Боголюбов виїхав з України за підробленими документами - ДБР

Бізнесмену Геннадію Боголюбову ДБР повідомило про підозру. Також затримано прикордонника, який сприяв виїзду Боголюбова за кордон.

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру бізнесмену Геннадію Боголюбову та затримало прикордонника, який сприяв йому у перетині кордону за чужим паспортом. Про це у вівторок, 9 липня, повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, ексспіввласник "Приватбанку" організував собі незаконний перетин кордону, залучивши начальника групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби "Ягодин" Луцького прикордонного загону.

"Для цього бізнесмен використав паспорт громадянина України, який був втрачений у 2022 році, про що було повідомлено органи ДМС України. В ніч на 24 червня 2024 року за сприяння прикордонника, який достовірно знав, що йому для перевірки надали документ на ім'я іншої людини, український бізнесмен незаконно виїхав з країни", - ідеться у повідомленні ДБР.

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Боголюбова підозрюють у незаконному заволодінні паспортом іншої особи та в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України. Прикордоннику за підозрою у незаконному переправленні громадянина через кордон України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 25 млн грн.

Боголюбов стверджує, що виїхав з України законно

Сам Боголюбов стверджує, що перетнув кордон України на законних підставах, про це йдеться у коментарі його пресслужби "Українській правді".

"Правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує троє і більше неповнолітніх дітей. Бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких - неповнолітні", - зазначила його пресслужба.

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Крім того, представники бізнесмена зазначили, що на сьогодні немає жодних судових обмежень, які б забороняли Боголюбову перетинати кордон, а сам він з повномасштабної війни залишався в Україні та кілька разів перетинав кордон на законних підставах. "Прикордонні служби України та Польщі не мали підстав не пропустити Боголюбова і цього разу, бо він не порушив чинне законодавство, виїхавши із України потягом Київ-Хелм", - зазначила пресслужба бізнесмена.

За даними ЗМІ, причиною виїзду Боголюбова стала підготовка Бюро економічної безпеки (БЕБ) підозри бізнесмену в справі "Приватбанку".

Нагадаємо, у вересні минулого року колишньому кінцевому бенефіціару ПАТ КБ "Приватбанк" Ігорю Коломойському і п'ятьом його колишнім топменеджерам повідомили про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 мільярда гривень.