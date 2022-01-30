Демократична республіка Конго

У ДР Конго понад 50 людей засудили до страти у справі про вбивство експертів ООН

За вбивство двох співробітників ООН у ДР Конго засудили понад 50 осіб до смертної кари. Однак в країні діє мораторій на страту. Вона зазвичай замінюється довічним ув'язненням.