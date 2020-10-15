 У Гвінеї зафіксований новий спалах лихоманки Ебола | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Гвінеї зафіксований новий спалах лихоманки Ебола

Влада Гвінеї заявила про епідемію лихоманки Ебола після семи підтверджених випадків інфікування. Чотири пацієнти померли. У ДР Конго також зареєстровано три випадки зараження небезпечним вірусом.

Спалах Ебола в Африці

У Гвінеї, за даними місцевої влади, чотири людини померли в результаті нового спалаху лихоманки Ебола. В розташованому на південному сході Гвінеї місті Нзерекорі зафіксовано сім випадків зараження вірусом цього небезпечного захворювання, повідомив у неділю, 14 лютого, представник міністерства охорони здоров'я країни.

Гвінейська влада заявила про епідемію, проте повторний спалах лихоманки Ебола в країні має ще підтвердити Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), яка пообіцяла надати негайну допомогу. Ця вірусна інфекція  призводить до лихоманки і внутрішніх кровотеч і дуже часто закінчується смертю інфікованих.

Протягом останнього спалаху захворювання в Західній Африці в 2014-2016 роках в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне цим вірусом заразилося близько 28 тисяч осіб, а 11 310 пацієнтів померли.

У червні 2020 року було оголошено про те, що вдалося перемогти спалах цього захворювання в Демократичній Республіці Конго, що тривав майже два роки і призвів до смерті близько 2,3 тисячі осіб. Однак з початку лютого там знову зафіксовані вже три випадки зараження.

DW.COM

Гвінея посилює боротьбу з вірусом Ебола

Надзвичайні заходи триватимуть 45 днів і поширюватимуться на західні та південно-західні регіони Гвінеї. Вони включатимуть у себе також обмеження свободи пересування.  

Нова фаза спалаху Еболи в ДР Конго: хвороба прийшла в міста

Спалах Еболи у Демократичній республіці Конго увійшов у нову фазу. Випадок хвороби виявили у місті-мільйоннику Мбандака.  

ВООЗ скасувала глобальний надзвичайний стан через вірус Ебола

Фахівці Всесвітньої організації з охорони здоров'я (ВООЗ) заявляють про контрольованість ситуації з поширенням вірусу Ебола. Тож необхідності у подовженні дії глобального надзвичайного стану немає.  

Спалах вірусу Ебола в ДР Конго: ВООЗ готується до "найгіршого сценарію"

Через новий спалах вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго ВООЗ готується до "найгіршого сценарію". На боротьбу з небезпечною лихоманкою планують кинути експериментальну вакцину.  

Клінічні випробування вакцини від Еболи показали успішні результати

Дослідники, які розробляють вакцину від лихоманки Ебола, оптимістично оцінили результати первинних клінічних випробувань - організм учасників експерименту виробив антитіла. Але до кінцевого результату ще далеко.  

Також за темою

Kongo: Erneuter Ausbruch von Ebola

ВООЗ створила слідчу комісію через звинувачення у сексуальному насильстві 15.10.2020

Раніше десятки жінок у ДР Конго звинуватили співробітників ВООЗ та низки інших міжнародних організацій у сексуальних домаганнях та експлуатації під час боротьби зі спалахом вірусу Ебола.

Schweiz Hauptsitz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf

ВООЗ стурбована випадками коронавірусу без чіткого епідеміологічного зв'язку 22.02.2020

Хоч загальне число інфікованих коронавірусом за межами Китаю відносно невелике, є випадки зараження, де не простежується чіткий епідеміологічний зв'язок, кажуть у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Реклама

Докладно

Гроші повернуто - санкції можна знімати, вважає Денис Шмигаль

Що не так із заявою Шмигаля про санкції ЄС проти Януковича

Санкції ЄС скасовуються, а грошей Януковича так і нема. Чому так?  

Державний концерн Укроборонпром

"Укроборонпром" підписав в ОАЕ угод на понад мільярд доларів

В ОАЕ підписано угоди між "Укроборонпромом" та компаніями Tawazun Economic Council і EDGE Group.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  