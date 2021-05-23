 У ДР Конго влада евакуює місто через ризик виверження вулкана | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У ДР Конго влада евакуює місто через ризик виверження вулкана

Через ризик нового виверження вулкана Ньїрагонго влада Демократичної Республіки Конго евакуює цілі райони міста Гома на сході країни. У місті мешкають близько двох мільйонів людей.

Після виверження вулкана 23 травня

Після виверження вулкана 23 травня

Влада Демократичної Республіки Конго наказала евакуювати низку районів міста Гома через загрозу повторного виверження вулкана Ньїрагонго. Про це у четвер 27 травня, повідомляє інформаційна агенція dpa.

Згідно з повідомленням, залишити свої домівки змушені десятки тисяч людей.

Перед цим губернатор східної провінції Північне Ківу, де знаходиться Гома, виступив з відеозверненням, в якому заявив про те, що наукові дані свідчать про надзвичайний ризик нового виверження Ньїрагонго. При цьому існує загроза, що лава, яка може дійти до озера Ківу поблизу міста, спричинить випаровування в атмосферу великої кількості отруйних газів.

Читайте також: В Ісландії почав вивергатися вулкан, що "спав" 900 років

Можливе друге виверження вулкана за тиждень

Перед цим вулкан вже вивергався 23 травня. Тоді потік лави зупинився за декілька сотень метрів від межі Гоми, населення якого становить близько двох мільйонів людей.

За даними влади африканської країни, внаслідок попереднього виверження загинули щонайменше п'ятеро осіб. Також тисячі людей під час виверження в паніці втекли до сусідньої країни Руанди, яка відкрила кордон, аби пропустити людей, які рятувалися від стихії.

Діючий вулкан Ньїрагонго розташований в національному парку Вірунга, що приблизно в 20 кілометрах на північ від Гоми та біля кордону з Руандою. Його виверження у 2002 році призвело до руйнування великої частини міста.

Дивитись відео 02:20

Виверження вулкана в Ісландії як туристична принада (25.03.2021)

Також за темою

DR Kongo Ausbrauch Nyamulagira Vulkan

Виверження вулкана у ДР Конго: лава зупинилася біля міста 23.05.2021

Діючий вулкан Ньїрагонго розташовано у 20 кілометрах від міста Гома з двома мільйонами жителів, тисячі з яких покинули у паніці свої домівки і втекли в сусідню Руанду.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський на Донбасі, квітень 2021 року

Німецький публіцист: Війну на Донбасі може зупинити Китай

Німецький публіцист Вінфрід Шнайдер-Детерс розповів DW про цілі Путіна на Донбасі й про те, як війну може зупинити Китай  

Олена Зеркаль

Олена Зеркаль теж пішла з "Нафтогазу"

Олена Зеркаль заявила про завершення роботи в "Нафтогазі". Держкомпанія призначила нових радників голови правління.  