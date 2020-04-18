 Німеччина передасть Україні обладнання для гасіння пожеж навколо ЧАЕС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2020

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Новини

Німеччина передасть Україні обладнання для гасіння пожеж навколо ЧАЕС

ДСНС України отримає близько 15 кілометрів пожежних рукавів і автоцистерну, обладнану для гасіння лісових і рослинних пожеж, а також дозиметри для вимірювання радіоактивності. Пожежі тривають на Житомирщині.

Лісові пожежі в Чорнобильській зоні

Лісова пожежа в Чорнобильській зоні. Фото зроблене 10 квітня 2020 року

Німеччина передасть Україні обладнання для гасіння лісових пожеж навколо Чорнобильської АЕС. Ідеться про 80 дозиметрів для вимірювання радіоактивності, близько 15 кілометрів пожежних рукавів і пожежну автоцистерну, спеціально обладнану для лісових і рослинних пожеж. Допомога складає 230 тисяч євро. Про це повідомляється на сайті посольства ФРН в Україні у п'ятницю, 17 квітня.

За дорученням уряду ФРН допомогу передасть Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

"Щоб підтримати і захистити відважних вогнеборців у їхній боротьбі, ми швидко відреагували і, за погодженням із ДСНС, закупили дозиметри, пожежні рукави та пожежну машину", - заявила посолка Німеччина в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen).

Окрім того, минулого тижня ДСНС України отримала від Німеччини захисні маски, захисні костюми й переносні дезінфекційні апарати на суму 175 тисяч євро для боротьби з епідемією COVID-19. Уряд Німеччини підтримує ДСНС і Товариство Червоного Хреста України з 2015 року, вказано на сайті посольства.

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Пожежі тривають на Житомирщині 

Між тим, як повідомили у ДСНС вранці 18 квітня, у зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення спостерігається тління пеньків, залишків деревини, повалених сухих дерев, а також торф’яників. Пожежі зараз гасять на Житомирщині.

Як написав 18 квітня голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко у Facebook, вогнем на Житомирщині охоплено близько чотирьох гектарів лісу. Полум'я знищило десятки будинків, найбільше - в селах Нижня Рудня, Острови, Магдину та Личмани. Близько 50 людей евакуйовані.

За словами голови ОДА, "масштабні лісові пожежі" тривають на території шести лісництв у Овруцькому районі. "Для того, щоб зупинити це неконтрольоване вогнище, залучено весь особовий склад ДСНС Овруцького району, а також екіпажі з сусідніх районів. Крім цього, залучено працівників лісгоспів з усією наявною протипожежною технікою", - написав Бунечко.

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