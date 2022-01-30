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Демократична республіка Конго

У ДР Конго понад 50 людей засудили до страти у справі про вбивство експертів ООН

У ДР Конго понад 50 людей засудили до страти у справі про вбивство експертів ООН 30.01.2022

За вбивство двох співробітників ООН у ДР Конго засудили понад 50 осіб до смертної кари. Однак в країні діє мораторій на страту. Вона зазвичай замінюється довічним ув'язненням.
У ДР Конго влада евакуює місто через ризик виверження вулкана

У ДР Конго влада евакуює місто через ризик виверження вулкана 27.05.2021

Через ризик нового виверження вулкана Ньїрагонго влада Демократичної Республіки Конго евакуює цілі райони міста Гома на сході країни. У місті мешкають близько двох мільйонів людей.
Виверження вулкана у ДР Конго: лава зупинилася біля міста

Виверження вулкана у ДР Конго: лава зупинилася біля міста 23.05.2021

Діючий вулкан Ньїрагонго розташовано у 20 кілометрах від міста Гома з двома мільйонами жителів, тисячі з яких покинули у паніці свої домівки і втекли в сусідню Руанду.
У Демократичній Республіці Конго вбили посла Італії

У Демократичній Республіці Конго вбили посла Італії 22.02.2021

Під час нападу на конвой сил ООН на сході Демократичної Республіки Конго вбито посла Італії.
У Гвінеї зафіксований новий спалах лихоманки Ебола

У Гвінеї зафіксований новий спалах лихоманки Ебола 14.02.2021

Влада Гвінеї заявила про епідемію лихоманки Ебола після семи підтверджених випадків інфікування. Чотири пацієнти померли. У ДР Конго також зареєстровано три випадки зараження небезпечним вірусом.
У світі в умовах збройних конфліктів живе 426 мільйонів дітей

У світі в умовах збройних конфліктів живе 426 мільйонів дітей 20.11.2020

За 2019 рік кількість дітей, що живуть в умовах збройних конфлітків, зросла на 11 мільйонів до 426 мільйонів, повідомила благодійна організація Save the Children.
ВООЗ створила слідчу комісію через звинувачення у сексуальному насильстві

ВООЗ створила слідчу комісію через звинувачення у сексуальному насильстві 15.10.2020

Раніше десятки жінок у ДР Конго звинуватили співробітників ВООЗ та низки інших міжнародних організацій у сексуальних домаганнях та експлуатації під час боротьби зі спалахом вірусу Ебола.
З вокзалу у центрі Парижа через пожежу евакуювали людей

З вокзалу у центрі Парижа через пожежу евакуювали людей 28.02.2020

Поблизу Ліонського вокзалу стались сутички через концерт конголезького музиканта. Внаслідок підпалів сталася велика пожежа, затримано понад 20 осіб.
У Конго від кору померли вже понад 6 тисяч людей

У Конго від кору померли вже понад 6 тисяч людей 08.01.2020

Число жертв епідемії кору в ДР Конго втричі перевищує число жертв епідемії Ебола. Це наймасштабніший спалах кору в усьому світі, констатує Всесвітня організація охорони здоров'я.
У ДР Конго літак впав на житловий квартал: понад 20 загиблих

У ДР Конго літак впав на житловий квартал: понад 20 загиблих 24.11.2019

Невеликий літак впав на житлові будинки у місті Гома. Серед загиблих як пасажири, так і люди, що перебували на землі.
Зеленський назвав обманом статтю Конституції щодо власності на землю

Зеленський назвав "обманом" статтю Конституції щодо власності на землю 11.11.2019

Українці позбавлені права володіти своєю землею по-справжньому, так само як громадяни Північної Кореї, Таджикистану, Куби та Конго, заявив президент України Володимир Зеленський.

Суд у Гаазі засудив ексватажка конголезьких повстанців до 30 років в'язниці

Суд у Гаазі засудив ексватажка конголезьких повстанців до 30 років в'язниці 07.11.2019

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі визнав ексватажка конголезьких повстанців Боско Нтаганду винним у вбивствах, зґвалтуваннях та сексуальному рабстві. Його засудили до 30 років позбавлення волі.
МКС у Гаазі визнав колишнього ватажка повстанців у ДР Конго винним у воєнних злочинах

МКС у Гаазі визнав колишнього ватажка повстанців у ДР Конго винним у воєнних злочинах 08.07.2019

Колишнього ватажка конголезьких повстанців Боско Нтаганду судді Міжнародного кримінального суду визнали винним в скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності в ДР Конго в 2002-2003 роках.
У світі стрімко зростає кількість випадків захворювання на кір - ВООЗ

У світі стрімко зростає кількість випадків захворювання на кір - ВООЗ 15.04.2019

Набільшу кількість випадків захворювання на кір спостерігають на Мадагаскарі, у Філіппінах, Конго та Україні. Справжні темпи поширення захворювання істотно перевищують офіційну статистику, зазначають у ВООЗ.
ООН: 113 мільйонів людей у світі потерпали від гострого голоду 2018 року

ООН: 113 мільйонів людей у світі потерпали від гострого голоду 2018 року 02.04.2019

За даними ООН, кількість людей у світі, що страждають від гострого голоду, дещо зменшилася. У 2017 році таких людей нараховувалося 124 мільйони, у 2018 - 113 мільйонів.
41 мільйон дітей у світі потерпають від воєн і катастроф - ЮНІСЕФ

41 мільйон дітей у світі потерпають від воєн і катастроф - ЮНІСЕФ 29.01.2019

Від збройних конфліктів і природних катастроф у світі страждають понад 40 мільйонів дітей. ЮНІСЕФ шукає 3,9 мільярда доларів донорських коштів на допомогу цим дітям у 2019 році.

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