Гідрометцентр: Якість повітря в Києві покращилася

Завдяки зусиллям пожежників, зміні напрямку вітру та короткочасним дощам якість повітря в Києві, Київській та Житомирській областях станом на понеділок, 20 квітня, покращилася. Про це заявив під час онлайн-брифінгу заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

Він наголосив, що 20 квітня вже не спостерігається задимленість. "Якість атмосферного повітря в Києві сьогодні близька до звичайної для цього періоду весни. Завислі речовини - пил і залишки горіння - близькі або дещо вищі за гранично допустимі концентрації. Вміст у повітрі діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю та формальдегіду близький до гранично допустимої концентрації і навіть нижчий", - цитує Прокопенка інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Минулого тижня в Києві фіксували в кілька разів перевищену гранично допустиму концентрацію пилу і залишків горіння в повітрі. У місті також здіймалася пилова буря.

17 квітня ДСНС повідомляла про "незвичне явище" для Києва - пилову бурю

Київ кілька днів поспіль очолював антирейтинг міст світу з найбруднішим повітрям. Станом на 20 квітня Київ перебуває на 83-му місці в антирейтингу ресурсу IQAir, який наживо відстежує дані з понад семи тисяч міст світу. Портал створено за участі фахівців програми ООН із довкілля (UNEP).

Тим часом у Чорнобильській зоні й на Житомирщині продовжують гасити пожежі, які, як повідомлялося, вплинули на забруднення повітря у Києві. Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію в Чорнобильській зоні відчуження у зв'язку з пожежами.

Правоохоронці напередодні повідомляли, що розглядають дві версії займання пожеж у Житомирській області: суховії та умисний підпал.

Пожежі в зоні відчуження тривають від початку квітня.

Як повідомлялося, Німеччина оголосила, що передасть ДСНС України техніку для гасіння лісових пожеж.

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