його заарештованих активів. DW розбиралась з причинами і наслідками.
Порошенко планує повернутися в Україну 17 січня та зустрітися з Венедіктовою

Порошенко планує повернутися в Україну 17 січня та зустрітися з Венедіктовою 06.01.2022

Порошенко, якого в Україні підозрюють у держзраді, заявив про своє повернення до Києва 17 січня. Експрезидент планує з'явитися в суді та поговорити з генпрокуроркою Венедіктовою.

Зеленський призначив Олексія Сухачова главою ДБР

Зеленський призначив Олексія Сухачова главою ДБР 01.01.2022

Олексій Сухачов став повноцінним директором Державного бюро розслідувань. Президент України Володимир Зеленський призначив його на п'ять років.

У членів Євросолідарності провели обшуки в справі Порошенка

У членів "Євросолідарності" провели обшуки в справі Порошенка 29.12.2021

У представників партії "Європейська солідарність" провели обшуки в рамках так званої "вугільної справи".
Проти колишнього заступника глави МВС Гогілашвілі порушили дві справи

Проти колишнього заступника глави МВС Гогілашвілі порушили дві справи 29.12.2021

Справи порушені через можливе вчинення Гогілашвілі службового підроблення та ймовірне перевищення ним службових повноважень під час перетину блокпоста на Донеччині.

Підозра Порошенку у державній зраді - політична вендета Зеленського? (відео)

Підозра Порошенку у державній зраді - політична вендета Зеленського? (відео) 23.12.2021

Порошенка викликали на допит до ДБР у справі про держзраду. Його підозрюють у злочинній змові і фінансуванні тероризму. Західні експерти вважають розслідування "недоречним" і навіть небезпечним для України.

У партії Порошенка закидають Зеленському держзраду

У партії Порошенка закидають Зеленському держзраду 23.12.2021

Депутати "Європейської солідарності" стверджують, що "за каденції Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля в країни-агресора".

Держзрада для попередника: як українські політики відреагували на підозру Петру Порошенку

Держзрада для попередника: як українські політики відреагували на підозру Петру Порошенку 21.12.2021

П'ятий президент України Петро Порошенко поки не готовий захищатись від обвинувачень у держзраді та сприянні тероризму особисто. Втім, на його захист стала вся політична опозиція.
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