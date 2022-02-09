Державне бюро розслідувань – слідчий орган, який формується в Україні у процесі реформи правоохоронних органів.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Державне бюро розслідувань". Державне бюро розслідувань (ДБР) має стати аналогом американського ФБР. Воно розслідуватиме справи, пов'язані з корупцією, але ті, які не належать до компетенції НАБУ. Окрім того, ДБР здійснюватиме розслідування злочинів, пов'язаних із діяльністю злочинних організацій, вчинених правоохоронцями, а також особливо тяжких насильницьких злочинів, за які Кримінальним кодексом передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Слідчих для ДБР відбиратимуть на конкурсній основі. Своєю постановою уряд України створив Державне бюро розслідувань ще в листопаді 2015 року. Зараз ця структура перебуває на стадії формування. Директором ДБР було призначено Романа Трубу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.