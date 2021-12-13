Проти колишнього заступника глави МВС Гогілашвілі порушили дві справи

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Справи порушені через можливе вчинення Гогілашвілі службового підроблення та ймовірне перевищення ним службових повноважень під час перетину блокпоста на Донеччині.
Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило два кримінальні провадження проти колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, повідомила у вівторок, 28 грудня пресслужба ДБР у своєму Telegram-каналі.
У першому провадженні правоохоронці розслідуватимуть можливе вчинення Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в міністерство внутрішніх справ. У другому - можливе перевищення ним службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області.
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Нагадаємо, 13 грудня Кабінет міністрів України звільнив з посади заступника міністра внутрішніх справ України Олександра Гогілашвілі. 10 грудня в соцмережах з'явилося відео, на якому він сперечається із правоохоронцями біля блокпоста на в'їзді в Донецьку область. Причиною конфлікту, судячи з відео, став факт зупинки авто Гогілашвілі і прохання поліцейських показати документи.
За кілька днів видання "Українська правда" опублікувало ще одне відео з Гогілашвілі, на якому він свариться з патрульними у Києві через зупинку його автомобіля для перевірки документів. У відеофрагменті чутно лайку та образи у бік правоохоронців, а також запитання про те, чому вони "не впізнали начальство".