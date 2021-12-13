Проти колишнього заступника глави МВС Гогілашвілі порушили дві справи

Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило два кримінальні провадження проти колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, повідомила у вівторок, 28 грудня пресслужба ДБР у своєму Telegram-каналі.

У першому провадженні правоохоронці розслідуватимуть можливе вчинення Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в міністерство внутрішніх справ. У другому - можливе перевищення ним службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області.

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Нагадаємо, 13 грудня Кабінет міністрів України звільнив з посади заступника міністра внутрішніх справ України Олександра Гогілашвілі. 10 грудня в соцмережах з'явилося відео, на якому він сперечається із правоохоронцями біля блокпоста на в'їзді в Донецьку область. Причиною конфлікту, судячи з відео, став факт зупинки авто Гогілашвілі і прохання поліцейських показати документи.

За кілька днів видання "Українська правда" опублікувало ще одне відео з Гогілашвілі, на якому він свариться з патрульними у Києві через зупинку його автомобіля для перевірки документів. У відеофрагменті чутно лайку та образи у бік правоохоронців, а також запитання про те, чому вони "не впізнали начальство".