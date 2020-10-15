У Гвінеї зафіксований новий спалах лихоманки Ебола

У Гвінеї, за даними місцевої влади, чотири людини померли в результаті нового спалаху лихоманки Ебола. В розташованому на південному сході Гвінеї місті Нзерекорі зафіксовано сім випадків зараження вірусом цього небезпечного захворювання, повідомив у неділю, 14 лютого, представник міністерства охорони здоров'я країни.

Гвінейська влада заявила про епідемію, проте повторний спалах лихоманки Ебола в країні має ще підтвердити Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), яка пообіцяла надати негайну допомогу. Ця вірусна інфекція призводить до лихоманки і внутрішніх кровотеч і дуже часто закінчується смертю інфікованих.

Протягом останнього спалаху захворювання в Західній Африці в 2014-2016 роках в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне цим вірусом заразилося близько 28 тисяч осіб, а 11 310 пацієнтів померли.

У червні 2020 року було оголошено про те, що вдалося перемогти спалах цього захворювання в Демократичній Республіці Конго, що тривав майже два роки і призвів до смерті близько 2,3 тисячі осіб. Однак з початку лютого там знову зафіксовані вже три випадки зараження.