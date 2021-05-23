У ДР Конго влада евакуює місто через ризик виверження вулкана

Влада Демократичної Республіки Конго наказала евакуювати низку районів міста Гома через загрозу повторного виверження вулкана Ньїрагонго. Про це у четвер 27 травня, повідомляє інформаційна агенція dpa.

Згідно з повідомленням, залишити свої домівки змушені десятки тисяч людей.

Перед цим губернатор східної провінції Північне Ківу, де знаходиться Гома, виступив з відеозверненням, в якому заявив про те, що наукові дані свідчать про надзвичайний ризик нового виверження Ньїрагонго. При цьому існує загроза, що лава, яка може дійти до озера Ківу поблизу міста, спричинить випаровування в атмосферу великої кількості отруйних газів.

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Можливе друге виверження вулкана за тиждень

Перед цим вулкан вже вивергався 23 травня. Тоді потік лави зупинився за декілька сотень метрів від межі Гоми, населення якого становить близько двох мільйонів людей.

За даними влади африканської країни, внаслідок попереднього виверження загинули щонайменше п'ятеро осіб. Також тисячі людей під час виверження в паніці втекли до сусідньої країни Руанди, яка відкрила кордон, аби пропустити людей, які рятувалися від стихії.

Діючий вулкан Ньїрагонго розташований в національному парку Вірунга, що приблизно в 20 кілометрах на північ від Гоми та біля кордону з Руандою. Його виверження у 2002 році призвело до руйнування великої частини міста.