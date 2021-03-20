В Ісландії почав вивергатися вулкан, що "спав" 900 років

На південному заході Ісландії розпочалося виверження вулкана Фаградальсф'ядль. Про це метеорологічна служба країни повідомила в ніч на суботу, 20 березня, опублікувавши у Twitter відео, на якому видно, як потоки розпеченої лави стікають схилами вулкану.

Зазначається, що виверження розпочалося на тлі легкої сейсмічної активності.

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Рейк'явіку вулкан не загрожує

У департаменті цивільного захисту і подолання надзвичайних ситуацій закликали не наближатися до вулкана та не заважати рятувальним службам, які працюють поблизу місця виверження. Також у країні оголошено заборону на польоти в районі вулкана.

Водночас, попри те, що вулкан розташований у близько 30 кілометрах від ісландської столиці Рейк'явіка, він знаходиться у відносно незаселеній частині острова, і тому виверження поки не несе загрози для місцевого населення.

При цьому багато ісландців викладають у соціальні мережі фото та відео природного явища. Серед них і всесвітньо відома співачка Бйорк.

Вулкан "спав" близько 900 років

За даними місцевої влади, Фаградальсф'ядль не вивергався близько 900 років. Однак останнім часом у районі його розташування збільшилася сейсмічна активність. У порівнянні з 2020 роком вона зросла на 900 відсотків, через що експерти оцінювали ймовірність виверження як дуже високу.

Загалом на території Ісландії - понад 30 активних вулканів. У середньому виверження на острові трапляються раз на п'ять років. Подекуди вони мають відчутні наслідки не лише для острова, а й для решти світу. У квітні 2010 року виверження вулкана Ейяфятлайокудл призвело до призупинення авіасполучення у Європі. Тоді було скасовано понад 100 тисяч авіарейсів.