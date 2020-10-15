У Гвінеї зафіксований новий спалах лихоманки Ебола

Влада Гвінеї заявила про епідемію лихоманки Ебола після семи підтверджених випадків інфікування. Чотири пацієнти померли. У ДР Конго також зареєстровано три випадки зараження небезпечним вірусом.
У Гвінеї, за даними місцевої влади, чотири людини померли в результаті нового спалаху лихоманки Ебола. В розташованому на південному сході Гвінеї місті Нзерекорі зафіксовано сім випадків зараження вірусом цього небезпечного захворювання, повідомив у неділю, 14 лютого, представник міністерства охорони здоров'я країни.
Гвінейська влада заявила про епідемію, проте повторний спалах лихоманки Ебола в країні має ще підтвердити Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), яка пообіцяла надати негайну допомогу. Ця вірусна інфекція призводить до лихоманки і внутрішніх кровотеч і дуже часто закінчується смертю інфікованих.
Протягом останнього спалаху захворювання в Західній Африці в 2014-2016 роках в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне цим вірусом заразилося близько 28 тисяч осіб, а 11 310 пацієнтів померли.
У червні 2020 року було оголошено про те, що вдалося перемогти спалах цього захворювання в Демократичній Республіці Конго, що тривав майже два роки і призвів до смерті близько 2,3 тисячі осіб. Однак з початку лютого там знову зафіксовані вже три випадки зараження.
Надзвичайні заходи триватимуть 45 днів і поширюватимуться на західні та південно-західні регіони Гвінеї. Вони включатимуть у себе також обмеження свободи пересування.
Спалах Еболи у Демократичній республіці Конго увійшов у нову фазу. Випадок хвороби виявили у місті-мільйоннику Мбандака.
Фахівці Всесвітньої організації з охорони здоров'я (ВООЗ) заявляють про контрольованість ситуації з поширенням вірусу Ебола. Тож необхідності у подовженні дії глобального надзвичайного стану немає.
Через новий спалах вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго ВООЗ готується до "найгіршого сценарію". На боротьбу з небезпечною лихоманкою планують кинути експериментальну вакцину.