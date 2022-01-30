Демократична республіка Конго

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За вбивство двох співробітників ООН у ДР Конго засудили понад 50 осіб до смертної кари. Однак в країні діє мораторій на страту. Вона зазвичай замінюється довічним ув'язненням.
Через ризик нового виверження вулкана Ньїрагонго влада Демократичної Республіки Конго евакуює цілі райони міста Гома на сході країни. У місті мешкають близько двох мільйонів людей.
Діючий вулкан Ньїрагонго розташовано у 20 кілометрах від міста Гома з двома мільйонами жителів, тисячі з яких покинули у паніці свої домівки і втекли в сусідню Руанду.
Під час нападу на конвой сил ООН на сході Демократичної Республіки Конго вбито посла Італії.
Влада Гвінеї заявила про епідемію лихоманки Ебола після семи підтверджених випадків інфікування. Чотири пацієнти померли. У ДР Конго також зареєстровано три випадки зараження небезпечним вірусом.
За 2019 рік кількість дітей, що живуть в умовах збройних конфлітків, зросла на 11 мільйонів до 426 мільйонів, повідомила благодійна організація Save the Children.
Раніше десятки жінок у ДР Конго звинуватили співробітників ВООЗ та низки інших міжнародних організацій у сексуальних домаганнях та експлуатації під час боротьби зі спалахом вірусу Ебола.
Поблизу Ліонського вокзалу стались сутички через концерт конголезького музиканта. Внаслідок підпалів сталася велика пожежа, затримано понад 20 осіб.
Число жертв епідемії кору в ДР Конго втричі перевищує число жертв епідемії Ебола. Це наймасштабніший спалах кору в усьому світі, констатує Всесвітня організація охорони здоров'я.
Невеликий літак впав на житлові будинки у місті Гома. Серед загиблих як пасажири, так і люди, що перебували на землі.
Українці позбавлені права володіти своєю землею по-справжньому, так само як громадяни Північної Кореї, Таджикистану, Куби та Конго, заявив президент України Володимир Зеленський.
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі визнав ексватажка конголезьких повстанців Боско Нтаганду винним у вбивствах, зґвалтуваннях та сексуальному рабстві. Його засудили до 30 років позбавлення волі.
Колишнього ватажка конголезьких повстанців Боско Нтаганду судді Міжнародного кримінального суду визнали винним в скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності в ДР Конго в 2002-2003 роках.
Набільшу кількість випадків захворювання на кір спостерігають на Мадагаскарі, у Філіппінах, Конго та Україні. Справжні темпи поширення захворювання істотно перевищують офіційну статистику, зазначають у ВООЗ.
За даними ООН, кількість людей у світі, що страждають від гострого голоду, дещо зменшилася. У 2017 році таких людей нараховувалося 124 мільйони, у 2018 - 113 мільйонів.
Від збройних конфліктів і природних катастроф у світі страждають понад 40 мільйонів дітей. ЮНІСЕФ шукає 3,9 мільярда доларів донорських коштів на допомогу цим дітям у 2019 році.
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