 В Ісландії почав вивергатися вулкан, що ″спав″ 900 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Ісландії почав вивергатися вулкан, що "спав" 900 років

У 30 кілометрах від столиці Ісландії Рейк'явіка прокинувся вулкан Фаградальсф'ядль, що не проявляв активності сотні років.

Виверження вулкана Фаградалсфялл у Ісландії

Виверження вулкана Фаградалсфялл у Ісландії

На південному заході Ісландії розпочалося виверження вулкана Фаградальсф'ядль. Про це метеорологічна служба країни повідомила в ніч на суботу, 20 березня, опублікувавши у Twitter відео, на якому видно, як потоки розпеченої лави стікають схилами вулкану.

Зазначається, що виверження розпочалося на тлі легкої сейсмічної активності.

Читайте також: Чому вулканічний попіл небезпечний для літаків

Рейк'явіку вулкан не загрожує

У департаменті цивільного захисту і подолання надзвичайних ситуацій закликали не наближатися до вулкана та не заважати рятувальним службам, які працюють поблизу місця виверження. Також у країні оголошено заборону на польоти в районі  вулкана.

Водночас, попри те, що вулкан розташований у близько 30 кілометрах від ісландської столиці Рейк'явіка, він знаходиться у відносно незаселеній частині острова, і тому виверження поки не несе загрози для місцевого населення.

При цьому багато ісландців викладають у соціальні мережі фото та відео природного явища. Серед них і всесвітньо відома співачка Бйорк.

Вулкан "спав" близько 900 років

За даними місцевої влади, Фаградальсф'ядль не вивергався близько 900 років. Однак останнім часом у районі його розташування збільшилася сейсмічна активність. У порівнянні з 2020 роком вона зросла на 900 відсотків, через що експерти оцінювали ймовірність виверження як дуже високу.

Загалом на території Ісландії - понад 30 активних вулканів. У середньому виверження на острові трапляються раз на п'ять років. Подекуди вони мають відчутні наслідки не лише для острова, а й для решти світу. У квітні 2010 року виверження вулкана Ейяфятлайокудл призвело до призупинення авіасполучення у Європі. Тоді було скасовано понад 100 тисяч авіарейсів.

Дивитись відео 01:21

Ісландія з космосу: що приховують льодовики острова? (22.08.2017)

Реклама

Докладно

Vassyl Stus, ukrainischer Schriftsteller

"Справа Василя Стуса": як програв Віктор Медведчук

Експерти вважають, що рішення про скасування заборони на "Справу Василя Стуса" надихатиме на нові історичні розвідки.  

Російський трубоукладач Академік Черський

Діряві санкції США

В обхід санкцій США європейські компанії обладнали російський трубоукладач "Академік Черський".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  