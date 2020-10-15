 У Демократичній Республіці Конго вбили посла Італії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2021

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Новини

У Демократичній Республіці Конго вбили посла Італії

Під час нападу на конвой сил ООН на сході Демократичної Республіки Конго вбито посла Італії.

Гелікоптер місії ООН сідає на полі перед військовими Демократичної Республіки Конго у провінції Південне Ківу на сході країни

Гелікоптер місії ООН сідає на полі перед військовими Демократичної Республіки Конго у провінції Південне Ківу на сході країни

Італійського посла Луку Аттаназіо було вбито у Демократичній Республіці Конго (ДРК) під час нападу на конвой сил Організації Об'єднаних Націй (ООН). Про це у міністерстві закордонних справ Італії повідомили у понеділок, 22 лютого.

Джерело агентства AFP у дипломатичних колах в столиці ДРК Кіншасі повідомило, що посол помер внаслідок отриманих поранень під час ознайомлювальної місії Світової продовольчої програми ООН. Напад на конвой відбувся у Національному парку Вірунга поблизу міста Гома на кордоні з Руандою.

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Нападники на конвой ООН поки невідомі

Карлі Нзанзу Касавіта, губернатор східної провінції Північне Ківу, на території якої відбувся напад, заявив, що під час нападу загинуло ще двоє осіб: водій та охоронець посла. Водночас у МЗС Італії підтвердили лише смерть дипломата та одного військового поліцейського.

Касавіта також зазначив, що особи нападників не були встановлені. Їх, за його словами, відлякали рейнджери національного парку, що патрулювали цю територію.

У Світовій продовольчій програмі заявили, що зараз "розслідують" обставини інциденту.

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У поліції ДРК не знали про поїздку посла

У поліції ДРК заявили, що їх не поінформували про візит посла до національного парку. Керівник національної поліції, генерал Абба Ван заявив, що він був "здивований" новиною про те, що посол поїхав на схід країни без супроводу правоохоронців.

Інформаційне агентство dpa пише, що східна частина країни вважається неспокійною. У ній є активними більше 100 повстанських угруповань, які борються між собою за контроль над природними ресурсами. Напади на цивільних осіб, представників благодійних організацій та чиновників є типовими подіями для цього регіону.

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